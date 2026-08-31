De la frontera a las redes: cómo la desinformación y los bulos impulsaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ahora alimentan el racismo

Imagen de varios migrantes en la playa del Trampolín, a 28 de agosto, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

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La desinformación y los bulos no solo han jugado un papel clave en la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos a finales de julio, sino que a lo largo de este último mes han servido para alimentar el discurso de odio contra la población migrante.

La crisis ha desencadenado, por un lado, la circulación de mensajes falsos en redes sociales marroquíes que alentaban a dirigirse a la frontera después de que se difundiera la idea errónea de que una sentencia del Tribunal Supremo facilitaba tanto el acceso al proceso de asilo como la entrada en territorio continental europeo. Por otro lado, también se han multiplicado los contenidos en plataformas españolas que han utilizado el contexto para promover narrativas xenófobas y racistas: el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó 9.590 mensajes discriminatorios durante el 30 y 31 de julio, un repunte que elevó el total mensual a 57.406 contenidos, frente a los 40.800 registrados en junio.

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“La puerta de Ceuta está abierta”, “hoy es el día” o “Tetuán, vamos” fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales en los días previos al cruce masivo, según constató EFE Verifica. De hecho, tanto el Gobierno español como el Ministerio del Interior de Marruecos han indicado que la desinformación ha sido uno de los factores superpuestos de la crisis.

Aunque la gran mayoría de las 72.000 personas migrantes que ingresaron a Ceuta regresaron en 48 horas a Marruecos, lo que contribuyó a una reducción de la desinformación, también comenzaron a aparecer bulos en redes sociales, incluyendo imágenes y vídeos antiguos o directamente falsos que vinculaban a los recién llegados con actos delictivos y reforzaron narrativas xenófobas. Además, cuentas extranjeras y grupos ultras amplificaron el conflicto en redes, presentando la crisis como una amenaza para España y Europa, de forma que perfiles vinculados a la extrema derecha europea y al entorno proisraelí también difundieron mensajes destinados a polarizar y desestabilizar el debate público. Por el momento, aún permanecen en la ciudad autónoma unas 9.000 personas según el Gobierno ceutí y en torno a 5.000 según las estimaciones del Ministerio de Interior.

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El Observatorio Europeo de Medios Digitales identificó patrones de interferencia externa, como la difusión coordinada de mensajes idénticos y la reutilización de contenido audiovisual falso. Incluso tras el inicio de la crisis, nuevos bulos incentivaron intentos de cruce, como ocurrió el 15 de agosto tras circular en WhatsApp el falso anuncio de una apertura puntual de la frontera, lo que terminó con cientos de detenciones en Marruecos.

En mayo de 2021 Ceuta vivió otro cruce masivo, cuando entre 12.000 y 15.000 personas accedieron andando por el espigón fronterizo del Tarajal, pero en esta ocasión las cifras son mucho más elevadas, de forma que se asemejan a la población que vive en la ciudad autónoma, de unos 80.000 habitantes.

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Un sistema de acogida colapsado

Al estar colapsado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas sino que también alberga a otras 300 más, el Gobierno central y la ciudad autónoma han habilitado emplazamientos para albergar a más personas de forma temporal con el objetivo de que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible.

Además, el pasado viernes ambas administraciones alcanzaron un acuerdo sobre nuevos espacios donde alojarlos, con el objetivo de acelerar los retornos de los adultos marroquíes con escasas posibilidades de obtener asilo. El Ejecutivo central también ha enviado más policías especializados y ha solicitado formalmente la colaboración de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de Europol y de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA).

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La semana pasada el Gobierno dio luz verde asimismo al anteproyecto de la ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería con el fin de “adaptar la legislación nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo”, que entró en vigor en junio y endurece la política del bloque. Además, el Ejecutivo y las comunidades autónomas aprobaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta, cuya situación es especialmente vulnerable.

Varias personas en las calles del barrio de San José-Hadú, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

Estallidos de violencia

Además de que aún no están claras las cifras de cuántas personas migrantes permanecen en la ciudad, un mes después del inicio de la crisis tampoco se ha esclarecido el papel que ha jugado Marruecos, que insiste en el “derecho histórico” sobre Ceuta y Melilla, y tampoco se sabe si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó de la entrada masiva, ya que el Ministerio de Defensa y del Interior han ofrecido versiones contradictorias.

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Por el momento, Ceuta no solo sigue lejos de recuperar la normalidad, sino que la tensión social va en aumento: la semana pasada se produjeron estallidos de violencia protagonizados por grupos organizados que bloquearon el reparto de comida e incendiaron asentamientos en la Playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y vecinos musulmanes. También han aumentado las manifestaciones y concentraciones por parte de la población ceutí, que reclama la españolidad de la ciudad y exige la expulsión de quienes entraron.

Según los datos de la ONG Caminando Fronteras, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, los fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta se elevan a 145. De ello, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma. Respecto a las causas de los fallecimientos, aunque la organización no tuvo acceso a los resultados de las autopsias, explica las muertes ocurrieron por ahogamiento durante los intentos de cruzar a nado o por aplastamiento al tratar de atravesar la frontera hacia España.

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(Con información de EFE)