Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Una pareja de jubilados calculan sus gastos e ingresos (Canva)

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Millones de pensionistas reciben estos días la mensualidad correspondiente a agosto. Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social sitúa el abono de las pensiones a comienzos del mes siguiente, los principales bancos españoles adelantan habitualmente el dinero para que sus clientes puedan disponer de él antes de que termine el mes. En agosto, los primeros ingresos se produjeron el viernes 21 y la mayoría se concentran entre el lunes 24 y este martes 25.

La Seguridad Social establece que las pensiones se devengan por mensualidades naturales vencidas. Una vez realizado el primer pago, el dinero debe estar disponible para el beneficiario el primer día hábil del mes en que corresponde realizar el ingreso y, en cualquier caso, antes del cuarto día natural. Esto significa que la mensualidad de agosto tendría su fecha ordinaria de abono a comienzos de septiembre.

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Sin embargo, los bancos conocen previamente los importes que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y muchas entidades utilizan sus propios recursos para anticipar ese dinero. Por este motivo, lo habitual es que los jubilados y otros beneficiarios de pensiones contributivas vean el ingreso en sus cuentas entre los días 21 y 25 del mismo mes al que corresponde la prestación.

Cuándo paga cada banco la pensión en agosto de 2026

Este año, Bankinter y Unicaja han sido las primeras entidades en abonar la mensualidad de agosto, con el ingreso realizado el viernes 21. Ambas entidades cuentan con calendarios propios para todo 2026 en los que habían fijado previamente esa fecha.

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CaixaBank realizó el pago este lunes 24 de agosto. La entidad establece como una de las ventajas de domiciliar la prestación el cobro adelantado el día 24 de cada mes. Banco Santander también ha situado este mes sus ingresos en torno al lunes 24.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

La mayoría de las restantes entidades concentran el pago este martes 25 de agosto. Es el caso de BBVA, ING, Banco Sabadell, Ibercaja, Abanca, Cajamar y Kutxabank, según los calendarios de cobro recopilados para este mes. BBVA, además, informa a sus clientes de que, una vez domiciliada una pensión de la Seguridad Social, esta se recibe habitualmente el día 25 de cada mes.

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Por tanto, el calendario queda de la siguiente manera:

Bankinter: viernes 21 de agosto.

Unicaja: viernes 21 de agosto.

CaixaBank: lunes 24 de agosto.

Banco Santander: lunes 24 de agosto.

BBVA: martes 25 de agosto.

ING: martes 25 de agosto.

Banco Sabadell: martes 25 de agosto.

Ibercaja: martes 25 de agosto.

Abanca: martes 25 de agosto.

Cajamar: martes 25 de agosto.

Kutxabank: martes 25 de agosto.

Las fechas pueden experimentar pequeñas variaciones por cuestiones operativas o por las condiciones concretas de cada cuenta, por lo que los clientes que no hayan recibido todavía el dinero pueden comprobar los movimientos de su cuenta o consultar directamente con su entidad.

Por qué los bancos pueden adelantar las pensiones

Que un pensionista reciba el dinero antes no significa que la Seguridad Social haya modificado su calendario. Son las propias entidades financieras las que anticipan el ingreso porque conocen previamente los beneficiarios y las cantidades que posteriormente les transferirá la TGSS.

Este adelanto permite disponer de la mensualidad varios días antes de la fecha ordinaria y se aplica de forma automática cuando la prestación está domiciliada en una entidad que ofrece este servicio. En agosto puede resultar especialmente útil por el aumento de algunos gastos asociados al periodo vacacional.

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