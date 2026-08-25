La entrada masiva de migrantes a Ceuta dispara los discursos de odio en redes sociales

Varios migrantes en Ceuta el 20 de agosto. (Marcos Moreno - Europa Press)

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La entrada de unas 72.000 personas migrantes a Ceuta desde Marruecos ha desencadenado un fuerte repunte de mensajes de odio en redes sociales, según el último boletín publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Basado en datos del Sistema FARO, el informe revela que este fenómeno provocó la detección de 9.590 mensajes discriminatorios en solo 48 horas, durante los días 30 y 31 de julio, un crecimiento que elevó el total mensual a 57.406 publicaciones, frente a las 40.800 registradas en junio. El informe analiza la respuesta de Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, así como los colectivos más afectados por estos mensajes.

El director de OBERAXE, Tomás Fernández, advierte sobre el impacto que pueden tener las crisis puntuales en la propagación del discurso de odio en redes sociales y destaca la importancia de que los usuarios no compartan esos mensajes para evitar su difusión y viralización, si bien también considera “crucial” la labor de las plataformas digitales en la retirada de los mensajes xenófobos y racistas.

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La mayor parte de los contenidos identificados en julio se dirigió contra personas originarias del norte de África, que concentraron el 68% de los mensajes. Los datos de OBERAXE señalan que, aunque este porcentaje disminuyó respecto a junio, las cifras se mantienen en niveles altos y reflejan la persistencia de narrativas hostiles contra este grupo.

Un joven migrante contempla uno de los campamentos donde se presta atención humanitaria. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El informe subraya que la categoría genérica de personas inmigrantes representa el 19% del total de mensajes monitorizados, mientras que el 16% se dirigió específicamente a personas musulmanas, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto al mes previo. Las personas afrodescendientes y latinoamericanas fueron blanco del 10% y el 7% de los contenidos, respectivamente.

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El documento también revela que el 40% de los mensajes de odio detectados en julio deshumanizaba o degradaba gravemente a los colectivos señalados, mientras que el 38% los presentaba como una amenaza, un aumento respecto a los meses anteriores. Además, el 15% de los contenidos instaba a la expulsión de estos grupos y el 4% incitaba a la violencia. El boletín agrega que el 2% de los mensajes buscaba desacreditar a los colectivos y el 1% celebraba ataques contra ellos.

Vincular inmigración con delincuencia

Durante julio, la inseguridad ciudadana se consolidó como el principal motor del discurso de odio en redes sociales, generando el 48% de los mensajes analizados. Las narrativas predominantes asociaron de manera generalizada la delincuencia con personas migrantes, reforzando percepciones negativas hacia determinados colectivos y, en ese sentido, la entrada masiva de migrantes en Ceuta intensificó el fenómeno.

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El deporte también fue un ámbito relevante, impulsado por la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que contribuyó al 34% de los contenidos discriminatorios detectados. Jugadores, selecciones y aficionados se convirtieron en blanco de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos, especialmente vinculados a la composición de equipos y figuras destacadas del torneo. Las políticas migratorias, con temas como la regularización, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y la gestión de flujos migratorios, representaron el 17% de los mensajes, mientras que las agresiones sexuales, el terrorismo y la llegada de embarcaciones sumaron en conjunto el 10% del total monitorizado.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Mejora de la respuesta de las plataformas

Los datos del boletín reflejan una evolución positiva en la retirada de contenidos notificados. Las plataformas eliminaron el 12% de los mensajes denunciados por usuarios, frente al 10% registrado en junio. Asimismo, el 9 de los contenidos retirados fue eliminado durante las primeras 24 horas desde su notificación, mientras que un 1% adicional se retiró en las siguientes 48 horas y un 2% durante la primera semana.

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La vía trusted flagger –utilizada por entidades con reconocimiento oficial– continúa mostrando una eficacia significativamente superior. A través de este mecanismo se retiró el 58% de los contenidos reportados, siete puntos porcentuales más que el mes anterior, señala el informe.

Por plataformas, X registró la mayor proporción de mensajes eliminados (93%), seguida de TikTok (88%), Facebook (74%) e Instagram (71%), que duplicó la tasa de retirada respecto al mes anterior. YouTube eliminó el 14% de los comentarios reportados. El OBERAXE atribuye la mejora en la respuesta de las plataformas al trabajo coordinado mediante grupos de trabajo, reuniones bilaterales y canales de comunicación directa, que han permitido agilizar la eliminación de contenidos discriminatorios tras eventos de alto impacto como la entrada de migrantes en Ceuta.

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