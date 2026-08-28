Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Receta de Scarpaccia, un pastel de calabacín fino y muy crujiente (Flickr)

Guardar

El calabacín es la verdura por excelencia del verano y pocas recetas hay tan buenas como la scarpaccia para aprovecharla al máximo. Esta receta italiana consiste en una fina tarta salada a base de rodajas de calabacín, unidas por una ligera masa de harina y agua y acompañadas de cebolla cortada en juliana. Una receta muy sencilla y veraniega que es originaria de la localidad toscana de Camaiore, en Lucca, y que es el ejemplo perfecto de la cocina popular italiana, basada en ingredientes sencillos y en procesos cortos y fáciles.

El pastel recibe su nombre por su presunto parecido a un zapato, scarpa en italiano. Pero esto no significa que se trate de una masa dura o chiclosa en absoluto. Al contrario, tras hornearla, la scarpaccia queda fina y muy crujiente, como una suerte de pizza, aunque a base de verduras. Como toque extra opcional, añadiremos un toque de queso parmesano, que dará a la masa un sabor intenso y umami. Es perfecta como aperitivo o para una cena rápida.

PUBLICIDAD

Receta de scarpaccia

La scarpaccia es una tarta salada muy fina elaborada con calabacín rallado, cebolla, harina, huevo y queso, que se hornea hasta dorar. La técnica principal es el horneado, logrando una textura entre coca y frittata, con el toque crujiente que le da el horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora Preparación: 20 minutos Cocción: 40 minutos



Ingredientes

2 calabacines medianos (aprox. 400 g)

1 cebolla mediana

2 huevos

100 g de harina de trigo

40 g de queso parmesano rallado

1 cucharadita de sal

Pimienta negra al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Cómo hacer scarpaccia, paso a paso

Lava y ralla los calabacines con piel. Colócalos en un colador, añade sal y deja reposar 10 minutos para que suelten agua. Si queda muy húmedo, la scarpaccia no quedará crujiente. Pela y corta la cebolla en juliana muy fina. Escurre bien los calabacines presionando con las manos o un paño limpio para eliminar el exceso de líquido. En un bol, bate los huevos con la pimienta y el orégano. Incorpora la harina poco a poco, removiendo hasta que quede una mezcla homogénea. Añade el calabacín, la cebolla y el parmesano rallado. Mezcla bien con movimientos suaves para integrar todo. Forra una bandeja de horno con papel vegetal y pincela con aceite. Vierte la mezcla y extiende con una espátula, formando una capa fina (1-1,5 cm de grosor aprox). Riega con un hilo de aceite de oliva por encima. Hornea a 180 ºC (arriba y abajo) durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente por los bordes. Deja templar unos minutos antes de cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 4 a 6 porciones, según el corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 140 kcal

Proteína: 5 g

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 14 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en nevera, bien tapada, hasta 3 días. Se recomienda recalentar ligeramente en horno o sartén para recuperar el crujiente.