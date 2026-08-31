Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

Imagen de archivo de científicos investigando en un laboratorio (Magnific)

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Una combinación experimental de inmunoterapia y quimioterapia ha conseguido resultados especialmente llamativos en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. El tratamiento, desarrollado por investigadores de Columbia University y Brown University, logró respuestas parciales en el 64% de los pacientes tratados y controló la enfermedad en el 91%.

El estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications e incluyó a 11 adultos recién diagnosticados con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico, ninguno de los cuales había recibido tratamiento previamente. Siete pacientes experimentaron una reducción medible de los tumores y seis mantuvieron esa respuesta en evaluaciones posteriores. Otros tres consiguieron estabilizar la enfermedad y solo uno presentó progresión inicial. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 9,7 meses y la supervivencia global alcanzó los 10,1 meses.

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Estos resultados adquieren especial relevancia por la dificultad de tratar el cáncer de páncreas avanzado, ya que este tumor se caracteriza por su capacidad para resistir tanto la quimioterapia como las estrategias de inmunoterapia que han transformado el tratamiento de otros tipos de cáncer. En los regímenes convencionales basados en gemcitabina y nab-paclitaxel, las tasas de respuesta suelen situarse alrededor del 23% al 31%. El nuevo tratamiento, aunque todavía experimental, obtuvo una proporción de respuestas considerablemente mayor.

Eliminan la metástasis en un hombre de 59 años

Uno de los casos más destacados fue el de un paciente de 59 años. Después de 12 ciclos de tratamiento, su tumor primario se redujo de 3,2 a 1,5 centímetros y desaparecieron las metástasis hepáticas. De hecho, la respuesta fue tan profunda que pudo someterse posteriormente a una cirugía radical, en cuyos posteriores análisis de la pieza quirúrgica no encontraron células tumorales viables. Casi 18 meses después de la intervención y más de 1.000 días desde el inicio del tratamiento, el paciente continuaba libre de enfermedad sin necesidad de quimioterapia adicional.

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Los investigadores también intentaron averiguar por qué algunos pacientes respondían y otros no. Para ello analizaron muestras tumorales obtenidas durante el tratamiento mediante técnicas de secuenciación de ARN y análisis de células individuales. En los pacientes que respondieron se observó un aumento de los linfocitos T CD8+, células del sistema inmunitario capaces de atacar a las células tumorales. También se detectó una mayor presencia de fibroblastos asociados al cáncer que expresan CXCL12, un hallazgo que podría convertirse en el futuro en un biomarcador para identificar a los pacientes con mayores probabilidades de beneficiarse de esta estrategia.

La combinación parece actuar sobre varios frentes. Motixafortide bloquea CXCR4, una molécula relacionada con el microambiente que protege al tumor, mientras que cemiplimab inhibe PD-1 y permite potenciar la respuesta inmunitaria. A estos dos componentes se suman los efectos de la quimioterapia convencional.

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El equipo dirigido por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, de forma duradera y sin generar resistencias, mediante una terapia combinada de tres fármacos. crédito: Fundación CRIS Contra el Cáncer

Un estudio pequeño, pero esperanzador

Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio fue pequeño, incluyó únicamente a 11 pacientes y no contó con un grupo de comparación. Por tanto, todavía no permite demostrar que la combinación sea superior a los tratamientos actuales. Además, el posible biomarcador basado en CXCL12 necesita ser validado en grupos mucho mayores.

La siguiente prueba será un ensayo aleatorizado de fase 2 en múltiples centros, con 108 pacientes, que comparará la combinación experimental con el tratamiento estándar. Si los resultados iniciales se confirman, esta estrategia podría representar un paso importante hacia tratamientos más eficaces y personalizados para uno de los cánceres más agresivos y difíciles de combatir.

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