Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

El calabacín es la verdura por excelencia del verano y pocas recetas hay tan buenas como la scarpaccia para aprovecharla al máximo. Esta receta italiana consiste en una fina tarta salada a base de rodajas de calabacín, unidas por una ligera masa de harina y agua y acompañadas de cebolla cortada en juliana. Una receta muy sencilla y veraniega que es originaria de la localidad toscana de Camaiore, en Lucca, y que es el ejemplo perfecto de la cocina popular italiana, basada en ingredientes sencillos y en procesos cortos y fáciles.
El pastel recibe su nombre por su presunto parecido a un zapato, scarpa en italiano. Pero esto no significa que se trate de una masa dura o chiclosa en absoluto. Al contrario, tras hornearla, la scarpaccia queda fina y muy crujiente, como una suerte de pizza, aunque a base de verduras. Como toque extra opcional, añadiremos un toque de queso parmesano, que dará a la masa un sabor intenso y umami. Es perfecta como aperitivo o para una cena rápida.
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Receta de scarpaccia
La scarpaccia es una tarta salada muy fina elaborada con calabacín rallado, cebolla, harina, huevo y queso, que se hornea hasta dorar. La técnica principal es el horneado, logrando una textura entre coca y frittata, con el toque crujiente que le da el horno.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 2 calabacines medianos (aprox. 400 g)
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 100 g de harina de trigo
- 40 g de queso parmesano rallado
- 1 cucharadita de sal
- Pimienta negra al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de orégano seco (opcional)
Cómo hacer scarpaccia, paso a paso
- Lava y ralla los calabacines con piel. Colócalos en un colador, añade sal y deja reposar 10 minutos para que suelten agua. Si queda muy húmedo, la scarpaccia no quedará crujiente.
- Pela y corta la cebolla en juliana muy fina.
- Escurre bien los calabacines presionando con las manos o un paño limpio para eliminar el exceso de líquido.
- En un bol, bate los huevos con la pimienta y el orégano.
- Incorpora la harina poco a poco, removiendo hasta que quede una mezcla homogénea.
- Añade el calabacín, la cebolla y el parmesano rallado.
- Mezcla bien con movimientos suaves para integrar todo.
- Forra una bandeja de horno con papel vegetal y pincela con aceite.
- Vierte la mezcla y extiende con una espátula, formando una capa fina (1-1,5 cm de grosor aprox).
- Riega con un hilo de aceite de oliva por encima.
- Hornea a 180 ºC (arriba y abajo) durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente por los bordes.
- Deja templar unos minutos antes de cortar en porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 4 a 6 porciones, según el corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 140 kcal
- Proteína: 5 g
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 14 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conservar en nevera, bien tapada, hasta 3 días. Se recomienda recalentar ligeramente en horno o sartén para recuperar el crujiente.
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