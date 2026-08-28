España

Un nieto investigado por violación y malos tratos o un yerno ‘reptiliano’: las polémicas que más han afectado a Harald V de Noruega

La casa real noruega se ha visto afectada en los últimos años por numerosos escándalos que han marcado el fin del reinado de Harald V

Harald V de Noruega y todas las polémicas de la casa real noruega (MONTAJE INFOBAE).
Harald V de Noruega y todas las polémicas de la casa real noruega (MONTAJE INFOBAE).
Guardar

Este 28, último viernes de agosto, ha fallecido Harald V de Noruega a los 89 años. Un rey que, a pesar de todas las polémicas que han acechado durante años a la casa real, mantuvo el cariño de una población que lo despide ahora con respeto y un país que ha contenido el aliento estas últimas 24 horas después de que advirtieran desde palacio que su estado de salud había empeorado.

Según la línea de sucesión ahora le tocará ocupar el trono al príncipe heredero Haakon, aunque los expertos recomendaban que la mejor opción sería que el torno lo coupara su nieta, la princesa Ingrid Alexandra.

PUBLICIDAD

El rey Harald ascendió al trono de Noruega automáticamente en 1991 tras el fallecimiento de su padre, Olaf V, y a lo largo de sus 35 años de reinado, siempre con la reina Sonia a su lado, se ganó el respeto y el cariño del país escandinavo, que ahora llora su pérdida desolado mientras su hijo, Haakon, sucede a su padre y se convierte en el nuevo rey noruego en un momento muy delicado para toda la monarquía noruega.

Los 32 delitos de Marius Borg

El caso que más ha golpeado a la familia real noruega es el de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit y fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon. Todo comenzó en agosto de 2024, cuando fue detenido después de un episodio de violencia contra su expareja. A partir de entonces, la investigación fue creciendo hasta convertirse en uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la monarquía noruega.

PUBLICIDAD

La causa llegó a acumular 32 delitos, entre ellos acusaciones de violación, violencia, amenazas, agresiones y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de prisión por varios de los delitos investigados, aunque la sentencia permanece recurrida. Su situación penitenciaria tampoco ha dejado de generar titulares: permanece bajo custodia en el palacio de Skaugum por el riesgo de reincidencia y por el temor a que pueda incumplir las medidas impuestas.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

Mette-Marit, entre la enfermedad y la polémica de Epstein

La princesa heredera también quedó en el centro de otra controversia tras la publicación de mensajes relacionados con Jeffrey Epstein. Correos electrónicos intercambiados desde su cuenta oficial entre 2011 y 2014 revelaron contactos y conversaciones que provocaron una fuerte reacción pública. Aunque la aparición de su nombre en estos documentos no implica por sí misma ninguna acusación penal, la controversia supuso un nuevo golpe para la imagen de la futura reina.

Todo ello ocurrió, además, mientras la princesa afronta sus propios problemas de salud. Mette-Marit padece fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que ha obligado a modificar y cancelar parte de su agenda oficial en diferentes ocasiones. De hecho, hace unas semanas se sometió a un trasplante de pulmón que conseguirá mejorar su vida.

ARCHIVO - La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, sonríe durante una recepción a deportistas noruegos que compitieron en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en Oslo, el viernes 10 de abril de 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)
ARCHIVO - La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, sonríe durante una recepción a deportistas noruegos que compitieron en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en Oslo, el viernes 10 de abril de 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)

Marta Luisa y Durek Verrett

Si el caso Marius puso en jaque a la corona, la hija mayor del rey Harald V, Marta Luisa de Noruega tampoco ha puesto las cosas fáciles a su padre. Su relación y posterior matrimonio con el chamán estadounidense Durek Verrett generaron críticas desde el principio. La boda, celebrada en Geiranger, estuvo rodeada de una fuerte controversia por la decisión de comercializar parte del acontecimiento.

Las imágenes fueron vendidas en exclusiva a la revista ¡HOLA! noruega y el acuerdo con medios internacionales y Netflix provocó malestar, especialmente porque la familia real noruega ha defendido tradicionalmente una relación más abierta con la prensa durante sus grandes acontecimientos.

La personalidad y las actividades profesionales de Verrett también han despertado críticas. A ello se sumó posteriormente una acusación de tocamientos indebidos formulada por un ciudadano sueco, que el chamán ha negado. Por otro lado, el estadounidense es conocido por sus polémicas declaraciones, entre las que se encuentra su afirmación de ser reptiliano o la venta de un medallón que prometía curar la COVID-19.

Pero las dificultades de la pareja no terminaron ahí. Su situación financiera ha generado nuevos titulares debido a deudas relacionadas con los gastos de la boda y a los problemas de algunas de sus empresas. La sociedad PML International AS, fundada por Marta Luisa, tampoco habría conseguido consolidar una actividad económica rentable, acumulando gastos pese a no registrar ingresos significativos. El contraste entre estas dificultades y el elevado nivel de vida mostrado públicamente durante viajes y celebraciones alimentó todavía más las críticas.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. (Netflix)
Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. (Netflix)

Las cuentas del príncipe Haakon, bajo la lupa

El propio príncipe heredero tampoco ha escapado al escrutinio. La gestión de determinados inmuebles vinculados a Skaugum, residencia de Haakon y Mette-Marit, suscitó muchas preguntas sobre la actividad empresarial desarrollada en terrenos relacionados con la familia real.

Los príncipes herederos de Noruega, Hakoon y Mette-Marit, y Marius Borg, hijo de la princesa, en una fotomontaje.
Los príncipes herederos de Noruega, Hakoon y Mette-Marit, y Marius Borg, hijo de la princesa, en una fotomontaje.

La polémica giró alrededor del alquiler de varias viviendas y de la empresa Skaugum Gård. El debate se centró en la relación entre propiedades vinculadas a la familia, gastos de mantenimiento sufragados en parte con recursos públicos y los beneficios derivados de esas actividades.

Temas Relacionados

Harald V de NoruegaCasa Real NoruegaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prediabetes: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad que puede frenarse a tiempo

Esta patología es una señal de alarma del desarrollo de diabetes

Prediabetes: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad que puede frenarse a tiempo

Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Repasamos en imágenes la trayectoria del monarca noruego, desde sus años como príncipe heredero hasta sus más de tres décadas al frente de la Corona

Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Esta tarta de calabacín típica de la Toscana destaca por su textura fina y muy crujiente y es perfecta como aperitivo y también como cena

Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Las autoridades han detenido a 10 personas e incautado nueve vehículos y tres armas de fuego

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende la “estrecha colaboración” con Marruecos y cifra en 5.000 los migrantes que continúan en Ceuta

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes