El pueblo que lleva años con un agua del grifo marrón: los vecinos salen a las calles tras un largo periodo de fugas y cortes de servicio

Manifestación en la Plaza de España de Piedrahíta por la calidad del agua. (Cedida)

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El pueblo de Piedrahíta, en Ávila (Castilla y León), lleva años sin probar el agua del grifo. Al abrir la manilla, los vecinos se encuentran un líquido enturbiado, de tonalidad marrón y de presión baja. Eso, cuando llega el agua, porque los cortes, fugas y problemas de servicio son frecuentes, cuentan a Infobae.

“Es una situación que se viene arrastrando muchísimos años”, lamenta Máximo Mayoral, elegido portavoz vecinal de Pedrahíta. Este año, el Ayuntamiento ha iniciado una nueva licitación para renovar el contrato de gestión del servicio del agua en el municipio y los ciudadanos han aprovechado para manifestarse: más de 600 personas salieron el miércoles a sus calles para pedir soluciones reales que permitan que el pueblo vuelva a recibir agua de calidad en sus casas.

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Los vecinos achacan los problemas que sufren a diario al estado de la infraestructura. Los habitantes de Piedrahíta y alrededores denuncian que hay unos 40 kilómetros de tuberías con más de 70 años de antigüedad, de las que un tramo de casi 15 kilómetros ya constaba en 2008 como “en mal estado”. “Hay fugas estructurales en la red, por lo que alrededor del 53% del agua que entra se pierde antes de llegar a los grifos”, explica Mayoral, citando los informes oficiales del Consistorio.

Manifestación en la Plaza de España de Piedrahíta por la calidad del agua. (Cedida)

Sin licitación desde 2018

Ya no es que el agua no llegue a las casas, es que el servicio actualmente continúa de forma ilegal. La red de agua en Piedrahíta depende de una empresa privada a la que se le terminó el contrato en el año 2018. “Su contrato caducó hace más de ocho años, pero ha seguido prestando el servicio del agua”, cuenta Mayoral.

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Es ahora cuando el Ayuntamiento ha comenzado a mover la licitación, pero los vecinos piden, antes de aprobar nada, que se revise la red y pongan solución a sus problemas. El propio informe de viabilidad de la concesión pública da fe del mal estado de las instalaciones: se requieren mejoras en el parque de contadores, pues más de la mitad se acercan a las tres décadas de antigüedad, además de en el tratamiento de agua potable, la depuradora y la red de válvulas, que “han agotado su vida útil”.

El fuego ha arrasado varias viviendas y los residentes han sido evacuados. La región, al igual que casi tres cuartas partes de Inglaterra, está en situación de sequía tras semanas de altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Los materiales utilizados para las tuberías también son un problema. Más del 35% de la red está conformada por fibrocemento, por encima del valor medio nacional (20%). “Sería recomendable la renovación de los tramos de red de fibrocemento para eliminar por completo, así como los tipos de plomo y hierro, si procede, la sustitución por otros materiales más adecuados”, indica el informe.

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Los vecinos tienen tres reclamaciones claras para su Ayuntamiento: transparencia total en el proceso, una moratoria de la licitación hasta disponer de un diagnóstico claro y firmar la licitación con garantías de que se acometerán las reformas necesarias en la red. “Queremos el agua de nuestra sierra sana, limpia y potable”, concluyen en un comunicado. Infobae ha intentado contactar con el Consistorio para obtener su versión, pero a la fecha de la publicación de este artículo, todavía no ha obtenido respuesta.