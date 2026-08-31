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Receta de pollo a la Coca-Cola, un plato facilísimo y sorprendente para salir de los clásicos

Este refresco se va reduciendo con el calor y se transforma en una salsa espesa y caramelizada que le dará un toque único a los muslos de pollo

Receta de pollo en salsa de Coca-Cola (Magnific)
Receta de pollo en salsa de Coca-Cola (Magnific)
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Sí, has leído bien. El pollo a la Coca-Cola es una receta que existe más allá de la imaginación de algún niño, una combinación que realmente funciona y que es ideal para probar en casa. Aunque el pollo y este famoso refresco parecen no pegar ni con cola, más allá de funcionar como acompañamientos cuando acudimos a un restaurante de comida rápida, en realidad, si se suman, componen una receta de lo más curiosa, que triunfa gracias al sabor de la salsa agridulce que resulta de la reducción de esta bebida gaseosa.

Además de conseguir una salsa muy rica, la Coca-Cola ayuda a ablandar el pollo, al tiempo que lo mantiene jugoso y le aporta un delicioso color dorado. Si no eres demasiado amigo del sabor de este refresco, no hay de qué preocuparse; es imposible detectar el sabor de la Coca-Cola pura en el pollo. Al cocinarla, la bebida se reduce, dejando una mezcla de sabores dulces caramelizados que son toda una delicia. Esta se suma al sabor de la cebolla y el ajo, que añaden unos toques aromáticos riquísimos al plato.

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El resultado es una receta barata, fácil y rápida de preparar, así como muy original si buscas salir de las elaboraciones más clásicas. Si la combinas con una ensalada fresca, patatas fritas o arroz blanco, tienes una comida sencilla que, sin duda, no dejará a nadie indiferente.

Receta de pollo a la Coca-Cola

El pollo a la Coca-Cola consiste en piezas de pollo marinadas y doradas, cocinadas en una salsa a base de cebolla, ajo y el famoso refresco, que al reducirse se convierte en un glaseado agridulce y brillante. La técnica clave es el sellado inicial del pollo y el uso de maicena para espesar la salsa.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 10 minutos (+2 horas de marinado)
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo entero troceado o solo muslos/contramuslos
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta
  • 4 dientes de ajo
  • Aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 1 lata de Coca-Cola (330 ml)
  • 2 cucharadas de maicena
  • 1/3 de vaso de agua

Cómo hacer pollo a la Coca-Cola, paso a paso

  1. Machaca los ajos con la sal y la pimienta hasta formar una pasta.
  2. Seca bien las piezas de pollo y úntalas con la pasta de ajo. Deja marinar en la nevera al menos 2 horas.
  3. Pela la cebolla y córtala en juliana fina. Reserva.
  4. Calienta el aceite en una olla amplia a temperatura alta.
  5. Sella el pollo colocando los trozos con el hueso hacia arriba. Dora 5-7 minutos.
  6. Da la vuelta al pollo y añade la cebolla. Cocina 5 minutos más.
  7. Incorpora la Coca-Cola y baja a fuego medio. Tapa y cocina 10-15 minutos, girando el pollo de vez en cuando.
  8. Cuando la salsa se haya reducido casi a la mitad, diluye la maicena en el agua y agrégala. Remueve bien.
  9. Cocina 5-10 minutos más hasta que la salsa espese.
  10. Sirve el pollo caliente acompañado de ensalada, patatas fritas, arroz o puré.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 4 y 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320-350 kcal aprox.
  • Proteína: 29 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Azúcares: 12-15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede congelar hasta 2 meses. Calentar bien antes de consumir.

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