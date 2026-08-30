Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta. (Europa Press)

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La Guardia Civil ha detenido este domingo a tres ciudadanos marroquíes acusados de haber lanzado cócteles molotov contra una patrulla de militares españoles en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han establecido un dispositivo de control en Ceuta. Afortunadamente, el ataque no ha dejado heridos entre los efectivos del Ejército.

El incidente ha marcado el tercer ataque contra las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma en menos de 72 horas, lo que ha elevado la preocupación dentro de los cuerpos de seguridad y entre las autoridades militares. Los autores han utilizado botellas con líquido corrosivo y han sido localizados poco después de la agresión, gracias al despliegue permanente en la zona.

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Tras la detención, los implicados han sido puestos a disposición judicial. El suceso se ha sumado a una cadena de episodios violentos que han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad y a la población local.

Escalada de ataques y preocupación en Ceuta

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y sindicatos como JUPOL han reiterado la necesidad de fortalecer la protección legal y operativa de los militares. “Volvemos a solicitar de manera urgente el reconocimiento de la profesión de riesgo y de los agentes de la autoridad de nuestros militares para que puedan desempeñar su trabajo y sus funciones con la legalidad y el amparo jurídico necesarios. Lamentablemente, tenemos que estar viendo cómo parece que los militares son el objetivo a batir junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que están realizando una labor titánica para devolver la seguridad y la normalidad a la ciudad española de Ceuta”.

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Militares por las calles de Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)

En la última semana, dos ataques han precedido al suceso de este domingo. El primero, ocurrido el miércoles, implicó la detención de un grupo por lanzar piedras contra un vehículo militar, mientras que el sábado otros cuatro marroquíes fueron arrestados por un nuevo asalto a efectivos del Ejército. En esos casos, se han registrado varios heridos y algunos de los detenidos han sido expulsados del país.

Las autoridades han considerado que, aunque no se ha identificado una estructura organizada detrás de los ataques, la reiteración de estos sucesos podría consolidar una dinámica de hostigamiento. El despliegue de vigilancia se ha reforzado y se mantienen controles en los puntos más sensibles de la ciudad.

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Falta de respuesta institucional

El Ministerio de Defensa aún no ha ofrecido respuestas concretas sobre el marco legal que ampara la actuación de los militares en este contexto. Por ello, también han lanzado un duro mensaje al ministerio de Margarita Robles. " Somos muy claros y Defensa lleva sin contestar desde principios de la crisis a todas las preguntas que hemos elevado por escrito a través del Consejo de personal de las Fuerzas Armadas. Siguen negándonos la información y siguen sin decirnos qué amparo jurídico tienen nuestros militares, que se ven abandonados que se ven solos y que no pueden realizar sus funciones de una manera más eficaz".

Robles comparece ante la Comisión de Defensa en el Congreso. (Marta Fernández / Europa Press)

Este nuevo ataque ha coincidido con un clima político tenso en Ceuta, donde la seguridad y la gestión migratoria concentran la atención pública. La vigilancia se ha incrementado y las autoridades han evaluado nuevas medidas para contener los incidentes y garantizar la tranquilidad en la ciudad.

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