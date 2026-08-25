España
Agregar Infobae enGoogle

La gula, el ‘pecado capital’ del verano: por qué seguimos comiendo en el buffet libre de los hoteles aunque ya no tengamos hambre

Nuestra dificultad para dejar de comer responde a unas estructuras de nuestro cerebro tan antiguas como los orígenes de nuestra especie

¿Alguna vez te has encontrado comiendo tres veces más de lo normal en el bufé de un hotel? No es solo gula, hay una explicación científica.

Guardar

Una escena que se repite en muchos hoteles. Llega el desayuno, la hora de la comida y la cena y comemos por encima de nuestras propias necesidades. En los buffet libre comemos el doble o el triple de lo que lo haríamos en casa, porque hacemos hueco para repetir o para probar ese postre que nos parece irresistible. Y la ciencia tiene una respuesta para explicar por qué ocurre esto.

En un buffet libre, la sensación de hambre no es el único factor que determina cuánto comemos. La abundancia, la variedad y la exposición constante a los alimentos pueden empujarnos a seguir comiendo incluso cuando nuestro estómago ya ha dado señales de saciedad. “Frente a un buffet no solamente comemos con el estómago, también intervienen mecanismos cerebrales relacionados con la recompensa, la atención y la búsqueda de alimentos”, explica Miguel Ducrós, nutricionista de Monarka Clinic.

PUBLICIDAD

Comprender qué ocurre en el cerebro ante una oferta prácticamente ilimitada ayuda a entender por qué resulta tan difícil resistirse a la dinámica del buffet. No se trata simplemente de falta de voluntad, ya que nuestra relación con la comida está condicionada por mecanismos biológicos y psicológicos que evolucionaron en un contexto muy diferente al actual.

El buffet libre del hotel es foco de transmisión de microorganismos (Magnific)
El buffet libre del hotel es foco de transmisión de microorganismos (Magnific)

Por qué no podemos resistirnos al buffet libre

Durante buena parte de la historia humana, encontrar alimentos abundantes y energéticos no estaba garantizado. Cuando aparecía una oportunidad para comer, aprovecharla podía ser beneficioso ante la incertidumbre sobre cuándo llegaría la siguiente. Aunque hoy vivimos rodeados de alimentos y podemos acceder a ellos con facilidad, algunos de los sistemas relacionados con el apetito y la recompensa conservan ese funcionamiento.

PUBLICIDAD

A menudo se habla de manera simplificada del supuesto “gen glotón” o del “gen ahorrador”, pero la realidad es bastante más compleja. No existe un único gen que determine cuánto comemos. La conducta alimentaria depende de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.

“Podemos imaginar a uno de nuestros antepasados encontrando un árbol cargado de fruta madura. Aprovechar esa oportunidad podía tener sentido porque no había ninguna garantía de que al día siguiente siguiera disponible. El problema es que hoy nuestro cerebro se encuentra con algo parecido, pero a una escala completamente diferente: un ‘árbol de fruta’ que nunca se acaba”, señala Ducrós.

El buffet reproduce precisamente esa situación de abundancia: no hay que esperar, desplazarse demasiado ni realizar un esfuerzo para conseguir más comida. Cuando terminamos el plato, podemos levantarnos y servirnos de nuevo. Además, los alimentos permanecen a la vista durante toda la comida, actuando como estímulos que mantienen nuestra atención centrada en comer.

Bandejas de comida en un buffet libre de un hotel (Magnific)
Bandejas de comida en un buffet libre de un hotel (Magnific)

Cuando llega el postre y vuelve el apetito

La variedad añade otra pieza al rompecabezas: la llamada saciedad sensorial específica. Cuando repetimos un alimento, su atractivo suele disminuir. Pero cambiar de sabor, aroma, textura o temperatura puede hacer que vuelva a resultar apetecible: “Por eso podemos pensar que estamos llenos y, de repente, encontrar un hueco para el postre”, explica el nutricionista.

La clave, por tanto, no consiste necesariamente en evitar los alimentos que nos gustan, sino en ser conscientes de qué está impulsando el siguiente bocado: el hambre o la oportunidad de seguir comiendo.

Disfrutar con conciencia

Ante un buffet, observar todas las opciones antes de servirse puede ayudar a evitar que el plato termine lleno simplemente por acumulación. También puede ser útil priorizar alimentos saciantes, como proteínas, frutas, verduras, legumbres y otros ricos en fibra. “No hace falta prohibirse aquello que realmente nos gusta. Si hay algo que queremos disfrutar, podemos elegirlo y comerlo con tranquilidad. Lo que probablemente no necesitamos es consumirlo todo simplemente porque está disponible”, apunta Ducrós.

Otra estrategia sencilla consiste en servirse una cantidad razonable y recordar que siempre existe la posibilidad de repetir. Sin embargo, antes de levantarnos para repetir, podemos preguntarnos si seguimos teniendo hambre o simplemente seguimos teniendo comida delante. “No se trata de comer menos por obligación, sino de reconocer por qué seguimos comiendo”, concluye.

En vacaciones, disfrutar de un buffet no tiene por qué convertirse en una batalla contra la comida. La cuestión es reconocer que, cuando todo está disponible y al alcance de la mano, no siempre comemos porque tengamos hambre.

Temas Relacionados

Alimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ainhoa Vila, psicóloga, explica que las personas que salen de una relación no es que sean frías, sino que tienen miedo a herirse otra vez

Tras vivir en alerta constante, el cerebro puede seguir detectando peligros incluso cuando la amenaza ya ha desaparecido

Ainhoa Vila, psicóloga, explica que las personas que salen de una relación no es que sean frías, sino que tienen miedo a herirse otra vez

De Natalie Portman a Isabel Preysler: estas y otras famosas que se vieron reflejadas en novelas casi biográficas

La nueva obra de Rachel Cusk ha desatado revuelo en Reino Unido por las numerosas similitudes entre su protagonista y la actriz ganadora del Oscar por ‘Cisne Negro’

De Natalie Portman a Isabel Preysler: estas y otras famosas que se vieron reflejadas en novelas casi biográficas

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

El rendimiento anual de los propietarios sube más de medio punto en un año, mientras la demanda creciente y la escasez de oferta dificultan el acceso y endurecen las condiciones para arrendar

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

Sanidad niega el colapso en Ceuta, pero seguirá reforzando la plantilla del hospital: “Médico que pueda ser contratado, va a ser contratado”

El ministerio ha contratado alrededor de 90 sanitarios en las últimas tres semanas y seguirá ampliando personal durante los próximos tres meses

Sanidad niega el colapso en Ceuta, pero seguirá reforzando la plantilla del hospital: “Médico que pueda ser contratado, va a ser contratado”

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El portavoz de la Comisión Europea ha respaldado oficialmente las medidas de España, valorando positivamente el mando único y celebrando la cooperación con Marruecos

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Interior y Defensa chocan por la actuación del CNI en la entrada masiva de migrantes: Robles afirma que se alertó y Marlaska insiste en que “no hubo ningún informe”

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

ECONOMÍA

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

Los ‘lobbies’ ya no podrán operar en la sombra: el Gobierno obliga a registrar sus contactos con políticos y funcionarios

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

DEPORTES

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta