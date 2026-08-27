Dani García, chef español, desvela su famosa receta de gazpacho con cerezas 28 años después: “Vivía obsesionado con cambiar el recetario tradicional andaluz”

Dani García, chef español, desvela su famosa receta de gazpacho con cerezas 28 años después. (Canva)

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La figura de Dani García es clave en la alta cocina española actual. Nacido en Marbella, este chef andaluz ha sido galardonado con varias estrellas Michelin y es reconocido por su capacidad para reinterpretar la tradición culinaria de Andalucía desde una visión vanguardista y creativa. Su influencia ha trascendido las fronteras de España, situándolo entre los chefs más innovadores y mediáticos del panorama internacional.

Por su parte, el gazpacho andaluz es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional del sur de España. Esta sopa fría, elaborada principalmente con tomate, pimiento, ajo, aceite de oliva y vinagre, simboliza la frescura y sencillez de la dieta mediterránea. Consumido históricamente en los meses más calurosos, el gazpacho es un icono del recetario andaluz y un reflejo del aprovechamiento de productos de la huerta local.

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La genialidad de Dani García reside en su capacidad para fusionar el respeto por la tradición con la búsqueda constante de nuevas emociones en el plato. Su gazpacho de cerezas es el ejemplo perfecto: parte de la receta clásica andaluza, pero introduce la fruta como protagonista, logrando un resultado sorprendente y contemporáneo. Así, el chef demuestra que la innovación puede enriquecer la identidad culinaria sin perder autenticidad.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Reposo en nevera: 10 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

Para el gazpacho:

1 kg de tomates muy maduros 150 g de pulpa de cerezas maduras 20 g de cebolla dulce 20 g pimiento verde 1 diente de ajo pequeño (sin germen) 100 ml de aceite de oliva virgen extra 30 ml de vinagre de Jerez 15 g de sal

Para terminar:

150 g de queso feta 20 g de pistachos tostados Hojas pequeñas de albahaca Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer gazpacho de cerezas de Dani García, paso a paso

Prepara el vaso batidor. Elige un instrumento de cocina bueno porque será fundamental para la textura del gazpacho. Lava los tomates, la cebolla y el pimiento, retira el pedúnculo, corta en trozos y añade al vaso batidor. Es imprescindible que uses las cantidades adecuadas para que el sabor no sea muy intenso. Añade el ajo. “10 veces menos de lo que has pensado, en un principio”, recuerda Dani García. Añade el vinagre de Jerez, sal y el aceite de oliva virgen extra. Una vez triturada esta mezcla con batidora potente hasta obtener una textura muy fina y homogénea. Añade la pulpa de las cerezas (semicongeladas, para que “el gazpacho no caliente en exceso por la fricción”). Incorpora todos los ingredientes batiendo bien. Y pásalo por un colador fino para una textura extra suave. No te saltes este paso del colado para lograr ese acabado de restaurante. Lleva a la nevera al menos 10 minutos para que esté bien frío.

Pasa el gazpacho por un colador fino para una textura extra suave. (Dani García/YouTube)

Para la presentación:

Desmenuza el queso feta y llévalo al congelador. “Con una hora es más que suficiente para obtener nuestra ‘nieve’ de queso feta”, explica el chef. Sirve en cuencos. Añade por encima queso fresco desmigado y virutas de pistachos para un toque especial. Y, para terminar, échale un chorrito de aceite de oliva virgen extra por la superficie.

Un par de consejos que te resultarán muy útiles a la hora de preparar la receta: Si usas tomates cherrys en vez de los normales, según el chef andaluz, le darás un toque diferente a la receta y es uno de los “trucos de aquella época”. Y, por supuesto, “nunca le eches agua al gazpacho”, enfatiza Dani García.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 150 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 20 g

Proteínas: 2 g

Grasas: 6 g

Azúcares naturales: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapado, hasta 2 días. Remueve antes de servir para recuperar la textura suave.