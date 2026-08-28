Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Tras más de tres décadas al frente de la Corona noruega, Harald V ha fallecido a los 89 años, dejando atrás un largo reinado marcado por la cercanía, la estabilidad y también por algunos de los momentos más difíciles de la familia real. Su juventud, su coronación en 1991 y sus últimos años como monarca han estado marcados por una gran dedicación al pueblo noruego. Repasamos en imágenes la trayectoria del rey que dedicó toda una vida a su país.
El entonces príncipe Harald de Noruega y su madre Marta de Suecia
El entonces príncipe Harald y la princesa Sonia el día de su boda
Foto familiar con sus hijos
Coronación de Harald V de Noruega
Primer retrato oficial de Harald V y la reina Sonia como reyes de Noruega
Recibimiento de figuras de Estado, como Bill Clinton
Cena de gala en Buckingham Palace
Representaciones internacionales
Celebración del 50º aniversario de la reina de Dinamarca
Funeral de Isabel II de Inglaterra
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