Pasta con ricotta y nueces: una receta italiana típica de Liguria con la que puedes sorprender a tus invitados y que se puede preparar en 20 minutos

Plato italiano con ricotta y nueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La pasta con ricotta y nueces es una receta de origen italiano que guarda una estrecha relación con la cocina de Liguria, una región del noroeste del país conocida por sus elaboraciones sencillas y por el protagonismo de ingredientes locales.

En esta gastronomía, los frutos secos y los quesos forman parte de numerosas preparaciones, como ocurre con esta propuesta, en la que la ricotta aporta cremosidad y las nueces añaden un agradable contraste de textura y sabor.

Se trata de una opción fácil de preparar en casa y que permite disfrutar de un plato de pasta diferente. Además, sus ingredientes son fáciles de encontrar y combinan bien con distintos tipos de pasta, por lo que puede adaptarse a los gustos de cada comensal y convertirse en la opción favorita para más de uno.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

400 g de espaguetis (puede ser otro tipo) 200 g de ricotta fresca 80 g de nueces peladas 1 diente de ajo pequeño 40 ml de aceite de oliva virgen extra 20 g de queso parmesano rallado Sal fina al gusto Pimienta negra al gusto Hojas de albahaca fresca (opcional).

Cómo hacer pasta con ricotta y nueces, paso a paso

Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del fabricante. Mientras, tritura las nueces en un mortero o picadora, dejando algunos trozos para aportar textura. En un bol grande, mezcla la ricotta con el aceite de oliva, el ajo muy picado, sal y pimienta. Incorpora las nueces trituradas y el queso parmesano rallado a la mezcla de ricotta. Remueve hasta obtener una salsa homogénea. Reserva un poco de agua de cocción de la pasta justo antes de escurrirla. Escurre la pasta y mézclala, aún caliente, con la salsa de ricotta y nueces. Si la mezcla queda demasiado densa, añade un poco del agua de cocción reservada para aligerar la salsa. Sirve inmediatamente, espolvoreando más nueces y parmesano por encima. Añade albahaca fresca si se desea. No enjuagues la pasta tras cocerla: así la salsa se adhiere mejor.

Descubre cinco recetas deliciosas y sencillas con ingredientes de primavera, perfectas para llevar en táper a la oficina o a un picnic. Aprende a preparar pasta Alfredo con pollo, ternera a la jardinera, guisantes con huevo, caballa al horno y un sabroso pastel de verduras y pollo.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La receta está pensada para cuatro platos. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no modificar el sabor original de la preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 480 kcal

Proteínas: 16 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 55 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparada, la pasta puede conservarse en la nevera durante un máximo de dos días, siempre que se guarde en un recipiente hermético. A la hora de consumirla, lo recomendable es recalentar únicamente la pasta y añadir después un poco más de ricotta para recuperar la cremosidad y la textura de la salsa. No se recomienda congelarla, ya que podría alterar su textura.

PUBLICIDAD