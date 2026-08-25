Hamburguesa de calabacín: una receta sencilla, saludable y llena de sabor para disfrutar de esta hortaliza de una forma diferente

Hamburguesas de calabacín. (Magnific)

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Las hamburguesas son una de esas elaboraciones que se pueden preparar de muchas maneras y adaptar a todo tipo de ingredientes. Aunque las opciones más habituales suelen llevar carne, existen numerosas alternativas que permiten disfrutar de este plato de una forma diferente y, en muchos casos, incorporar más verduras a la alimentación.

Una de ellas son las hamburguesas de calabacín, una receta muy sencilla que permite aprovechar esta hortaliza de una manera original. Su preparación no requiere demasiados ingredientes y puede convertirse en una opción perfecta para una comida o una cena ligera.

Además, el calabacín es un alimento muy versátil que puede utilizarse en numerosas elaboraciones, desde cremas y tortillas hasta rellenos o acompañamientos. En esta ocasión, se convierte en el ingrediente principal de unas hamburguesas que pueden acompañarse con ensalada, verduras, pan o diferentes salsas, según los gustos de cada persona.

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Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

2 calabacines medianos 2 huevos 80 g de pan rallado 1 diente de ajo 40 g de queso rallado (opcional) 1 cucharada de perejil fresco picado Sal al gusto Pimienta negra al gusto Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer hamburguesas de calabacín, paso a paso

Lava y ralla los calabacines, colócalos en un colador y añade sal. Deja reposar 10 minutos para que suelten el agua. Seca el calabacín rallado con papel de cocina, presionando bien para eliminar el exceso de líquido. Este paso es clave para evitar que las hamburguesas queden aguadas. Coloca el calabacín en un bol. Añade los huevos, el pan rallado, el ajo picado, el queso rallado (si usas), el perejil, la sal y la pimienta. Mezcla bien hasta obtener una masa manejable. Si está demasiado blanda, añade un poco más de pan rallado. Forma con las manos pequeñas hamburguesas o tortitas. Calienta una sartén con un poco de aceite de oliva. Dora las hamburguesas por ambos lados, unos 3-4 minutos por cada cara, hasta que estén doradas y crujientes. No las muevas antes de tiempo para que no se deshagan. Sírvelas calientes, acompañadas de tu salsa favorita o una ensalada.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para hacer 8 hamburguesas, aunque dependerá del tamaño de las porciones. Si quieres preparar más, prepara las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 6 g

Hidratos de carbono: 12 g

Grasas: 5 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las hamburguesas de calabacín pueden conservarse en la nevera durante tres días, siempre que se guarden en un recipiente hermético y una vez se hayan enfriado por completo. También es posible congelarlas después de cocinarlas, preferiblemente por separado, y mantenerlas en el congelador durante dos meses. Para consumirlas, basta con descongelarlas y calentarlas antes de servir.

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