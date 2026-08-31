Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

Sarah Santaolalla. (RTVE)

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Sarah Santaolalla da un paso más en su fulgurante trayectoria televisiva. La analista política se incorpora a La Séptima, el nuevo canal que prepara su desembarco en la TDT, y lo hace con un proyecto especialmente ambicioso: tendrá su propio programa y será la encargada de conducirlo. La cadena, que tiene previsto comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre, continúa así dando forma a una parrilla que ya cuenta con varios rostros conocidos de la televisión.

El fichaje supone un cambio de posición para Santaolalla, acostumbrada hasta ahora a participar como tertuliana en diferentes espacios de actualidad. En La Séptima dejará de ocupar el lugar de colaboradora para asumir el protagonismo de un formato propio, actualmente en fase de desarrollo y del que todavía no se han desvelado todos los detalles.

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La incorporación de la comunicadora llevaba semanas generando rumores. Su nombre había comenzado a sonar con fuerza como uno de los posibles fichajes del nuevo canal y ella misma contribuyó a alimentar las especulaciones en una reciente entrevista concedida a El Mundo, en la que dejó algunos mensajes que apuntaban a un posible cambio profesional.

“Voy a presentar mi propio programa”

Sarah Santaolalla. (Antena 3)

La Séptima confirmó públicamente la incorporación de Santaolalla después de que trascendiera el acuerdo. La cadena lo hizo mediante un vídeo en el que la propia comunicadora repasa algunas de las críticas y los insultos que ha recibido durante los últimos años a medida que su presencia en televisión se hacía cada vez mayor.

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“La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión”, anunció Santaolalla, que aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo recibido durante su trayectoria. “Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca. ¡A por ello!”, añadió.

El contenido de su nuevo espacio todavía se está perfilando. La idea que maneja La Séptima pasa por reunir a personalidades de perfiles diferentes y construir un formato con una combinación de voces y puntos de vista. Santaolalla aportará, previsiblemente, un perfil más joven y desenfadado dentro de la oferta del nuevo canal, sin alejarse del terreno de la actualidad que ha marcado su carrera.

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¿Qué ocurrirá con su futuro en RTVE?

El fichaje abre también una incógnita sobre su continuidad en RTVE. Santaolalla ha sido durante los últimos meses una de las colaboradoras habituales de distintos espacios de actualidad de la corporación pública, entre ellos Mañaneros 360 y Malas lenguas, además de otras intervenciones.

Por ahora, no está claro si su incorporación a La Séptima implicará abandonar esos programas. El nuevo canal no ha establecido una política general que obligue a sus presentadores o colaboradores a romper con sus anteriores proyectos televisivos. Cada caso se estudia de manera individual, por lo que la situación de Santaolalla dependerá del acuerdo que alcance con RTVE y de sus propios compromisos profesionales.

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No sería, en cualquier caso, la primera situación de este tipo en la nueva cadena. Javier Ruiz, por ejemplo, abandonó Mañaneros 360 para incorporarse a La Séptima, mientras que Alba Carrillo compaginará su nuevo proyecto en el canal con su continuidad al frente de El sótano club, en Ten. Carrillo formará parte además de Fuera de control, junto a Marta Márquez.

La analista Sarah Santaolalla durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Una carrera televisiva a toda velocidad

El nuevo puesto supone un importante salto para una profesional que solo 27 años. Jurista, comunicadora y especializada en análisis político, Santaolalla comenzó vinculada a la radio universitaria antes de dar el salto a televisión con apenas 21 años.

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Sus primeras experiencias estuvieron ligadas a espacios de debate como 7NN y Canal Red, hasta que comenzó a ganar presencia en la televisión generalista. En los últimos años pasó por programas como Cuatro al día, Todo es mentira y En boca de todos, además de participar en algunas ocasiones en Espejo Público, en Antena 3.

Desde 2025, su presencia se consolidó especialmente en RTVE, donde se convirtió en uno de los rostros jóvenes habituales de las tertulias de actualidad. Su estilo directo y sus intervenciones contundentes le han permitido hacerse un hueco en un terreno televisivo especialmente competitivo.

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