La ONG Caminando Fronteras eleva a 145 los fallecidos en la crisis de Ceuta, 67 de ellos en Marruecos

Varios grupos de personas migrantes en una playa de Ceuta. (Europa Press)

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La ONG Caminando Fronteras ha cifrado en 145 los fallecidos durante la crisis vivida en Ceuta desde el pasado 30 de julio y hasta el 11 de agosto, después de decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma española.

Según explica la organización humanitaria, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, los 145 fallecidos se han podido registrar a partir de la identificación de cadáveres en el terreno y la cooperación con familiares y comunidades de las víctimas.

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Respecto a las causas de los fallecimientos, aunque la ONG no ha tenido acceso a los resultados de las autopsias, explica que, según la información recabada, las muertes ocurrieron por ahogamiento durante los intentos de cruzar a nado o por aplastamiento al tratar de atravesar la frontera terrestre hacia España.

La Guardia Civil ha recuperado 83 cuerpos sin vida

En contraste, la Guardia Civil ha comunicado que el pasado domingo recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas de Ceuta, por lo que elevan a 83 la cifra oficial de fallecidos vinculados al cruce masivo, mientras que Marruecos ha confirmado apenas 14 muertos en su territorio.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Equipos forenses se encargan de recoger muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar. Una vez practicadas las autopsias, las huellas son digitalizadas y remitidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para establecer la identidad de las víctimas. Cuando no es posible hacerlo por esta vía, se recurre al cotejo genético con familiares o al envío de los datos dactilares a Marruecos.

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Toda la información se centraliza en el Centro Integrado de Datos (CID), creado para coordinar la respuesta ante esta emergencia conforme al protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

Aún son muchas las familias que, tras casi dos semanas después de la crisis, siguen buscando a sus seres queridos. Para ello, la Guardia Civil ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorioidentificacion@guardiacivil.org.

Decenas de menores esperan frente a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta para ser identificados. (EFE/Reduan)

Las menores migrantes corren riesgo de agresiones sexuales

Aunque la gran mayoría de las 72.000 personas que cruzaron desde Marruecos a Ceuta ya ha regresado a su país, la situación en la ciudad autónoma sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales para muchos migrantes y cientos de menores a la espera de una solución. Organizaciones humanitarias como Save the Children han alertado de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, por lo que la organización reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

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La semana pasada, la Delegación del Gobierno confirmó que se han recibido casos de violaciones a menores marroquíes, hechos que ya investiga la Unidad de Atención a Familia y Mujer de la Policía Nacional.