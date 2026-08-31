Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

Sueños de libertad encara una nueva semana cargada de conflictos, secretos y decisiones que pueden cambiar para siempre el rumbo de sus protagonistas. La ficción de Antena 3, que ya ha finalizado el rodaje de su tercera temporada y se encuentra temporalmente de vacaciones en plató, continúa avanzando en pantalla con varias tramas en su punto más delicado.

Entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre, la salud de Pablo, las dificultades de Marta y Fina, los planes de Bianca y la situación matrimonial de Begoña marcarán buena parte de los acontecimientos. Además, varios secretos familiares amenazan con salir a la luz, mientras nuevos acercamientos sentimentales complican todavía más el escenario en la colonia.

PUBLICIDAD

Capítulo 637 del lunes 31 de agosto

La semana comenzará con una decisión trascendental para Pablo. Después de hablar con Damián y valorar las consecuencias, el asesor financiero finalmente aceptará someterse a la intervención quirúrgica para tratar su tumor. Antes de entrar en el quirófano, sin embargo, querrá dejar sus asuntos personales solucionados y pedirá a Nieves que compruebe ante el notario que su testamento está en orden.

Pablo también intentará recuperar el contacto con su hermana Soraya, con quien mantiene una relación complicada. Mientras tanto, Don Agustín se ofrecerá a ayudar a Nieves después de descubrir que Pablo quiere confesarse antes de la intervención.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la tienda tampoco habrá tranquilidad. Gabriel descubrirá que los perfumes Brossard han sido apartados por orden de Marta y reaccionará enfrentándose a las dependientas. Claudia protegerá a su jefa, aunque su gesto terminará poniéndola en el punto de mira: Gabriel amenazará con despedirla si Marta no cambia de estrategia.

PUBLICIDAD

La situación entre Marta y Fina tampoco mejorará. Bianca continuará introduciendo dudas en la fotógrafa sobre los sentimientos de su pareja y sobre el futuro de su relación.

Por otro lado, Begoña acudirá finalmente a ver a Andrés acompañada por Juanito. Lo que desconoce es que Beatriz estará vigilando sus movimientos y fotografiará el encuentro para utilizarlo posteriormente contra ella.

Capítulo 638 del martes 1 de septiembre

El día de la operación llegará con una emotiva despedida. Pablo hablará con Miguel antes de entrar en quirófano y tratará de mantener la esperanza pese a sus temores. Después se despedirá de sus hijos y de Nieves.

Mientras tanto, Roque descubrirá hasta qué punto Eduardo está dispuesto a ayudarle. Manuela le contará que su padre biológico ha intentado convencer a Damián para que le dé otra oportunidad, poniendo incluso en peligro su propio puesto.

PUBLICIDAD

Roque decidirá entonces enfrentarse a Damián y pedirle perdón por lo sucedido en su último encuentro. Será en ese momento cuando se atreva a contarle la verdad: Eduardo es su padre.

Felix en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, Marta explicará a Andrés los enfrentamientos provocados por Gabriel y reconocerá que empieza a pensar que Bianca quizá no sea el verdadero origen de sus problemas con Fina. La propia Fina compartirá con Digna sus inseguridades y llegará a preguntarse si su relación con Marta pertenece ya al pasado.

También habrá novedades para Andrés y Begoña. Mientras Valentina ayuda a Julia a preparar un regalo, Andrés confesará que siempre ha deseado tener hijos. Begoña, por su parte, llegará a admitir ante Gabriel que se siente profundamente infeliz.

PUBLICIDAD

Capítulo 639 del miércoles 2 de septiembre

La guerra comercial entre Gabriel y Marta subirá de intensidad. Mientras Digna y Damián comprueban que los anuncios de Brossard ya han comenzado a publicarse, Marta preparará su propia ofensiva publicitaria a espaldas de Gabriel.

Para llevarla a cabo necesitará a Fina, y ambas decidirán dejar temporalmente a un lado sus diferencias. El trabajo conjunto desembocará en un inesperado acercamiento que culminará con un beso.

Pero Bianca no tardará en reaccionar. La pintora seguirá intentando convencer a Fina de que Marta representa un peligro para ella y preparará un nuevo movimiento dentro de su particular venganza.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el hospital, Pablo afrontará el momento más delicado. Nieves le informará sobre el estado de sus asuntos personales y le comunicará que no ha conseguido localizar a Soraya. Poco después, Pablo será trasladado al quirófano.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Beatriz entregará a Gabriel las fotografías que ha conseguido de Begoña y Andrés. Su objetivo será claro: utilizar las imágenes para provocar una ruptura definitiva.

Capítulo 640 del jueves 3 de septiembre

Pablo saldrá del quirófano y, en principio, la operación habrá transcurrido correctamente. La gran incógnita llegará después: todavía habrá que determinar si el tumor es benigno o maligno. Ante el miedo, Pablo preguntará a Miguel cuánto tiempo podría vivir en el peor de los escenarios y la respuesta será especialmente dura. Miguel pedirá además a Claudia que le acompañe al hospital para visitar a su padre.

En la trama sentimental, Gabriel decidirá enfrentarse a Begoña después de enseñarle las fotografías junto a Andrés. Ella terminará reconociendo que todavía está enamorada de él, mientras Beatriz aprovechará el caos para acercarse todavía más a Gabriel.

PUBLICIDAD

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

También Marta y Fina volverán a estar en el centro de la tensión. Bianca seguirá moviendo los hilos y realizará una misteriosa llamada que apunta a que todavía guarda un último as bajo la manga.

Por otro lado, Tasio regresará a la casa de los De la Reina después de que Damián le pida que vuelva. Aunque sus planes con Paula se verán frustrados, ambos continuarán buscando la manera de estar juntos.

Capítulo 641 del viernes 4 de septiembre

La semana terminará con nuevas incertidumbres para Pablo. Mientras él y Nieves esperan conocer el resultado de la biopsia, Soraya finalmente se pondrá en contacto con él. Miguel y Mabel intentarán aprovechar la situación para acercar de nuevo a Pablo y a su hermana.

PUBLICIDAD

En paralelo, Eduardo continuará estrechando lazos con Roque y ambos recordarán algunos de los años que pasaron separados. Salva también permanecerá cerca de Mabel pese a que su relación sentimental haya llegado a su fin.

Julia y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La trama de Bianca vivirá otro capítulo cuando Francesco, el marchante de arte relacionado con ella, cuestione el trabajo de Fina. La fotógrafa intentará conseguir una nueva oportunidad para demostrar su talento. Y en el frente familiar, Julia saldrá en defensa de Begoña después de presenciar otra discusión entre sus padres.

El gran interrogante quedará en manos de Gabriel. Después de recibir la propuesta de Beatriz para solicitar la nulidad matrimonial, tendrá que decidir qué hacer con su matrimonio. Una determinación que podría abrir la puerta a un nuevo escenario… o frustrar definitivamente las expectativas de Beatriz.

PUBLICIDAD