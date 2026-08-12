España
Agregar Infobae enGoogle

La ONG Caminando Fronteras eleva a 145 los fallecidos en la crisis de Ceuta, 67 de ellos en Marruecos

Tras casi dos semanas desde que decenas de miles de personas entraron en la ciudad autónoma, la situación sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales y cientos de menores a la espera de una solución

Varios grupos de personas migrantes en una playa de Ceuta. (Europa Press)
Varios grupos de personas migrantes en una playa de Ceuta. (Europa Press)
Guardar

La ONG Caminando Fronteras ha cifrado en 145 los fallecidos durante la crisis vivida en Ceuta desde el pasado 30 de julio y hasta el 11 de agosto, después de decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma española.

Según explica la organización humanitaria, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, los 145 fallecidos se han podido registrar a partir de la identificación de cadáveres en el terreno y la cooperación con familiares y comunidades de las víctimas.

PUBLICIDAD

Respecto a las causas de los fallecimientos, aunque la ONG no ha tenido acceso a los resultados de las autopsias, explica que, según la información recabada, las muertes ocurrieron por ahogamiento durante los intentos de cruzar a nado o por aplastamiento al tratar de atravesar la frontera terrestre hacia España.

La Guardia Civil ha recuperado 83 cuerpos sin vida

En contraste, la Guardia Civil ha comunicado que el pasado domingo recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas de Ceuta, por lo que elevan a 83 la cifra oficial de fallecidos vinculados al cruce masivo, mientras que Marruecos ha confirmado apenas 14 muertos en su territorio.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Equipos forenses se encargan de recoger muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar. Una vez practicadas las autopsias, las huellas son digitalizadas y remitidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para establecer la identidad de las víctimas. Cuando no es posible hacerlo por esta vía, se recurre al cotejo genético con familiares o al envío de los datos dactilares a Marruecos.

PUBLICIDAD

Toda la información se centraliza en el Centro Integrado de Datos (CID), creado para coordinar la respuesta ante esta emergencia conforme al protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

Aún son muchas las familias que, tras casi dos semanas después de la crisis, siguen buscando a sus seres queridos. Para ello, la Guardia Civil ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorioidentificacion@guardiacivil.org.

Decenas de menores esperan frente a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta para ser identificados. (EFE/Reduan)
Decenas de menores esperan frente a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta para ser identificados. (EFE/Reduan)

Las menores migrantes corren riesgo de agresiones sexuales

Aunque la gran mayoría de las 72.000 personas que cruzaron desde Marruecos a Ceuta ya ha regresado a su país, la situación en la ciudad autónoma sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales para muchos migrantes y cientos de menores a la espera de una solución. Organizaciones humanitarias como Save the Children han alertado de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, por lo que la organización reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

La semana pasada, la Delegación del Gobierno confirmó que se han recibido casos de violaciones a menores marroquíes, hechos que ya investiga la Unidad de Atención a Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaCeutaMarruecosGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

La nueva escala asigna una puntuación de 0 a 10 según las áreas cerebrales que han recuperado el riego sanguíneo

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Entre prados, cuevas y acantilados aparece una playa de lo más peculiar que parece pertenecer a otro paisaje

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Los fabricantes y mecánicos coinciden en que una posición incorrecta del vehículo durante largos periodos puede acabar provocando problemas mecánicos y estructurales

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”