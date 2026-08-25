París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí (REUTERS/Stephanie Lecocq)

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Francia tendrá un parque temático dedicado al manga Dragon Ball Z, financiado con dinero del fondo soberano de Arabia Saudí e instalado en la zona de Courdimanche, dentro del área de Cergy-Pontoise, al noroeste de París. La inversión prevista asciende a 6.000 millones de euros y creará 22.000 empleos directos, según confirmó la presidenta de la región Île-de-France, Valérie Pécresse, en una intervención televisiva recogida por TF1.

Un proyecto “a la escala de Disneyland”

El proyecto fue anunciado oficialmente tras la firma de un protocolo de acuerdo entre Francia y Arabia Saudita. Pécresse reveló que la administración regional lleva 18 meses trabajando en él. “Es un proyecto a la escala de Disneyland y podría realmente reforzar la capacidad turística de Île-de-France”, declaró la presidenta. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el proyecto como “sin precedentes” en una publicación de X en la que también subrayó el volumen de inversión y el impacto esperado sobre el empleo.

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El nuevo parque, que se levantará en las cercanías de París, contempla la construcción de tres grandes áreas temáticas. Solo se ha confirmado que una de ellas estará dedicada a Dragon Ball; los temas del resto y la fecha de apertura permanecen sin concretar. En 2025, la misma empresa abrió la primera fase de Qiddiya, un gran complejo de entretenimiento ubicado en las afueras de Riad y que también incluye su propio parque temático dedicado a Dragon Ball Z.

París tendrá un parque de Dragon Ball Z “a la escala de Disneyland” y financiado por 6.000 millones de euros del fondo soberano saudí (Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

Una asesora del Elíseo describió la iniciativa a RMC/BFMTV como “un megaproyecto económico con la creación de tres parques de atracciones en torno al manga y la serie Dragon Ball”. “Esta es la esencia misma de Choose France: buscar los proyectos más ambiciosos y hacer de Francia el país donde se hacen realidad”, escribió Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una publicación de X.

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Según fuentes de la presidencia francesa, la idea surgió de una conversación entre Macron y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en 2024, en la que “los dos dirigentes se descubrieron una pasión común por el universo manga”, según trasladaron desde el Elíseo a RMC/BFMTV.

Bin Salman, polémico por la detención de decenas de príncipes y altos cargos en un esfuerzo por consolidar su poder, es el principal señalado por la CIA como presunto responsable de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post descuartizado en el consulado saudí de Estambul en 2018, caso investigado por la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia, al menos, desde mayo.

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Qiddiya Investment Company, la empresa detrás del proyecto

La gestión y construcción del nuevo parque temático recae en la Qiddiya Investment Company, una sociedad fundada en 2018 por el Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí para desarrollar iniciativas de ocio, cultura y deporte dentro de la estrategia Visión 2030 del Gobierno de Riad. La compañía cuenta ya con varios parques de atracciones, entre los que destaca Qiddiya City, un complejo de entretenimiento de grandes dimensiones con instalaciones deportivas, zonas culturales y espacios dedicados al ocio familiar.

La compañía ha recibido denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones laborales en sus obras. En mayo de 2025, FairSquare publicó un informe que documentó la muerte de 17 trabajadores migrantes nepalíes en distintos proyectos de construcción en Arabia Saudí, entre ellos uno fallecido en las propias obras del complejo de ocio de Qiddiya.

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Los casos recogidos incluyen atropellos, caídas desde alturas y exposición a calor extremo, y el informe señala la “ausencia crítica” de protocolos para determinar las causas de estos fallecimientos. Human Rights Watch publicó un informe paralelo con testimonios de familiares de 31 trabajadores fallecidos de Nepal, Bangladesh e India durante las obras para el Mundial de la Fifa de 2034, y denunció que muchas de estas muertes se clasifican de forma errónea como naturales, sin investigación ni compensación para las familias.

El Business & Human Rights Resource Centre invitó a la Qiddiya Investment Company a responder públicamente a estas denuncias, y fue la única de las empresas consultadas que lo hizo. En su declaración, y sin pronunciarse sobre los casos concretos, afirmó que “la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son una prioridad central para nuestra organización y están integrados en todos los aspectos de nuestras operaciones”. La compañía añadió que dispone de “un programa integral que abarca cada etapa del proceso laboral”, alineado con la legislación saudí y con estándares internacionales, y que toma como referencia las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

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