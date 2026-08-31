España

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

La normativa, que afectará a millones de usuarios, tiene la intención de aumentar la protección y seguridad en las carreteras, eliminando exenciones históricas

La DGT cambia la normativa este 1 de octubre: conoce cuáles son los cambios más importantes. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
La DGT cambia la normativa este 1 de octubre: conoce cuáles son los cambios más importantes. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
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Una actualización del Reglamento General de Circulación entrará en vigor el 1 de octubre en España, introduciendo nuevas obligaciones para conductores y usuarios de la vía. La reforma incorpora medidas dirigidas a proteger especialmente a los denominados ‘usuarios vulnerables’, entre los que se encuentran ciclistas, motoristas, repartidores y peatones. El objetivo central es reducir los accidentes y mejorar la convivencia entre diferentes modos de transporte tanto en zonas urbanas como en carreteras.

La normativa afecta, sobre todo, a millones de usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como bicicletas y patinetes eléctricos, así como a taxistas, repartidores y profesores de autoescuela. Entre los principales cambios, se endurecen los requisitos para el uso de casco, cinturón de seguridad y otros elementos de protección. También se eliminan exenciones históricas y se incrementan las sanciones económicas para quienes incumplan las nuevas reglas.

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El despliegue de las nuevas normas será progresivo. Algunas de las obligaciones se aplicarán desde el mes de octubre, mientras que otras, como la homologación de cascos y la obligatoriedad de luces para ciertos vehículos, tendrán un plazo de adaptación hasta 2027. Esta reforma representa la revisión más profunda del reglamento de tráfico de los últimos años, con sanciones que pueden alcanzar los 200 euros por infracción.

Cuáles son los cambios más importantes

El concepto de ‘usuarios vulnerables’ se amplía e incluye a quienes tienen mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente, como ciclistas, motoristas y repartidores. Para los vehículos de movilidad personal (VMP), la edad mínima de conducción pasa a ser de 15 años, y se establece la obligación de llevar casco, luces y chaleco reflectante en situaciones de baja visibilidad. El incumplimiento de estos requisitos supondrá una sanción económica.

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Joven peatón con mochila y celular. Joven ciclista con casco y mochila. Joven motociclista con casco. Semáforo en rojo, edificios y vehículos.
La reforma incorpora medidas dirigidas a proteger especialmente a los denominados ‘usuarios vulnerables’, entre los que se encuentran ciclistas, motoristas, repartidores y peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los ciclistas, el uso del casco será obligatorio en todas las vías, eliminándose las excepciones previas. Los repartidores en bicicleta deberán portar siempre chaleco reflectante y casco, tanto de día como de noche, y se establecen nuevas condiciones para los adelantamientos: los vehículos deberán reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite permitido y dejar una distancia mínima de 1,5 metros. En ciudad, los ciclistas deberán circular por el centro del carril, y los vehículos deberán mantener una distancia de seguridad de cinco metros por detrás.

La normativa para motoristas se endurece. El uso de calzado cerrado pasa a ser obligatorio en cualquier tipo de vía, tanto para conductores como para pasajeros, prohibiéndose expresamente el uso de chanclas o sandalias. Los guantes serán obligatorios en vías interurbanas y deberán estar homologados. Además, los motoristas podrán circular por el arcén derecho en situaciones de atasco, siempre que no superen los 30 km/h y el tramo esté señalizado. Y, para los repartidores, se exige también el uso de chaleco reflectante cuando van en moto.

Para las autocaravanas, se establecen nuevas condiciones de estacionamiento: no desplegar elementos que salgan del perímetro, apoyarse únicamente en sus neumáticos y prohibición de verter líquidos procedentes del habitáculo.

Cómo afectarán a los conductores

Los cambios normativos supondrán un ajuste en las rutinas diarias de millones de usuarios, tanto particulares como profesionales. Para quienes utilicen vehículos de movilidad personal (VMP), la exigencia de edad mínima y los nuevos requisitos de seguridad impondrán controles adicionales y limitarán la circulación en determinadas condiciones, especialmente de noche o en situaciones de baja visibilidad. Las multas por incumplimiento serán inmediatas y podrán alcanzar los 200 euros.

La eliminación de exenciones para el uso del cinturón de seguridad afectará directamente a taxistas. (Violeta Santos Moura/REUTERS)
La eliminación de exenciones para el uso del cinturón de seguridad afectará directamente a taxistas. (Violeta Santos Moura/REUTERS)

La eliminación de exenciones para el uso del cinturón de seguridad afectará directamente a taxistas, repartidores y profesores de autoescuela, quienes deberán llevarlo abrochado en todo momento. Esta medida exigirá una adaptación de los hábitos laborales, sobre todo en las ciudades con mayor demanda y paradas frecuentes. A partir de octubre, sólo los ocupantes de ambulancias en servicios de urgencia podrán prescindir del cinturón.

El funcionamiento de los semáforos urbanos también se modifica. La coincidencia de la luz ámbar para vehículos y la luz verde para peatones dejará de estar permitida. A partir de ahora, la luz ámbar deberá estar siempre precedida por una luz roja fija, lo que obligará a los conductores a extremar la atención en los cruces y cambiará la programación de muchos semáforos en ciudades de todo el país.

En el caso de los motoristas, las nuevas obligaciones en cuanto a vestimenta y equipamiento de seguridad, sumadas a la posibilidad de circular por el arcén en atascos, buscan incrementar la protección y reducir la siniestralidad. El incumplimiento podrá dar lugar a sanciones económicas inmediatas, y el periodo transitorio para la homologación de cascos y luces obligatorias se extenderá hasta octubre de 2027. Las nuevas reglas representan un cambio sustancial en la gestión del tráfico y la seguridad vial en España.

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