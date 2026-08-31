España

El tiempo llega a septiembre con un desplome de las temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico y calor de pleno verano en el valle del Guadalquivir

Los termómetros no han bajado de los 20°C en amplias áreas costeras del este y en puntos del sur, y en varias zonas de Canarias se ha contemplado que el mercurio llegue a rondar los 30°C

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Agosto se despide este lunes con una Aemet que anticipa un cambio térmico desigual: caídas de más de 6°C en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental, mientras el Guadalquivir y puntos de la meseta sur seguirán en valores de verano pleno y podrán rebasar los 35°C. La previsión dibuja además un arranque de semana estable en la mayor parte de la península, con nubosidad más compacta en el norte y noches tropicales en buena parte del litoral mediterráneo y zonas bajas andaluzas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros no bajarán de 20°C en los litorales mediterráneos y en áreas bajas de Andalucía, al tiempo que en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y en el sur del área metropolitana de Tenerife es posible alcanzar los 30 °C.

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El patrón general será de cielos despejados o poco nubosos en casi toda la península, con la excepción del Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos y podrán registrarse precipitaciones débiles y dispersas. Durante la mañana habrá nubes bajas en otros puntos del tercio norte y del litoral mediterráneo, aunque tenderán a desaparecer a lo largo del día y podrían persistir más en la fachada mediterránea.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en el cuadrante nordeste, con posibilidad de chubascos o tormentas aisladas en zonas de montaña. La agencia también avisa de bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular, brumas costeras en Galicia y el Cantábrico y una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán.

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Dónde bajan y dónde suben las temperaturas este lunes

El descenso más acusado de las máximas se concentrará en el Ebro, el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales. En el resto del país subirán ligeramente, con los registros más altos en el valle del Guadalquivir y en áreas de la meseta sur.

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la península, así como en Ceuta y Melilla. En los archipiélagos se esperan pocos cambios, aunque el medio precisa que en Canarias podrán alcanzarse los 30 °C en varios puntos expuestos del sureste y del sur.

El viento soplará flojo en la península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta norte y algunas zonas del interior oriental. Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde se impondrá la componente este, mientras que en Canarias el alisio será moderado y más intenso en las áreas expuestas.

En el norte peninsular, Galicia arrancará con nubes bajas, grandes claros en las horas centrales, nieblas matinales extensas y la posibilidad de alguna lluvia débil en el extremo norte del litoral. En Asturias dominarán los cielos nubosos a cubiertos, con lluvias débiles dispersas en el extremo oriental y posibles extensiones hacia el interior central y oriental por la tarde.

Cantabria mantendrá un cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles y dispersas más probables en el interior durante la tarde. En el País Vasco habrá intervalos de nubes bajas, sin descartar lluvias débiles en la mitad norte, mientras que en Navarra el descenso notable de las máximas se espera en la vertiente cantábrica y el área pirenaica.

El mapa autonómico deja un norte más gris y un sur todavía cálido

En Castilla y León y La Rioja predominará el ambiente poco nuboso con nubes altas, aunque en la primera mitad del día podrán aparecer nubes bajas, brumas y bancos de niebla. Aragón seguirá en general despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y descenso o estabilidad en las máximas.

Cataluña presentará cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas en el litoral central y sur, y en el Pirineo oriental no se descarta algún chubasco o tormenta aislado por la tarde. La Comunidad Valenciana tendrá intervalos de nubes bajas en la costa y descenso de las máximas en Valencia e interior de Castellón.

En el centro peninsular, Madrid permanecerá despejada salvo algún intervalo de nubes altas en cumbres de la Sierra, con mínimas algo más bajas en zonas altas y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Castilla-La Mancha repetirá el predominio de cielos despejados, con descenso de las máximas en el extremo oriental de Cuenca y Albacete y aumentos ligeros o estabilidad en el resto.

Extremadura seguirá poco nubosa o despejada, con máximas en ligero ascenso o sin cambios. En la Región de Murcia habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral y temperaturas con pocos cambios, mientras que Baleares mantendrá el cielo despejado o poco nuboso, con brumas matinales y registros estables.

Andalucía combinará intervalos nubosos de nubes bajas, brumas y nieblas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas subirán y el Levante soplará flojo a moderado en el Estrecho, en una jornada en la que el calor seguirá apretando en las zonas bajas del sur peninsular.

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