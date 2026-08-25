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Sanidad niega el colapso en Ceuta, pero seguirá reforzando la plantilla del hospital: “Médico que pueda ser contratado, va a ser contratado”

El ministerio ha contratado alrededor de 90 sanitarios en las últimas tres semanas y seguirá ampliando personal durante los próximos tres meses

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una reunión con el equipo directivo de Ingesa durante su visita a Ceuta.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una reunión con el equipo directivo de Ingesa durante su visita a Ceuta. (Ministerio de Sanidad)
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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha descartado este martes que los servicios sanitarios de Ceuta vivan una situación de colapso. Padilla llegó el lunes a la ciudad autónoma como parte de la delegación de Sanidad para evaluar el impacto de la crisis migratoria en los servicios ceutíes. En declaraciones ante los medios, el número dos de Mónica García ha reconocido “la existencia de un incremento de la demanda” en el Ingesa, que habría conseguido suplirse con un aumento de la plantilla.

En concreto, el Ministerio de Sanidad ha contratado más de 90 profesionales de refuerzo entre enfermeros, TCAE y médicos, con el objetivo de “seguir preservando la asistencia sanitaria de manera totalmente normalizada para la población ceutí”, ha asegurado Padilla.

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Desde el 1 de agosto, los servicios de urgencias han recibido, de media, 70 visitas diarias más respecto a los niveles previos a la llegada masiva de migrantes. Para hacer frente a este aumento de la demanda, se ha ampliado el número de profesionales que trabajan en el centro, de modo que “el incremento de visitas por cada profesional y turno sería entre uno a cinco o siete”. “A día de hoy, menos del 50% de las camas en el hospital están ocupadas”, ha especificado Padilla, lo que, considera, “no son cifras de colapso, ni muchísimo menos”.

El secretario de Estado ha asegurado, no obstante, que continuarán con las contrataciones de profesionales de refuerzo durante los próximos tres meses, momento en el que reevaluarán la situación. Así, durante su visita a la ciudad autónoma, el representante ministerial se ha reunido con el Colegio de Enfermería “para ver de qué manera poder aumentar esa capacidad de contratación de personal enfermero”. Es una de las categorías sanitarias más reforzadas hasta el momento, con al menos 29 nuevas incorporaciones.

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El secretario de Estado no se ha reunido en esta ocasión con el colegio de médicos, lo que ha provocado el enfado del colectivo. Padilla ha recordado que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (Comce) ya tuvo un encuentro con Mónica García previo a su llegada y que, en esta ocasión, ha priorizado encontrarse con organizaciones que no pudieron incluirse en la visita ministerial.

Padilla ha informado de la contratación de al menos cuatro nuevos médicos en los últimos días, cifra que seguirá aumentando. “Ahora mismo, médico que tenga posibilidad para ser contratado en Ceuta, va a ser contratado”, ha asegurado. Además de estas nuevas incorporaciones, se ha ofrecido a los especialistas ya en terreno realizar turnos de guardia voluntarios.

La situación de higiene sigue siendo “insuficiente”

Migrantes en la playa de Ceuta. (Europa Press)
Migrantes en la playa de Ceuta. (Europa Press)

En el plano de la salud pública, Padilla ha señalado las condiciones insalubres en las que se encuentra la población migrante como su principal preocupación. El secretario de Estado considera que ha habido “avances importantes” en materia de higiene y saneamiento, con operativos de limpieza desplegados en varias ubicaciones, “pero todavía es insuficiente”, ha recalcado.

Es una realidad que certifica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). En su último informe, publicado este martes, considera bajo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en Ceuta para la población ceutí, pero lo eleva a moderado para los migrantes debido a las condiciones de hacinamiento y calle en las que viven.

El documento resalta que las personas migrantes “suelen presentar un buen estado de salud dado que suelen ser jóvenes con la capacidad física adecuada para emprender estos desplazamientos”, pero que las condiciones de hacinamiento, las deficiencias higiénicosanitarias, el acceso limitado a agua segura y la alimentación insuficiente pueden “aumentar la vulnerabilidad de estas personas” y “favorecer la aparición y transmisión de determinadas enfermedades”.

Los brotes de infecciones gastrointestinales o sarna documentados en los últimos días se deberían justamente a estas condiciones de insalubridad. Padilla ha certificado, no obstante, que “los casos de sarna han disminuido en los últimos días y el brote principal de infección gastrointestinal, relacionada con una infección por E. coli enteroinvasivo, se ha controlado también y ahora es casi residual”.

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