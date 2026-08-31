España

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Imagen de archivo de científicos investigando en un laboratorio (Magnific)
Imagen de archivo de científicos investigando en un laboratorio (Magnific)
Guardar

Una combinación experimental de inmunoterapia y quimioterapia ha conseguido resultados especialmente llamativos en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. El tratamiento, desarrollado por investigadores de Columbia University y Brown University, logró respuestas parciales en el 64% de los pacientes tratados y controló la enfermedad en el 91%.

El estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications e incluyó a 11 adultos recién diagnosticados con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico, ninguno de los cuales había recibido tratamiento previamente. Siete pacientes experimentaron una reducción medible de los tumores y seis mantuvieron esa respuesta en evaluaciones posteriores. Otros tres consiguieron estabilizar la enfermedad y solo uno presentó progresión inicial. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 9,7 meses y la supervivencia global alcanzó los 10,1 meses.

PUBLICIDAD

Estos resultados adquieren especial relevancia por la dificultad de tratar el cáncer de páncreas avanzado, ya que este tumor se caracteriza por su capacidad para resistir tanto la quimioterapia como las estrategias de inmunoterapia que han transformado el tratamiento de otros tipos de cáncer. En los regímenes convencionales basados en gemcitabina y nab-paclitaxel, las tasas de respuesta suelen situarse alrededor del 23% al 31%. El nuevo tratamiento, aunque todavía experimental, obtuvo una proporción de respuestas considerablemente mayor.

Eliminan la metástasis en un hombre de 59 años

Uno de los casos más destacados fue el de un paciente de 59 años. Después de 12 ciclos de tratamiento, su tumor primario se redujo de 3,2 a 1,5 centímetros y desaparecieron las metástasis hepáticas. De hecho, la respuesta fue tan profunda que pudo someterse posteriormente a una cirugía radical, en cuyos posteriores análisis de la pieza quirúrgica no encontraron células tumorales viables. Casi 18 meses después de la intervención y más de 1.000 días desde el inicio del tratamiento, el paciente continuaba libre de enfermedad sin necesidad de quimioterapia adicional.

PUBLICIDAD

Los investigadores también intentaron averiguar por qué algunos pacientes respondían y otros no. Para ello analizaron muestras tumorales obtenidas durante el tratamiento mediante técnicas de secuenciación de ARN y análisis de células individuales. En los pacientes que respondieron se observó un aumento de los linfocitos T CD8+, células del sistema inmunitario capaces de atacar a las células tumorales. También se detectó una mayor presencia de fibroblastos asociados al cáncer que expresan CXCL12, un hallazgo que podría convertirse en el futuro en un biomarcador para identificar a los pacientes con mayores probabilidades de beneficiarse de esta estrategia.

La combinación parece actuar sobre varios frentes. Motixafortide bloquea CXCR4, una molécula relacionada con el microambiente que protege al tumor, mientras que cemiplimab inhibe PD-1 y permite potenciar la respuesta inmunitaria. A estos dos componentes se suman los efectos de la quimioterapia convencional.

El equipo dirigido por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, de forma duradera y sin generar resistencias, mediante una terapia combinada de tres fármacos. crédito: Fundación CRIS Contra el Cáncer

Un estudio pequeño, pero esperanzador

Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio fue pequeño, incluyó únicamente a 11 pacientes y no contó con un grupo de comparación. Por tanto, todavía no permite demostrar que la combinación sea superior a los tratamientos actuales. Además, el posible biomarcador basado en CXCL12 necesita ser validado en grupos mucho mayores.

La siguiente prueba será un ensayo aleatorizado de fase 2 en múltiples centros, con 108 pacientes, que comparará la combinación experimental con el tratamiento estándar. Si los resultados iniciales se confirman, esta estrategia podría representar un paso importante hacia tratamientos más eficaces y personalizados para uno de los cánceres más agresivos y difíciles de combatir.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de páncreasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto

Receta de pollo a la Coca-Cola, un plato facilísimo y sorprendente para salir de los clásicos

Este refresco se va reduciendo con el calor y se transforma en una salsa espesa y caramelizada que le dará un toque único a los muslos de pollo

Receta de pollo a la Coca-Cola, un plato facilísimo y sorprendente para salir de los clásicos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El misterioso caso del hombre que atropelló un corzo y enfermó una semana después por la “fiebre del conejo”

La tularemia es un enfermedad bacteriana provocada por el contacto con las heridas o el cadáver de un animal infectado

El misterioso caso del hombre que atropelló un corzo y enfermó una semana después por la “fiebre del conejo”

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

El presidente del Gobierno ha considerado que “hay argumentos y razones suficientes” para que Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España