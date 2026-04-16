Los expertos en vino eligen los mejores del mercado: blancos, tintos y rosados de premio, algunos por menos de 6 euros

Vinos expuestos en una bodega (Freepik)

Vinos hay muchos, muchísimos. Especialmente en un país de tal riqueza como es España, donde contamos con hasta 70 Denominaciones de Origen diferentes, cada una de ellas con sus particularidades únicas. Por eso, encontrar la opción perfecta puede ser complicado; más aún si no queremos invertir mucho dinero en el proceso. Los premios y guías del sector pueden ayudarnos a encontrar la etiqueta adecuada, ese vino que pone solución a todos nuestros requisitos.

En el marco del Salón Gourmets 2026, se ha celebrado la 41.ª edición de los premios Guía Vinos Gourmets, un concurso que reconoce la excelencia del sector vinícola español, destacando a los mejores vinos, bodegas, profesionales e instituciones de todo el país. El reconocimiento viene dado directamente por los lectores de esta guía, mientras que la entidad actúa únicamente como receptora de votos y garante del proceso, reflejando fielmente la opinión de aficionados y expertos.

En su lista de ganadores encontramos vinos para todos los gustos, algunos con un precio más elevado y otros con costes reducidos que nos permiten disfrutar de una buena copa sin rascar demasiado el bolsillo. Estos son los favoritos de 2026.

Los vinos premiados en la 41.ª Guía Vinos Gourmets 2026

Mejor blanco joven: Mar de Frades

El albariño Mar de Frades es el producto estrella de la bodega con el mismo nombre, un vino blanco joven que procede de viñedos seleccionados en el Val do Salnés, tanto propios como de viticultores independientes. Este caldo nace de una viticultura respetuosa con las condiciones del entorno y también con la cultura vitícola de la D.O. Rías Baixas a la que pertenece. En boca es refrescante, vibrante y ‘eléctrico’, con un atractivo color limón pálido. El precio por botella va desde los 15 hasta los 18 euros, disponible en webs especializadas y en la tienda online de la propia bodega.

Mejor blanco con crianza: Enate Chardonnay Fermentado en barrica - Enate - DO Somontano

La bodega Enate, en la provincia de Huesca, produce este vino blanco insertado en la tradición de la Denominación de Origen Somontano. Este caldo de la variedad Chardonnay, un vino con un aroma complejo y exuberante en el que se funden el carácter varietal (avellana, pan tostado) con notas de fruta tropical (piña y pomelo) y con los toques ahumados aportados por la crianza en barrica. El precio de este vino fermentado en barrica es de 20,25 € en la web de su bodega, llegando a 18 euros en algunas páginas especializadas.

España es uno de los países más reconocidos cuando se trata de la calidad de sus vinos. Aquí tienes los mejores.

Mejor rosado: Sinfo - Bodegas Sinforiano - DO Cigales

La bodega Sinforiano, ubicada en Mucientes, Valladolid, elabora este rosado a partir de una mezcla de variedades Tempranillo, Verdejo y Albillo, un vino con un suave aroma de melocotón, flores de la gama de las violetas y toques anisados procedentes del hinojo. Una elaboración tradicional que a la vez aplica las técnicas más revolucionarias, consiguiendo un rosado refrescante que es ya un referente en la DO Cigales. Este vino está disponible en webs especializadas y también en el supermercado de El Corte Inglés, donde se encuentra por 5,99 € por botella.

Mejor tinto joven: Juan Gil Etiqueta Amarilla - Bodegas Juan Gil - DO Jumilla

En la categoría de tinto joven ha brillado un Jumilla, con una de las etiquetas más conocidas que se exportan de este pueblo murciano. De los viñedos localizados en los alrededores de la bodega Juan Gil, a una altura de 700 metros al noreste de Jumilla, se obtienen las uvas de Monastrell con las que se produce este vino. Potente en nariz, limpio y complejo, destacan aromas frutales muy atractivos con toques de fruta madura y recuerdos de madera nueva. Su precio en la web oficial de la bodega es de 7,41 €.

Mejor tinto con crianza: Lan Reserva - Bodegas Lan - DOCa Rioja

Este año, el mejor tinto con crianza ha sido para un DOCa Rioja, un vino que mezcla tempranillo, mazuelo y garnacha procedentes de viñedos seleccionados de Rioja Alta y Rioja Alavesa, con edades entre 20 y 30 años en suelos arcillosos-calcáreos. En cuanto a su aroma, destaca por una sinfonía compleja de frutas negras y frutas del bosque que bailan con notas de vainilla y especias. En cuanto a su precio, este tinto tiene un coste de 14,35 € en la web oficial de la bodega.

Mejor espumoso:

Entre los espumosos ha destacado el Codorniu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva, un cava de la archiconocida bodega Codorníu que representa mejor que ningún otro sus cinco siglos de historia. El cava Ars Collecta Blanc de Noirs es una unión única de las variedades de uva Pinot Noir, Xarel·lo y Trepat, una mezcla que le otorga un sabor ácido a la par que elegante y que le ha valido una gran variedad de distinguidos premios. Su precio en la bodega online es de 18,95 €.

Mejor generoso (ex aequo):

En esta categoría encontramos un empate técnico entre dos generosos. Por un lado, el Fernando de Castilla Oloroso Antique, de la bodega Fernando de Castilla (40,90€). Por otro, el vino Tío Pepe, uno de los grandes iconos de la denominación de origen jerezana, elaborado por la bodega Bodega González Byass, cuya historia se remonta al año 1835. Es un vino 100% procedente de uva Palomino Fino, de crianza biológica y con como mínimo 4 años de reposo en bota de roble americano. En boca, es un vino seco, punzante, con un buen cuerpo y un final muy largo. A la vista se presenta de color oro, muy limpio y brillante, característico en los vinos de esta región. Disponible en webs especializadas, su botella ronda los 7 u 8 euros de coste.