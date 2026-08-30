El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

El ciclista Tadej Pogacar (imagen de Instagram)

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Tadej Pogacar ha reaparecido en redes sociales tras el accidente que lo obligó a abandonar La Vuelta 2026. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG publicó una fotografía desde el hospital que muestra con claridad las secuelas del incidente. En la imagen, Pogacar aparece acostado en la cama, con un collarín en el cuello, vendajes en la cabeza, la mano y el brazo, así como otras señales visibles de la caída sufrida durante la competencia. Esta publicación representa su primera aparición pública luego de un episodio que conmocionó tanto a los aficionados como al pelotón internacional.

La caída de Pogacar se produjo durante la octava etapa de la carrera. El esloveno, que hasta ese momento lideraba la clasificación general y era considerado el máximo favorito, sufrió una violenta caída en la carretera. Aunque intentó reincorporarse después del impacto, pronto quedó claro que las lesiones eran demasiado graves para permitirle continuar. Ante esta situación, los servicios médicos de la organización lo atendieron en el lugar antes de trasladarlo en ambulancia a un hospital de Gandía. Su participación en la competencia terminó de manera abrupta, dejando un vacío en la lucha por el título.

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El UAE Team Emirates-XRG emitió un comunicado oficial poco después del accidente, en el que informó sobre el estado de salud de Pogacar. Según el equipo, el ciclista fue diagnosticado con una conmoción cerebral, una fractura desplazada de clavícula, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. El comunicado también precisó que Pogacar no presentaba otras lesiones graves ni secuelas neurológicas, lo que supuso cierto alivio considerando la magnitud de la caída.

El ciclista Tadej Pogacar (AP Foto/Philippe Magoni)

Una intervención quirúrgica por la fractura de clavícula

La fractura de clavícula le obligará a pasar por el quirófano, según confirmó el equipo médico. Sin embargo, los especialistas determinaron que la operación debía posponerse temporalmente como medida de precaución debido a la conmoción cerebral sufrida por el ciclista. Mientras tanto, Pogacar permanece bajo observación médica con controles constantes para monitorear su evolución y prevenir cualquier complicación derivada del accidente.

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En la fotografía compartida desde el hospital, Pogacar aparece haciendo un gesto con la mano. La publicación fue acompañada por la canción ‘Stayin alive’, una elección que muchos interpretaron como una muestra de resiliencia y optimismo dentro de un momento complicado en su carrera. La imagen se viralizó rápidamente, generando innumerables mensajes de apoyo por parte de seguidores, compañeros de equipo y rivales, quienes expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación.

Un resumen con los momentos más destacados de la Vuelta a España, desde la espectacular largada hasta los exigentes tramos de montaña y las inevitables caídas que marcan la competencia.

Más allá del impacto físico, este accidente marca un hito en la trayectoria del ciclista esloveno. Pogacar había construido una reputación basada en una regularidad excepcional y nunca antes, como profesional, había tenido que abandonar una carrera por etapas. LaVuelta 2026, que lo había visto dominar con autoridad hasta el momento de la caída, perdió así a uno de sus protagonistas más esperados y carismáticos.

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El problema ahora es que Pogacar, que ganó el pasado Tour de Francia (el quinto en su palmarés), todavía tenía varios compromisos pendientes antes de acabar la temporada. Además de terminar la ronda española, donde iba a la cabeza, tiene agendado el Mundial en Montreal el 27 de septiembre; el Campeonato de Europa, celebrado en Liubliana el 4 de octubre; y el Lombardía. Ahora habrá que esperar para conocer si puede llegar a alguno de estos compromisos o se tiene que borrar de alguna competición.