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El restaurante de un famoso chef andaluz en el que Kanye West cenó durante su paso por Madrid: con unas vistas impresionantes y recetas de alta cocina

El polémico artista estadounidense ha sido visto cenando en el restaurante que Dani García lidera en la azotea del hotel Four Seasons

Durante su estancia en Madrid, Kanye West disfrutó de una cena en Dani Brasserie (Montaje Infobae)
Durante su estancia en Madrid, Kanye West disfrutó de una cena en Dani Brasserie (Montaje Infobae)
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Considerado en el pasado uno de los dioses del hip hop y conocido ahora por sus polémicas y excentricidades. Probablemente, nadie como el propio Kanye West ha hecho tanto por minar su propio prestigio, con acusaciones incluso de apología del nazismo. Un bagaje que acompaña, sin embargo, a una carrera musical que sigue llenando estadios.

El polémico artista conseguía el pasado jueves un lleno completo en su única fecha en España, con una cifra que alcanza los 65.000 asistentes. Tras esta esperada cita en el estadio Riyadh Air Metropolitan, el rapero americano se ha animado a disfrutar de una de las experiencias culinarias más exclusivas de la villa madrileña, un restaurante ubicado en la azotea del lujoso Four Seasons Hotel Madrid, en pleno centro de la capital.

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Allí, con una de las mejores vistas sobre el skyline madrileño, se encuentra Dani Brasserie, un restaurante liderado por el afamado chef Dani García y especializado en alta cocina mediterránea. Por allí se dejaba ver Kanye, según hemos podido saber gracias a vídeos y fotografías compartidas por otros clientes que disfrutaban de una velada en este establecimiento.

Kanye West captado en redes sociales durante una cena en Dani Brasserie (Instagram / @sabrina_life_story)
Kanye West captado en redes sociales durante una cena en Dani Brasserie (Instagram / @sabrina_life_story)

En los vídeos, podemos observar al exmarido de Kim Kardashian compartiendo mesa con su equipo y amigos, frente a algunos de los platos que conforman la carta de Dani García. Aunque no sabemos cuál fue el pedido de West y sus acompañantes, podemos imaginar que optaron por algunos de los clásicos de la casa, como la famosa hamburguesa Rossini, con pan brioche, lomo Simmental madurado, foie gras, queso parmesano y cebolla caramelizada; los macarrones con queso y bogavante; o el gazpacho de tomate verde y pimiento con tomate nitro.

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Todas estas elaboraciones pueden probarse en el interior del restaurante, con un diseño único lleno de piezas de arte y cuidado hasta el detalle. También desde la azotea, situada en el séptimo piso del edificio y con una perspectiva privilegiada de las calles Alcalá y Sevilla, marcada por la escultura de las Cuádrigas del Edificio del Banco de Bilbao y el icónico templete del Four Seasons, con la cúpula de cobre que corona desde 1891 el que fuera el edificio de la Equitativa.

La terraza de Dani Brasserie en el Four Seasons, en Madrid (Cedida)
La terraza de Dani Brasserie en el Four Seasons, en Madrid (Cedida)

El imperio ‘gastro’ de Dani García

El restaurante forma parte del entramado gastronómico del Grupo Dani García, una empresa que nace en 2014 con el objetivo de trasladar la pasión por la cocina del chef Dani García en proyectos variados y llenos de personalidad. En la actualidad, el grupo cuenta con 25 restaurantes repartidos en 6 países, incluidos Estados Unidos y algunos de Oriente Medio. Además, a lo largo de los próximos 12 meses, el grupo prevé la apertura de una docena de restaurantes en Miami, Los Ángeles, Ámsterdam, Barcelona, Valencia, Mallorca y Marbella.

Además de proyectos como Dani Brasserie, el grupo reúne marcas como Leña (Marbella, Madrid, Dubái, Barcelona, Bodrum e Ibiza), BiBo (Madrid, Budapest, Tarifa), Lobito de Mar (Marbella, Madrid e Ibiza), Casa Dani (Los Ángeles), Alelí (Budapest), La Cabane (Marbella), Tragabuches (Marbella y Madrid), Motel Particulier (Marbella) y Alegal (Valencia). Asimismo, el imperio gastronómico de Dani García puede presumir de dos estrellas Michelin en su restaurante Smoked Room (Madrid) y otro astro más en su sede en Dubái.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

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