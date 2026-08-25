España
Agregar Infobae enGoogle

París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí

El proyecto, con su origen en el “amor por el manga” que Macron comparte con el polémico príncipe heredero Mohammed Bin Salman, será gestionado por la Qiddiya Investment Company, denunciada por la muerte de trabajadores migrantes en sus obras para el Mundial de la Fifa de 2034

París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí (REUTERS/Stephanie Lecocq)
París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Guardar

Francia tendrá un parque temático dedicado al manga Dragon Ball Z, financiado con dinero del fondo soberano de Arabia Saudí e instalado en la zona de Courdimanche, dentro del área de Cergy-Pontoise, al noroeste de París. La inversión prevista asciende a 6.000 millones de euros y creará 22.000 empleos directos, según confirmó la presidenta de la región Île-de-France, Valérie Pécresse, en una intervención televisiva recogida por TF1.

Un proyecto “a la escala de Disneyland”

El proyecto fue anunciado oficialmente tras la firma de un protocolo de acuerdo entre Francia y Arabia Saudita. Pécresse reveló que la administración regional lleva 18 meses trabajando en él. “Es un proyecto a la escala de Disneyland y podría realmente reforzar la capacidad turística de Île-de-France”, declaró la presidenta. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el proyecto como “sin precedentes” en una publicación de X en la que también subrayó el volumen de inversión y el impacto esperado sobre el empleo.

PUBLICIDAD

El nuevo parque, que se levantará en las cercanías de París, contempla la construcción de tres grandes áreas temáticas. Solo se ha confirmado que una de ellas estará dedicada a Dragon Ball; los temas del resto y la fecha de apertura permanecen sin concretar. En 2025, la misma empresa abrió la primera fase de Qiddiya, un gran complejo de entretenimiento ubicado en las afueras de Riad y que también incluye su propio parque temático dedicado a Dragon Ball Z.

París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí (Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)
París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí (Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

Una asesora del Elíseo describió la iniciativa a RMC/BFMTV como “un megaproyecto económico con la creación de tres parques de atracciones en torno al manga y la serie Dragon Ball”. “Esta es la esencia misma de Choose France: buscar los proyectos más ambiciosos y hacer de Francia el país donde se hacen realidad”, escribió Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una publicación de X.

PUBLICIDAD

Según fuentes de la presidencia francesa, la idea surgió de una conversación entre Macron y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en 2024, en la que “los dos dirigentes se descubrieron una pasión común por el universo manga”, según trasladaron desde el Elíseo a RMC/BFMTV.

Bin Salman, polémico por la detención de decenas de príncipes y altos cargos en un esfuerzo por consolidar su poder, es el principal señalado por la CIA como presunto responsable de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post descuartizado en el consulado saudí de Estambul en 2018, caso investigado por la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia, al menos, desde mayo.

Donald Trump designó a Arabia Saudita como aliado importante fuera de la OTAN

Qiddiya Investment Company, la empresa detrás del proyecto

La gestión y construcción del nuevo parque temático recae en la Qiddiya Investment Company, una sociedad fundada en 2018 por el Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí para desarrollar iniciativas de ocio, cultura y deporte dentro de la estrategia Visión 2030 del Gobierno de Riad. La compañía cuenta ya con varios parques de atracciones, entre los que destaca Qiddiya City, un complejo de entretenimiento de grandes dimensiones con instalaciones deportivas, zonas culturales y espacios dedicados al ocio familiar.

La compañía ha recibido denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones laborales en sus obras. En mayo de 2025, FairSquare publicó un informe que documentó la muerte de 17 trabajadores migrantes nepalíes en distintos proyectos de construcción en Arabia Saudí, entre ellos uno fallecido en las propias obras del complejo de ocio de Qiddiya.

Los casos recogidos incluyen atropellos, caídas desde alturas y exposición a calor extremo, y el informe señala la “ausencia crítica” de protocolos para determinar las causas de estos fallecimientos. Human Rights Watch publicó un informe paralelo con testimonios de familiares de 31 trabajadores fallecidos de Nepal, Bangladesh e India durante las obras para el Mundial de la Fifa de 2034, y denunció que muchas de estas muertes se clasifican de forma errónea como naturales, sin investigación ni compensación para las familias.

El Business & Human Rights Resource Centre invitó a la Qiddiya Investment Company a responder públicamente a estas denuncias, y fue la única de las empresas consultadas que lo hizo. En su declaración, y sin pronunciarse sobre los casos concretos, afirmó que “la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son una prioridad central para nuestra organización y están integrados en todos los aspectos de nuestras operaciones”. La compañía añadió que dispone de “un programa integral que abarca cada etapa del proceso laboral”, alineado con la legislación saudí y con estándares internacionales, y que toma como referencia las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Temas Relacionados

FranciaÚltima Hora EspañaArabia SauditaEmmanuel MacronMohammed Bin SalmanDragon BallParísEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Blanca García, nutricionista: “Me encanta preparar estos muffins de chocolate en 25 minutos, sin azúcar ni edulcorantes añadidos y muy ricos”

No es necesario endulzar la masa de estas magdalenas con azúcar ni edulcorante, ya que el propio plátano aporta dulzor natural y una textura cremosa

Blanca García, nutricionista: “Me encanta preparar estos muffins de chocolate en 25 minutos, sin azúcar ni edulcorantes añadidos y muy ricos”

Lucas, de Andy y Lucas, se pronuncia sobre su nueva operación estética: “Por fin me miro al espejo y me veo con perfil de nariz”

El cantante ha hablado con el programa ‘El verano se mueve’ sobre su estado actual mientras se recupera en Turquía

Lucas, de Andy y Lucas, se pronuncia sobre su nueva operación estética: “Por fin me miro al espejo y me veo con perfil de nariz”

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Del hospital dependen 475.000 vecinos. El objetivo es priorizar las ecografías de los hospitalizados y como no hay medios suficientes externalizar las que se ordenan desde los 19 centros de salud adscritos. Sanidad quiere pagar un máximo de 22 euros por prueba

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

La patronal hotelera Hosbec advierte de que el precio que abona el programa (entre 28 y 30 euros por persona al día) queda por debajo de los 35 euros que cuesta operar un establecimiento de tres o cuatro estrellas en temporada baja

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Las impactantes imágenes que están dejando las tormentas en Europa: el tornado en Francia, las palomas muertas en Tarragona o las avionetas volcadas en Italia

La peor situación se ha vivido en el sur francés, donde el fenómenos ya ha provocado al menos 41 heridos y daños en 300 viviendas

Las impactantes imágenes que están dejando las tormentas en Europa: el tornado en Francia, las palomas muertas en Tarragona o las avionetas volcadas en Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Ceuta trastoca el calendario de la remontada de Sánchez con presupuestos en juego, un decreto de vivienda y dos cara a cara con Trump

Diabetes, tensión arterial, tobillos con tornillos... La Policía ignora a los jueces y evita incorporar a la Escuela de Ávila a alumnos con sentencias favorables excluidos en la prueba médica

Crisis de Ceuta: los hackers ‘Jabaroot’ cumplen su amenaza y filtran decenas de miles de nombres de la inteligencia marroquí

ECONOMÍA

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Una mujer belga recibe una pensión de tres países distintos, pero vive en una casa social: “Me gustaría disfrutar de mi jubilación sin preocuparme por la próxima factura”

Cobrar la pensión y seguir trabajando: así funciona la nueva jubilación activa en 2026 que abre la puerta a más trabajadores

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas