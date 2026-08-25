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Blanca García, nutricionista: “Me encanta preparar estos muffins de chocolate en 25 minutos, sin azúcar ni edulcorantes añadidos y muy ricos”

No es necesario endulzar la masa de estas magdalenas con azúcar ni edulcorante, ya que el propio plátano aporta dulzor natural y una textura cremosa

Receta de muffins de chocolate de Blanca García (Montaje Infobae)
Receta de muffins de chocolate de Blanca García (Montaje Infobae)
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¿Buscas una merienda saludable y llena de sabor, que no requiera de ingredientes extraños ni de pasar horas entre fogones? La nutricionista Blanca García (@blancanutri) tiene una solución a este problema y tiene forma de magdalena. La creadora de contenido, experta en compartir recetas fáciles y saludables, compartía hace solo unos días una de sus meriendas preferidas para esos días en los que el antojo de dulce aparece a media tarde.

Estos muffins de plátano, cacao y avena son perfectos para los desayunos y meriendas de aquellos que quieren un capricho dulce sin olvidar el factor nutricional. “Me encanta preparar estos muffins de chocolate en cinco minutos, sin azúcar ni edulcorantes añadidos y muy ricos”, asegura la nutricionista, antes de explicar con detalle el paso a paso.

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La lista de ingredientes es sencilla, pero aúna los elementos necesarios para conseguir unos muffins dignos de cualquier pastelería. No es necesario endulzar la mezcla con azúcar ni edulcorante, ya que el propio plátano aporta dulzor natural y una textura cremosa, mientras que el cacao puro y la almendra molida suman sabor y textura, y los copos de avena y los frutos secos sustituyen las harinas refinadas en esta riquísima merienda.

Receta de muffins saludables de plátano, cacao y avena de Blanca García

Los muffins de plátano son bizcochitos individuales, tiernos y esponjosos, elaborados con plátanos maduros, copos de avena y almendra molida. La técnica principal consiste en triturar y mezclar todos los ingredientes, horneando después la masa en moldes para obtener ese interior húmedo tan característico.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación activa: 10 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 plátanos (reserva 1 para decorar)
  • 2 huevos
  • 45 g de copos de avena
  • 50 g de almendra molida
  • 4 cucharadas de cacao puro (30 g) o 30 g de proteína de chocolate
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 7 g de levadura en polvo

Cómo hacer muffins de plátano, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
  2. Tritura con batidora de mano todos los ingredientes, excepto 1 plátano (reservado para decorar).
  3. Vierte la mezcla en moldes para muffins. Corta el plátano reservado en rodajas y coloca encima de cada muffin. No llenes los moldes hasta arriba, deja un pequeño margen para que suban sin desbordarse.
  4. Si quieres un toque crujiente, puedes añadir unas nueces troceadas por encima junto a las rodajas de plátano.
  5. Hornea durante 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
  6. Deja enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 130 kcal
  • Proteína: 4 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 16 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. En la nevera aguantan hasta 5 días y también se pueden congelar (máx. 2 meses).

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