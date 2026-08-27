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Àlex, cerrajero: “No esperes a que pase algo para reforzar la puerta de tu casa”

Cinco errores habituales que pueden poner en riesgo la seguridad de una vivienda y que conviene evitar antes de que ocurra un problema

Es importante que tomes precauciones
Montaje Infobae en el que aparece Àlex, cerrajero
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La seguridad en casa es una de esas cuestiones a las que muchas veces no prestamos atención hasta que ocurre algún problema. Una puerta que parece resistente o una cerradura que lleva años funcionando pueden dar una falsa sensación de protección, pero eso no significa que tu vivienda esté completamente protegida.

Por este motivo, lo más recomendable es tomar precauciones, tal y como explica Àlex en su cuenta de TikTok (@alex.elserraller). “Estas son las cinco cosas que no deberías hacer con la seguridad de tu casa”, afirma durante los primeros segundos del vídeo.

Errores que no debes cometer

El cerrajero explica cinco de los errores más habituales que pueden poner en riesgo la seguridad de tu vivienda. El primero de ellos es cerrar la puerta únicamente de golpe. Según explica Àlex, cuando se hace esto solo queda activado el resbalón de la cerradura, una pieza que considera “muy vulnerable”.

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Por ello, recomienda no limitarse a empujar la puerta hasta escuchar el característico clic, sino utilizar el sistema de cierre de la cerradura para que la puerta quede correctamente asegurada.

El segundo error es confiar en la cerradura que viene instalada de serie. El experto pone el foco especialmente en las viviendas de obra nueva, donde, según señala, los cilindros que se instalan inicialmente pueden ofrecer un nivel de protección insuficiente. Por este motivo, considera importante valorar las características de la cerradura y sustituirla por un sistema que ofrezca mayores garantías si es necesario.

Una persona trata de abrir una cerradura sin las llaves.
Una persona trata de abrir una cerradura sin las llaves.

El tercer punto está relacionado precisamente con el bombín. Instalar un bombín nuevo y dejarlo sin escudo de seguridad es otro de los errores que conviene evitar. Aunque cambiar el cilindro puede mejorar la protección de la puerta, Àlex advierte de que dejarlo expuesto lo hace más vulnerable. El escudo sirve para proteger esta parte de la cerradura y dificultar su manipulación desde el exterior.

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El cuarto error consiste en pensar que una puerta blindada antigua es suficiente para proteger la vivienda. El cerrajero recuerda que el paso del tiempo también puede afectar a los sistemas de seguridad y que algunos modelos antiguos están desactualizados. Por ello, tener una puerta blindada no significa necesariamente contar con una protección adecuada si sus elementos de cierre han quedado obsoletos.

Por último, y como quinto y más importante consejo, Àlex recomienda no esperar a que ocurra algo para reforzar la puerta de casa. La prevención es, en su opinión, una de las claves para mejorar la seguridad de la vivienda. Para ello, menciona tres elementos que pueden marcar la diferencia: “Un buen bombín, un buen escudo y un buen cerrojo adicional”.

La prevención también empieza fuera de casa

La seguridad de una vivienda no depende únicamente de la puerta o la cerradura. Los pequeños hábitos del día a día también pueden ayudar a evitar problemas, como no dejar las llaves en lugares accesibles, tener cuidado con la información que compartimos sobre nuestras vacaciones o evitar publicar en redes sociales que estamos fuera de casa.

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