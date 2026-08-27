Un incendio en El Saler, Valencia, obliga a evacuar el pueblo y los campings de la zona: las autoridades elevan el nivel de alerta

Declarado un incendio forestal en el parque natural de El Saler (Valencia) que ha obligado a evacuar el pueblo y los cámpins de la zona / Fuente: AavvSaler

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Las autoridades de Valencia han ordenado evacuar el pueblo y los campings de El Saler este jueves tras el avance de un incendio forestal declarado en la zona de la Gola de Pujol, dentro de la Devesa, que escaló a situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat elevó el nivel de alerta a las 16:48 horas, tras haber establecido previamente la situación 1. El fuego se inició al mediodía en el parque natural de El Saler. La situación 2 del PEIF se activa cuando un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal. Exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro, y habilita la incorporación de medios extraordinarios para combatir el fuego. Se trata de una situación de preemergencia que marca un umbral de riesgo superior al nivel 1, que ya había sido declarado en las primeras horas del siniestro.

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El Cecopal —Centro de Coordinación Operativa Local del Ayuntamiento de València— ordenó la evacuación como medida preventiva. Para el traslado de residentes y usuarios de los campings, el consistorio movilizó autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El punto de encuentro para quienes “no tengan forma de desplazarse” es la rotonda donde se ubica el Centro de Exámenes de la Dirección General de Tráfico. La Alquería del Basket y la Fonteta de València se habilitaron como espacios de acogida para las personas desalojadas. El Ayuntamiento también solicitó a la Generalitat Valenciana el envío de un aviso Es-Alert en la zona para informar a la población sobre la evacuación.

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Antes de decretar la evacuación general, los bomberos ya habían desalojado la playa próxima al incendio, los apartamentos de la Torre 1 y el aparcamiento de la zona debido al humo. El consistorio recomendó a los vecinos mantener cerradas las ventanas de sus viviendas. La carretera CV-500, que conecta el espacio natural con València, quedó cortada en ambos sentidos. La Policía controló los accesos e impidió la entrada de autobuses públicos.

El incendio de Collserola desde el barrio Canyelle (@eloi__00)

Medios desplegados para la extinción

En las labores de extinción trabajan 7 medios aéreos: 5 de la Generalitat y 2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A ellos se suman 12 dotaciones de bomberos municipales de València.

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El Puesto de Mando Avanzado se estableció en el Parque de Bomberos de El Saler. Hacia allí se desplazó la alcaldesa de València, María José Catalá, quien pidió por redes sociales “máxima prudencia y atención a las indicaciones de los equipos de emergencia”.

También este jueves, ocho personas resultaron intoxicadas por humo tras un incendio de madrugada en una vivienda de Tres Cantos, y tres fueron trasladadas al hospital por la cantidad de humo inhalado, según informó a este diario un portavoz del 112 Comunidad de Madrid, que precisó que ninguno presenta gravedad. El fuego se declaró en una zona comercial y residencial con forma de hexágono de Tres Cantos, un municipio de más de 54.000 habitantes situado a unos 22 kilómetros al norte de Madrid.

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