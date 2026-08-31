La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

Un profesor particular explica un ejercicio de matemáticas a su alumno durante una clase de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar los libros, renovar la mochila o llenar el estuche es solo el principio. Cuando septiembre termina, muchas familias siguen sumando gastos cada mes por clases particulares, actividades extraescolares o comedor. Son pagos que pasan más inadvertidos que el desembolso inicial de la vuelta al cole, pero pueden condicionar el presupuesto familiar durante todo el curso.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el gasto escolar medio alcanzará los 2.484 euros por alumno durante el curso 2026-2027. Parte de esa factura se concentra al principio, pero otra continúa mes a mes. Solo las actividades extraescolares cuestan de media 78 euros mensuales.

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A esto se suma, en muchos hogares, el refuerzo fuera del aula. Según un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, basado en una encuesta realizada en 2024, uno de cada cuatro estudiantes españoles de entre 6 y 18 años recibe clases particulares. Son alrededor de 1,4 millones de alumnos y las familias gastan de media 97 euros al mes por estudiante.

Las extraescolares pueden superar los 100 euros al mes

Fútbol, natación, música, baile, inglés o cualquier otra actividad después de clase añaden una nueva partida a las cuentas de casa. Y el coste cambia bastante según el tipo de centro al que acude el menor.

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La OCU calcula que las familias cuyos hijos estudian en colegios públicos gastan de media 70 euros al mes en extraescolares. La cantidad sube a 86 euros en los centros concertados y alcanza los 113 euros mensuales en los privados.

La diferencia con otros gastos de septiembre está en que estas cantidades no suelen pagarse de golpe. Una mochila nueva o un lote de libros hacen más evidente cuánto se ha gastado, mientras que 70, 80 o 100 euros que salen de la cuenta todos los meses pueden acabar integrándose en los gastos habituales de la familia.

El Observatorio de Precios de TusClasesParticulares permite poner cifras más concretas a ese gasto. Tomando como referencia una hora semanal durante el curso, la plataforma estima un desembolso de unos 720 euros en actividades deportivas y 738 euros en música y artes. Algunas disciplinas pueden elevar todavía más la factura: una hora semanal de tenis puede alcanzar los 900 euros durante el curso. A esas cantidades puede añadirse el refuerzo académico. La misma plataforma calcula que una hora semanal de clases de apoyo supone unos 432 euros por hijo durante el curso.

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Así, una familia que combine una actividad deportiva con esa hora de refuerzo desembolsaría aproximadamente 1.152 euros a lo largo del curso solo por ambas partidas, según un cálculo realizado a partir de las estimaciones de TusClasesParticulares. Si la actividad elegida fuese música o artes, la suma rondaría los 1.170 euros.

También importa dónde se viva. Madrid, Barcelona y Palma presentan una mediana de 15 euros por hora en las clases anunciadas en la plataforma. En Córdoba y Granada, baja hasta los 10 euros. Entre medias aparecen Bilbao, Zaragoza y Valencia, con unos 13 euros, y Málaga, Alicante, Murcia, Sevilla o Valladolid, con alrededor de 12.

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Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Uno de cada cuatro estudiantes necesita apoyo fuera del aula

Las clases particulares representan otra factura que para muchas familias empieza cuando ya ha terminado la vuelta al cole. Los alumnos que reciben este tipo de apoyo dedican una media de tres horas semanales.

En conjunto, el negocio mueve alrededor de 1.480 millones de euros al año en España. Pero la necesidad de refuerzo no es igual durante toda la etapa educativa. En el primer ciclo de Primaria, recibe clases particulares el 13,2% del alumnado; en Bachillerato, cuando aumentan la dificultad de las asignaturas y la presión académica, el porcentaje se dispara hasta el 35,6%.

El inglés es la materia que más lleva a los estudiantes a buscar ayuda fuera del colegio. La estudia el 52,7% de quienes reciben clases particulares. Le siguen las matemáticas, con un 40,2%, y a bastante distancia aparecen lengua, física o química.

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El precio permite hacerse una idea más concreta de lo que supone añadir unas horas de apoyo a la semana. Según TusClasesParticulares, una clase de Primaria presenta una mediana de unos 10 euros por hora. En ESO ronda los 11 euros si es presencial y los 12 euros si se imparte online, mientras que en Bachillerato se sitúa alrededor de los 12 euros.

La asignatura también modifica la tarifa. En matemáticas, la mediana está en torno a 11 euros por hora de manera presencial y alcanza los 15 euros online. En inglés asciende a unos 15 euros presencialmente y 16 euros a distancia.

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No todas las familias pueden asumir estos gastos por igual

Pagar un profesor particular, reforzar idiomas o mantener varias actividades extraescolares no supone el mismo esfuerzo para todos los hogares. El estudio de Fundación La Caixa muestra que las familias con mayor renta gastan un 18% más en clases particulares que aquellas con menos recursos, una diferencia que refleja también un acceso desigual a apoyos educativos fuera del aula.

Esa brecha puede tener consecuencias más allá del presupuesto mensual. Quienes pueden pagar refuerzo académico, idiomas, música, deporte u otras actividades cuentan con más recursos para complementar la enseñanza reglada, mejorar determinadas competencias y afrontar con más apoyo etapas especialmente exigentes, como Bachillerato o las pruebas de acceso a la universidad.

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Eso no significa que acudir a clases particulares garantice mejores resultados ni el acceso a una determinada carrera o universidad, pero sí que la capacidad económica amplía las herramientas educativas disponibles para unos alumnos frente a otros. Mientras algunas familias pueden recurrir a profesores privados ante una dificultad o financiar varias actividades extra durante años, otras deben prescindir de ellas aunque las consideren útiles o necesarias.