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Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El oro sigue siendo uno de los metales preciosos preferidos tanto por particulares como por empresarios para resguardarse frente a la inflación. En momentos de inestabilidad económica, muchos inversores optan por activos considerados seguros, como el dólar o los metales.

En cuanto a su valor, el precio del oro alcanzó máximos históricos en 2025, impulsado por la caída de la inflación en EE. UU. y el clima de incertidumbre internacional generado por los conflictos armados en Medio Oriente.

Una de las formas más habituales de invertir en oro es adquiriéndolo en su forma física, ya sea en lingotes o monedas. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de su cotización, la cual varía constantemente.

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A continuación, te mostramos el precio del oro en España este viernes 28 de agosto.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 127,22 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 126,22 € y el máximo de 127,38 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de

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El valor del oro durante las crisis

La inversión en metales preciosos es una opción considerable en momentos de incertidumbre económica, ya que su valor registra menos volatilidad como otros activos. Las personas pueden comprar oro en línea o presencialmente con entidades que cuentan con las certificaciones exigidas.

De acuerdo con información de Business Insider, este metal precioso mantiene un valor intrínseco que refleja el coste general de la vida y su valor se mueve usualmente en dirección opuesta al mercado bursátil, por este motivo en épocas de crisis económicas su valor suele subir.

Este metal tiene una gran durabilidad, no es posible piratear ni borrar. En la actualidad existen dos formas principales de invertir en oro: física o en valores de oro como acciones, fondos y futuros.

El oro físico viene de diferentes formas ya sea en lingotes o monedas oro acuñadas, ambos varían su tamaño pero llevan un sello con la pureza, el origen y el peso para darle autenticidad. 

El activo de refugio con mayor capitalización

Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)
Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Con el retorno de Donald Trump al poder y una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el oro ha encontrado terreno fértil para consolidarse como el activo más buscado de 2025. Su precio ha alcanzado picos nunca antes registrados, en un contexto donde los mercados reaccionan con nerviosismo a las políticas económicas del mandatario republicano.

Informes de Bloomberg muestran una creciente tendencia de acumulación de oro por parte de bancos centrales, lo que ha reforzado su valor en los últimos meses. Goldman Sachs, por su parte, advierte que el metal dorado podría continuar esta trayectoria ascendente, debido al renovado apetito de los grandes inversionistas por activos defensivos.

En entrevista con un medio especializado, Lina Thomas, estratega en materias primas, recordó que el oro históricamente ha sido el refugio predilecto en épocas de incertidumbre, aunque pierde fuerza cuando se recupera la confianza en los mercados.

Hoy por hoy, el oro lidera como el activo refugio con mayor capitalización global, superando incluso a pesos pesados de la tecnología. No obstante, el ascenso reciente de bitcoin en el mercado de criptomonedas ha reavivado el debate sobre su rol como potencial refugio frente a la volatilidad global.

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