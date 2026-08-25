Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcasona

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Un tornado ha impactado el sur de Francia durante este lunes. El fenómeno se desarrolló cerca de las 17.20 sobre la localidad de Pomas, al sur de Carcasonne, y fue registrado desde diferentes lugares de la zona meridional. Las grabaciones captaron un embudo claramente definido desplazándose bajo una intensa nube de tormenta. En Pomas y áreas cercanas, el tornado provocó daños materiales de consideración, entre los que se encuentran varias viviendas con daños importantes en los techos y arrancadas por los fuertes vientos. Según fuentes de la Prefectura de la región, hay al menos 41 heridos y 300 viviendas afectadas.

Un tornado con vientos de más de 100 kilómetros por hora causa daños materiales y deja decenas de heridos en Carcassonne, Francia. (Denis Maréchal X)

Para atender la situación, fueron movilizados cientos de bomberos y gendarmes, quienes se encargaron de evaluar los daños y brindar asistencia. En las labores de rescate participaron catorce especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR) junto a una unidad canina, mientras se esperaba la llegada de refuerzos. La Cruz Roja se movilizó para atender a los afectados y se habilitaron centros de alojamiento para la noche. Aproximadamente 2.800 hogares de 10 municipios permanecían sin suministro eléctrico, y varias carreteras departamentales resultaron cortadas tanto por la caída de árboles como para facilitar las operaciones de emergencia.

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La Prefectura mantuvo al Aude en alerta naranja por tormentas y recomendó a la población evitar las zonas afectadas, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y consultar solo fuentes oficiales. Una veintena de departamentos también estuvo bajo alerta por tormentas. El instituto meteorológico Météo France anticipó una nueva oleada de tormentas durante la noche en el Mediterráneo, sobre todo en Bouches-du-Rhône y Var, con posibilidad de extenderse a los Alpes Marítimos y Córcega.

Météo-France detalla recomendaciones de seguridad para la población ante tormentas fuertes en Francia tras el paso de un tornado en Carcassonne. (Aude department)

Continúan labores de rescate en Francia

Las autoridades de la región francesa de Aude informaron que continúan las labores de despeje tras el paso de un tornado en la comuna de Pomas. Más de 120 bomberos, apoyados por equipos especializados y refuerzos de departamentos vecinos, trabajan en el lugar. Paralelamente, efectivos de la gendarmería nacional se desplegaron para asegurar la zona y vigilar el área durante la noche.

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Las operaciones de aseguramiento de edificios se concentran en las plantas bajas de las viviendas más afectadas, con el objetivo de evitar riesgos de derrumbe. Hasta el momento, 41 personas han recibido atención en el punto de reunión de víctimas, y 15 de ellas fueron trasladadas a un hospital. Junto a los cientos de viviendas afectadas, varias carreteras permanecen cerradas al tránsito. Para quienes lo necesiten, hay refugios abiertos durante la noche en Pomas y en La Tuilerie, en Limoux.

Las autoridades de Aude han agradecido a los equipos de emergencia, funcionarios, voluntarios y actores involucrados en la asistencia a los damnificados, y ha llamado a la población a extremar precauciones. Recomiendan evitar la zona para no obstaculizar el trabajo de los rescatistas, no saturar las líneas de emergencia, seguir las indicaciones de bomberos y gendarmes, y mantenerse informados solo a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de información errónea.

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