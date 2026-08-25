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Las impactantes imágenes que están dejando las tormentas en Europa: el tornado en Francia, las palomas muertas en Tarragona o las avionetas volcadas en Italia

La peor situación se ha vivido en el sur francés, donde el fenómenos ya ha provocado al menos 41 heridos y daños en 300 viviendas

Composición de tres fotografías con una avioneta volcada bajo la lluvia, aves en el suelo mojado y un tornado junto a una furgoneta
Las fuertes tormentas en Europa provocan avionetas volcadas en Italia, aves muertas en Tarragona y un tornado en Francia.
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Las tormentas de los últimos días han dejado imágenes de destrucción y asombro en distintos puntos de Europa, con fenómenos meteorológicos extremos como tornados, lluvias torrenciales y granizadas intensas. Francia, Italia y España se han visto afectados por episodios de viento y precipitación que han causado daños materiales, cortes de tráfico y escenas poco habituales para la población local. En Francia, el tornado ya ha provocado al menos 41 heridos y daños en 300 viviendas.

En Italia, el aeropuerto de Forlì, en la región de Emilia-Romaña, interrumpió su actividad después de que rachas de viento que alcanzaron los 120 kilómetros por hora arrastraran cuatro avionetas ligeras desde sus hangares hasta la pista, dejando una de ellas volcada. Un vídeo difundido en Instagram por Lazzaramo muestra a los pequeños aviones empujados y girados por la violencia del viento. En España, la peor parte se la ha llevado Tarragona, donde un vídeo de La Ciutat de Tarragona muestra a cientos de palomas muertas en el puerto de la ciudad tras sufrir una importante granizada.

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Un video muestra el aeropuerto de Forlì, Italia, afectado por fuertes rachas de viento. Varias aeronaves ligeras se observan en la pista, con al menos una de ellas volcada sobre su fuselaje. El contenido documenta el impacto de vientos que arrastraron avionetas desde sus hangares hasta la pista, interrumpiendo las operaciones aeroportuarias. Este metraje de cobertura de evento fue difundido originalmente por Lazzaramo en Instagram.

Viviendas afectadas y decenas de heridos en Francia

En la comuna de Pomas, en el departamento de Aude, un tornado ha dejado un balance provisional de 41 personas atendidas y 15 hospitalizadas, según la información publicada por la Prefectura de Aude. Alrededor de 300 viviendas han sufrido daños y más de 120 bomberos, apoyados por efectivos de la gendarmería, han participado en las labores de despeje y aseguramiento de los edificios, centrándose especialmente en los bajos más afectados para evitar riesgos de derrumbe. Han desplegado también refugios de emergencia para los residentes que no pudieron regresar a sus casas.

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcasona

Las autoridades francesas mantienen la alerta naranja por tormentas y han pedido a la población evitar la zona para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia, además de recomendar seguir únicamente los canales oficiales de información. La Prefectura ha subrayado el peligro por acumulaciones de lluvia de hasta 70 milímetros por hora, rachas de viento de hasta 120 km/h y riesgo de granizo. Entre las recomendaciones difundidas destacan evitar refugiarse bajo árboles y extremar la precaución en carretera.

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Granizada en Tarragona

La tormenta que ha sufrido Tarragona este lunes por la tarde ha dejado imágenes como los cientos de palomas muertas en la zona del puerto, a consecuencia de la fuerte granizada que azotó la ciudad. Las imágenes compartidas por vecinos y medios locales muestran a las aves cubriendo el pavimento mojado, aunque el número exacto resulta difícil de cuantificar. La situación se repitió en distintos puntos de la ciudad, donde se registraron numerosos daños materiales por la intensidad de la lluvia.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido 129 avisos relacionados con las lluvias en poco más de una hora, la mayoría procedentes de Tarragona capital, donde se reportaron caídas de árboles y ramas, inundaciones y problemas con tendidos eléctricos. La tormenta también ha provocado cortes de tráfico y ha obligado a extremar la precaución en varias zonas del Camp de Tarragona y el Penedès. Las autoridades locales recomiendan limitar los desplazamientos y cancelar las actividades al aire libre.

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