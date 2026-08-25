Lucas, de Andy y Lucas, se pronuncia sobre su nueva operación estética: “Por fin me miro al espejo y me veo con perfil de nariz”

Lucas González, excomponente de Andy y Lucas, vuelve a mirar al futuro con optimismo después de casi dos años marcados por problemas médicos, intervenciones y una exposición pública que terminó convirtiendo su físico en el centro de la noticia. El gaditano ha anunciado que ha pasado nuevamente por quirófano, esta vez en Turquía, para someterse a una compleja reconstrucción nasal destinada a reparar un aspecto que dio mucho que hablar.
El cantante ha hablado sobre su estado actual en El verano se mueve, donde ha explicado cómo está siendo esta primera etapa del posoperatorio: “Ya me he operado. Estoy bastante bien, a pesar de la escayola que me han puesto, de los cuidados que me tengo que dar, que son cremas y pomadas mezcladas mañana, tarde y noche, analgésicos... Ocho semanas tengo que estar tomando antibióticos...”.
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Y es que, aunque no ha sido un proceso fácil, hay algo que le ha devuelto especialmente la ilusión: volver a reconocerse frente al espejo. “Ya por fin me veo en el espejo y me veo con un perfil de nariz. Ya tengo nariz, gracias a Dios”, ha celebrado en el programa de Telecinco. “La verdad que estoy muy feliz, muy feliz, y muy contento, porque he vuelto a recuperar lo que es parte de mi esencia”, ha celebrado el cantante.
Por último, ha querido aclarar que conocer el resultado necesitará tiempo: “Así que, nada, a recuperarse ahora y ya en el futuro, pues tengo distintos planes profesionales, pero lo primero de todo es partido a partido. Primero recuperarse, porque esto uno no se recupera mañana, esto tardará todavía unos cuantos meses en estabilizarse, en que no tenga la cara hinchada”.
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Un proceso que comenzó hace casi dos años
Para entender la importancia de esta nueva operación, hay que remontarse a 2024. Lucas decidió entonces someterse a una intervención en la nariz con la intención de solucionar determinados problemas y conseguir también un resultado estético con el que se sintiera más cómodo.
Sin embargo, el posoperatorio no transcurrió como esperaba. El propio cantante reconoció posteriormente que no siguió correctamente algunas de las recomendaciones médicas. Según explicó, no tomó los antibióticos prescritos, no utilizó las pomadas indicadas y llegó a retirar las gasas antes de tiempo.
La zona terminó sufriendo complicaciones, entre ellas una infección y dificultades para cicatrizar correctamente. El deterioro de los tejidos modificó considerablemente la apariencia de su nariz y obligó a aplazar durante meses cualquier nueva intervención. Antes de volver a entrar en quirófano, era necesario que la zona estuviera completamente preparada para afrontar una reconstrucción mucho más delicada.
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Mientras esperaba una solución, el problema adquirió además una dimensión pública. Las imágenes de Lucas se difundieron ampliamente en redes sociales y su nariz se convirtió en blanco de memes y comentarios. Una situación que terminó afectando emocionalmente al cantante, que tuvo que convivir durante meses con una exposición que no había elegido.
Encontrar a los especialistas adecuados tampoco resultó sencillo. Después de consultar diferentes opciones, finalmente decidió desplazarse hasta Turquía para afrontar esta nueva intervención. El procedimiento ha contado con la participación de profesionales españoles y turcos, según ha explicado el propio artista.
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