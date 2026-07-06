España

Un experto en seguridad alimentaria alerta del peligro del buffet libre en los hoteles: “Uno de los mayores focos de contaminación microbiana”

El tecnólogo alimentario Mario Sánchez propone lavarse las manos obligatoriamente antes de entrar al comedor

Guardar
Google icon
El buffet libre del hotel es foco de transmisión de microorganismos (Magnific)
El buffet libre del hotel es foco de transmisión de microorganismos (Magnific)

La opción de los buffets libres son una de las opciones preferidas por millones de turistas en todo el mundo durante las vacaciones. La posibilidad de servirse libremente y elegir entre una amplia variedad de alimentos los convierte en un atractivo habitual de hoteles y complejos turísticos. Sin embargo, detrás de esa comodidad existe un riesgo que suele pasar desapercibido: la contaminación microbiana.

El contacto constante de decenas o incluso cientos de personas con los mismos utensilios y superficies son un foco de contaminación. Aunque los establecimientos de restauración están sujetos a estrictas normas de higiene y seguridad alimentaria, el comportamiento de los propios clientes puede convertirse en un punto crítico.

PUBLICIDAD

Pinzas, cucharones, asas de recipientes o dispensadores pasan de una mano a otra durante horas, aumentando las posibilidades de transferir microorganismos. La mayoría de las veces el riesgo es bajo si se mantienen unas adecuadas prácticas de higiene, pero existen situaciones que pueden favorecer la contaminación cruzada. Para el tecnólogo alimentario y experto en seguridad alimentaria Mario Sánchez, “los buffets libres de hotel son uno de los mayores focos de contaminación microbiana que hay”

El especialista pone el foco a través de una publicación en sus redes sociales (@sefifood) en un elemento cotidiano: las pinzas que utilizan los clientes para servirse la comida. “Yo me pongo siempre muy nervioso porque hay gente que lo coge antes que tú, que no sabes si se ha lavado las manos correctamente, que está pegajoso, se te queda la mano pringosa, luego te tienes que comer ahí la tostada y dices: ‘¿Qué me estoy comiendo, por favor, qué estoy llevándome adelante?’”, explica el experto.

PUBLICIDAD

Un hombre en el buffet libre de un hotel (Magnific)
Un hombre en el buffet libre de un hotel (Magnific)

Antes de entrar a comer, agua y jabón

El problema no reside únicamente en la limpieza del establecimiento, sino en que resulta imposible controlar los hábitos higiénicos de cada persona que accede al buffet. Si un cliente manipula los utensilios con las manos contaminadas, puede dejar microorganismos sobre las superficies que tocarán los siguientes comensales. Esa transferencia no implica necesariamente que vaya a producirse una intoxicación alimentaria, pero sí constituye un factor de riesgo que los protocolos de seguridad intentan minimizar.

Para reducir esa posibilidad, Sánchez plantea una medida que reconoce como poco convencional. “Yo propongo una medida que es algo que puede ser controvertida, que puede ser polémico”, señala. Su propuesta consiste en que “antes de entrar en el local en cuestión, en la parte del desayuno, por ejemplo, que suele ser el desayuno, que sea obligatorio lavarse las manos con agua y con jabón”. Además, añade que debería habilitarse “una pileta, agua, jabón, desinfección y todo el mundo para dentro”.

Cinco Consejos Para Cuidar Tu Alimentación En Verano - Romina Pereiro

Una medida de higiene que ya se aplica en otros entornos

El tecnólogo defiende que esta práctica ya forma parte de la rutina habitual en otros entornos donde la higiene resulta esencial. “Esto se hace un poco así en la industria alimentaria, aunque suene un poco dramático, pero es imprescindible que antes de entrar a una fábrica, tú te laves las manos con agua y con jabón y que te eches un poquito de desinfectante”, explica.

Más allá de si una medida de este tipo llegaría a implantarse, los expertos coinciden en que la higiene de manos sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir la transmisión de microorganismos. Lavarse correctamente antes de manipular alimentos, utilizar los utensilios destinados para cada producto y evitar tocar directamente la comida son gestos sencillos que contribuyen a reducir el riesgo de contaminación y a hacer más seguro el paso por un buffet libre.

Temas Relacionados

BacteriasInfección BacterianaEnfermedades InfecciosasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

El PSOE defiende una mayor integración europea en materia de defensa y reforzar la autonomía estratégica dentro de la Alianza

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Jóvenes y radicalizados: Alemania alerta del peligro de las redes sociales para captar nuevos ‘soldados’ del extremismo

El entorno digital les permite acceder rápidamente a material de propaganda, foros cerrados y mensajes cifrados que promueven discursos de odio e incitan a la violencia

Jóvenes y radicalizados: Alemania alerta del peligro de las redes sociales para captar nuevos ‘soldados’ del extremismo

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Tras analizar casi cuatro décadas de datos, los investigadores de Funcas concluyen que la polarización se ha disparado desde 2002 y que es más frecuente entre hombres, votantes de derechas y personas muy religiosas

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Por qué todos deberíamos comer sandía en verano

La fruta reina de los meses estivales está compuesta por un 95 % de agua

Por qué todos deberíamos comer sandía en verano

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

ECONOMÍA

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

DEPORTES

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1