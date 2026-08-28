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Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Repasamos en imágenes la trayectoria del monarca noruego, desde sus años como príncipe heredero hasta sus más de tres décadas al frente de la Corona

Harald V y la reina Sonia el día de su coronación en 1991 (GROSBY GROUP).
Harald V y la reina Sonia el día de su coronación en 1991 (GROSBY GROUP).
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Tras más de tres décadas al frente de la Corona noruega, Harald V ha fallecido a los 89 años, dejando atrás un largo reinado marcado por la cercanía, la estabilidad y también por algunos de los momentos más difíciles de la familia real. Su juventud, su coronación en 1991 y sus últimos años como monarca han estado marcados por una gran dedicación al pueblo noruego. Repasamos en imágenes la trayectoria del rey que dedicó toda una vida a su país.

El entonces príncipe Harald de Noruega y su madre Marta de Suecia

Harald V de Noruega y su madre Marta de Suecia (GROSBY GROUP).
Harald V de Noruega y su madre Marta de Suecia (GROSBY GROUP).

El entonces príncipe Harald y la princesa Sonia el día de su boda

Retrato oficial de Harald V y la reina Sonia el día de su boda (GROSBY GROUP).
Retrato oficial de Harald V y la reina Sonia el día de su boda (GROSBY GROUP).

Foto familiar con sus hijos

La princesa heredera Sonja de Noruega, la princesa Martha Louise, el príncipe Haakon Magnus y el príncipe heredero Harald pasean con su perro por el jardín de Asker, Noruega, el 2 de julio de 1987. (NTB/Bjorn Sigurdson vía REUTERS)
La princesa heredera Sonja de Noruega, la princesa Martha Louise, el príncipe Haakon Magnus y el príncipe heredero Harald pasean con su perro por el jardín de Asker, Noruega, el 2 de julio de 1987. (NTB/Bjorn Sigurdson vía REUTERS)

Coronación de Harald V de Noruega

El rey Harald V y la reina Sonia en su coronación como reyes de Noruega (GROSBY GROUP).
El rey Harald V y la reina Sonia en su coronación como reyes de Noruega (GROSBY GROUP).

Primer retrato oficial de Harald V y la reina Sonia como reyes de Noruega

Primer retrato oficial de Harald V y la reina Sonia como reyes de Noruega (GROSBY GROUP).
Primer retrato oficial de Harald V y la reina Sonia como reyes de Noruega (GROSBY GROUP).

Recibimiento de figuras de Estado, como Bill Clinton

FILE PHOTO: U.S. President Bill Clinton walks with King Harald V of Norway upon his arrival at the Royal Palace in Oslo, Norway November 1. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
FILE PHOTO: U.S. President Bill Clinton walks with King Harald V of Norway upon his arrival at the Royal Palace in Oslo, Norway November 1. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Cena de gala en Buckingham Palace

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, el duque de Edimburgo y la reina Isabel de Gran Bretaña, la reina Sonja y el rey Harald V de Noruega, la duquesa de Cornualles, Camilla y el príncipe Carlos de Gran Bretaña posan para una fotografía grupal antes de asistir a un banquete en el Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña, el 25 de octubre de 2005. (REUTERS/Matt Dunham/Pool/Foto de archivo)
El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, el duque de Edimburgo y la reina Isabel de Gran Bretaña, la reina Sonja y el rey Harald V de Noruega, la duquesa de Cornualles, Camilla y el príncipe Carlos de Gran Bretaña posan para una fotografía grupal antes de asistir a un banquete en el Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña, el 25 de octubre de 2005. (REUTERS/Matt Dunham/Pool/Foto de archivo)

Representaciones internacionales

El rey Harald V de Noruega se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la Cumbre del Milenio de la ONU, en Nueva York, EE. UU., el 7 de septiembre de 2000. (REUTERS/Ray Stubblebine/Foto de archivo)
El rey Harald V de Noruega se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la Cumbre del Milenio de la ONU, en Nueva York, EE. UU., el 7 de septiembre de 2000. (REUTERS/Ray Stubblebine/Foto de archivo)

Celebración del 50º aniversario de la reina de Dinamarca

El rey Harald V y la reina Sonia de Noruega llegan a la función de gala en el Teatro Real Danés con motivo del 50 aniversario de la ascensión al trono de la reina Margarita de Dinamarca, en Copenhague, Dinamarca, el 10 de septiembre de 2022. (Reuters/File Photo)
El rey Harald V y la reina Sonia de Noruega llegan a la función de gala en el Teatro Real Danés con motivo del 50 aniversario de la ascensión al trono de la reina Margarita de Dinamarca, en Copenhague, Dinamarca, el 10 de septiembre de 2022. (Reuters/File Photo)

Funeral de Isabel II de Inglaterra

El rey Harald V de Noruega asistió al funeral de Estado de la reina Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster, Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. Gareth Fuller/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
El rey Harald V de Noruega asistió al funeral de Estado de la reina Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster, Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. Gareth Fuller/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

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