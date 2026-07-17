El eclipse de Sol desata el ‘boom’ del astroturismo en España: las reservas hoteleras se multiplican y los precios suben un 85%

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia ha lanzado un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

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El próximo 12 de agosto de 2026, poco antes de la puesta de sol, España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Durante apenas 104 segundos, el día se convertirá en noche en una franja de la península ibérica y Baleares, donde será visible un eclipse total de sol. En el resto del país, el fenómeno podrá contemplarse de forma parcial.

La expectación que rodea al eclipse trasciende el interés científico. El fenómeno está impulsando el turismo, disparando las reservas hoteleras y movilizando a miles de viajeros nacionales e internacionales que buscan el mejor lugar para contemplar un espectáculo natural que no volverá a repetirse en España en muchos años.

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Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ciudades como Burgos comenzarán a notar el eclipse a las 19.33 horas. El máximo se alcanzará a las 20.29 horas y la totalidad se prolongará durante 104 segundos, con el sol situado apenas a ocho grados sobre el horizonte, una circunstancia que hará especialmente espectacular su observación.

Un fenómeno astronómico que mueve millones

El eclipse ya está teniendo consecuencias económicas antes incluso de producirse. Según datos recogidos por Reuters, las reservas hoteleras internacionales en pequeñas ciudades de países situados en la trayectoria del eclipse han aumentado un 383% este año y el impacto económico podría alcanzar los 362 millones de euros.

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En España, el Gobierno calcula que el acontecimiento atraerá a unos diez millones de astroturistas extranjeros, mientras que Booking refleja un fuerte crecimiento de las reservas para la noche del 12 de agosto: un 260% en A Coruña, un 170% en León y un 120% en Burgos.

Un informe elaborado por la plataforma SiteMinder calcula que las reservas en hoteles han aumentado un 76% y los precios han subido hasta un 85% en los destinos mejor situados para su observación del eclipse.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La demanda vinculada al eclipse también se refleja en destinos urbanos y vacacionales. En Palma, las reservas aumentan un 75% frente al año anterior y los precios suben un 24%, mientras que Valencia registra igualmente un crecimiento del 75% en la demanda, con una evolución más moderada de las tarifas, del 6%.

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Además del aumento de reservas y precios, SiteMinder destaca una mayor anticipación en la organización del viaje. Asturias vuelve a situarse a la cabeza de esta tendencia, con un incremento del 77% en la antelación media de reserva, al pasar de 121 días en 2025 a 215 días en 2026.

Este comportamiento también se observa en Valencia, donde la antelación aumenta un 52%, hasta los 165 días; en Bilbao, con un crecimiento del 50%, hasta los 164 días; y en Palma, con un incremento del 41%. Por provincias, A Coruña y Tarragona registran aumentos del 42% y del 29%, respectivamente.

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Un punto de inflexión para el astroturismo

“El eclipse está funcionando como un auténtico acelerador de la demanda turística en distintos destinos de España. Más allá del impacto inmediato en la ocupación y las tarifas, vemos cómo los grandes eventos siguen teniendo la capacidad de activar la demanda, adelantar las decisiones de compra y generar oportunidades muy valiosas para los hoteles en distintos destinos del país”, ha afirmado Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España.

También los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) consideran que este fenómeno marca un punto de inflexión para el llamado astroturismo, una modalidad de viaje hasta ahora asociada a un público reducido y especializado con motivaciones científicas, culturales y de contacto con la naturaleza. También forma parte de un modelo de turismo experiencial arraigado al paisaje, a la narrativa local y a la oferta cultural, gastronómica y patrimonial del territorio.

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“El caso del eclipse de este año, que se verá en gran parte de la península ibérica, es diferente; hablamos de un acontecimiento excepcional que puede actuar como catalizador y transformar temporalmente este nicho en un fenómeno mucho más masivo”, explica Lluís Garay, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigador del grupo Noutur.

Un grupo de personas mira el sol antes de producirse un eclipse.

Una oportunidad para los destinos... si saben aprovecharla

El eclipse total registrado en 2019 en la región chilena de Coquimbo, que reunió a cerca de medio millón de visitantes, sirve de referencia para entender el potencial económico de este tipo de acontecimientos. Según Garay, el eclipse atraerá perfiles muy diversos: desde aficionados a la astronomía hasta familias, turistas de verano o viajeros ocasionales interesados simplemente en vivir una experiencia única.

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Sin embargo, el investigador advierte de que el beneficio económico puede desaparecer tan rápido como el propio eclipse si los destinos no aprovechan el impulso inicial. “Para que la rentabilidad trascienda al beneficio inmediato y deje una impronta territorial duradera, los gestores de los destinos tienen que construir un ecosistema astroturístico colaborativo”, indica.

Ese modelo pasa por integrar la observación del cielo con otros atractivos locales como el patrimonio histórico, la gastronomía, el turismo rural, la arqueología o las actividades familiares. También exige inversiones en transporte, señalización, control del tráfico y protección frente a la contaminación lumínica.

Garay incide en que “sin una planificación adecuada, el eclipse puede convertirse en un espejismo económico“. Pero con una buena gestión, “puede ser la carta de presentación de un territorio”, subraya el experto.

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