Un nieto investigado por violación y malos tratos o un yerno ‘reptiliano’: las polémicas que más han afectado a Harald V de Noruega

Harald V de Noruega y todas las polémicas de la casa real noruega (MONTAJE INFOBAE).

Guardar

Este 28, último viernes de agosto, ha fallecido Harald V de Noruega a los 89 años. Un rey que, a pesar de todas las polémicas que han acechado durante años a la casa real, mantuvo el cariño de una población que lo despide ahora con respeto y un país que ha contenido el aliento estas últimas 24 horas después de que advirtieran desde palacio que su estado de salud había empeorado.

Según la línea de sucesión ahora le tocará ocupar el trono al príncipe heredero Haakon, aunque los expertos recomendaban que la mejor opción sería que el torno lo coupara su nieta, la princesa Ingrid Alexandra.

PUBLICIDAD

El rey Harald ascendió al trono de Noruega automáticamente en 1991 tras el fallecimiento de su padre, Olaf V, y a lo largo de sus 35 años de reinado, siempre con la reina Sonia a su lado, se ganó el respeto y el cariño del país escandinavo, que ahora llora su pérdida desolado mientras su hijo, Haakon, sucede a su padre y se convierte en el nuevo rey noruego en un momento muy delicado para toda la monarquía noruega.

Los 32 delitos de Marius Borg

El caso que más ha golpeado a la familia real noruega es el de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit y fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon. Todo comenzó en agosto de 2024, cuando fue detenido después de un episodio de violencia contra su expareja. A partir de entonces, la investigación fue creciendo hasta convertirse en uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la monarquía noruega.

PUBLICIDAD

La causa llegó a acumular 32 delitos, entre ellos acusaciones de violación, violencia, amenazas, agresiones y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de prisión por varios de los delitos investigados, aunque la sentencia permanece recurrida. Su situación penitenciaria tampoco ha dejado de generar titulares: permanece bajo custodia en el palacio de Skaugum por el riesgo de reincidencia y por el temor a que pueda incumplir las medidas impuestas.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

Mette-Marit, entre la enfermedad y la polémica de Epstein

La princesa heredera también quedó en el centro de otra controversia tras la publicación de mensajes relacionados con Jeffrey Epstein. Correos electrónicos intercambiados desde su cuenta oficial entre 2011 y 2014 revelaron contactos y conversaciones que provocaron una fuerte reacción pública. Aunque la aparición de su nombre en estos documentos no implica por sí misma ninguna acusación penal, la controversia supuso un nuevo golpe para la imagen de la futura reina.

PUBLICIDAD

Todo ello ocurrió, además, mientras la princesa afronta sus propios problemas de salud. Mette-Marit padece fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que ha obligado a modificar y cancelar parte de su agenda oficial en diferentes ocasiones. De hecho, hace unas semanas se sometió a un trasplante de pulmón que conseguirá mejorar su vida.

ARCHIVO - La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, sonríe durante una recepción a deportistas noruegos que compitieron en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en Oslo, el viernes 10 de abril de 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)

Marta Luisa y Durek Verrett

Si el caso Marius puso en jaque a la corona, la hija mayor del rey Harald V, Marta Luisa de Noruega tampoco ha puesto las cosas fáciles a su padre. Su relación y posterior matrimonio con el chamán estadounidense Durek Verrett generaron críticas desde el principio. La boda, celebrada en Geiranger, estuvo rodeada de una fuerte controversia por la decisión de comercializar parte del acontecimiento.

PUBLICIDAD

Las imágenes fueron vendidas en exclusiva a la revista ¡HOLA! noruega y el acuerdo con medios internacionales y Netflix provocó malestar, especialmente porque la familia real noruega ha defendido tradicionalmente una relación más abierta con la prensa durante sus grandes acontecimientos.

La personalidad y las actividades profesionales de Verrett también han despertado críticas. A ello se sumó posteriormente una acusación de tocamientos indebidos formulada por un ciudadano sueco, que el chamán ha negado. Por otro lado, el estadounidense es conocido por sus polémicas declaraciones, entre las que se encuentra su afirmación de ser reptiliano o la venta de un medallón que prometía curar la COVID-19.

PUBLICIDAD

Pero las dificultades de la pareja no terminaron ahí. Su situación financiera ha generado nuevos titulares debido a deudas relacionadas con los gastos de la boda y a los problemas de algunas de sus empresas. La sociedad PML International AS, fundada por Marta Luisa, tampoco habría conseguido consolidar una actividad económica rentable, acumulando gastos pese a no registrar ingresos significativos. El contraste entre estas dificultades y el elevado nivel de vida mostrado públicamente durante viajes y celebraciones alimentó todavía más las críticas.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. (Netflix)

Las cuentas del príncipe Haakon, bajo la lupa

El propio príncipe heredero tampoco ha escapado al escrutinio. La gestión de determinados inmuebles vinculados a Skaugum, residencia de Haakon y Mette-Marit, suscitó muchas preguntas sobre la actividad empresarial desarrollada en terrenos relacionados con la familia real.

PUBLICIDAD

Los príncipes herederos de Noruega, Hakoon y Mette-Marit, y Marius Borg, hijo de la princesa, en una fotomontaje.

La polémica giró alrededor del alquiler de varias viviendas y de la empresa Skaugum Gård. El debate se centró en la relación entre propiedades vinculadas a la familia, gastos de mantenimiento sufragados en parte con recursos públicos y los beneficios derivados de esas actividades.