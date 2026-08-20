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La receta de sándwich coreano, una merienda fácil y saludable: su deliciosa salsa es el ingrediente estrella

La mezcla de sabores y el toque tostado y crujiente del pan hacen que sorprenda en cada mordisco, al tiempo que destaca por la jugosidad del huevo combinada con quesos fundidos

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Sándwich coreano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pase el tiempo que pase, hay meriendas estrella que no cambian, aunque surjan innovaciones. Ejemplo de ello es el sándwich, esta vez, en su versión coreana, que es ideal para sorprender a los más pequeños, pero también a los mayores. Y es que la receta se caracteriza por una combinación de ingredientes y una salsa deliciosa que lo hace único. Por si esto fuera poco, es fácil de preparar y se hace en solo unos minutos, además de que es de lo más saludable.

El sándwich coreano, tostado y crujiente por fuera, sorprende con cada mordisco. Se trata de un bocado donde la jugosidad del huevo se fusiona con verduras frescas, quesos fundentes y un toque dulce inesperado.

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Este sándwich, aunque ya es viral en redes, toma inspiración de la comida callejera de Corea del Sur. Tradicionalmente se sirve como desayuno o merienda, acompañado de un café o un refresco de frutas. Su mezcla de ingredientes y su salsa cremosa lo convierten en una receta ideal para quienes buscan algo diferente y sabroso.

Receta de sándwich coreano

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

El sándwich coreano se compone de pan de molde dorado, una tortilla de huevo con verduras ralladas, jamón cocido, quesos y una salsa a base de mayonesa y kétchup, con un toque de azúcar que realza el sabor. La técnica principal es la elaboración de una tortilla fina y la correcta combinación de capas para lograr un resultado jugoso y equilibrado.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 20 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de molde
  • 1 huevo
  • 1 zanahoria
  • 1/4 de repollo
  • 1/4 de cebolla
  • 2 lonchas de jamón cocido
  • 1 loncha de queso gouda
  • 1 loncha de queso cheddar
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1 cucharada de mayonesa
  • 1 cucharada de kétchup
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal
  • Pimienta negra

Cómo hacer sándwich coreano, paso a paso

Gilgeori-toast, sándwich coreano, comida callejera, pan con huevo, cocina asiática. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sándwich coreano mezcla huevo, repollo, pan tostado y un toque dulce en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lava y pela la zanahoria. Rállala finamente.
  2. Lava el repollo y rállalo.
  3. Pela y pica la cebolla en trozos muy pequeños.
  4. Bate el huevo en un bol con una pizca de sal y pimienta. Añade la zanahoria, el repollo y la cebolla. Mezcla bien hasta integrar.
  5. Derrite 1 cucharada de mantequilla en una sartén a fuego medio. Vierte la mezcla de huevo y verduras, dándole forma similar al pan. Cocina 3 minutos por cada lado, hasta que esté bien cuajada. No la muevas mientras cuaja para que no se rompa.
  6. Unta la otra cucharada de mantequilla sobre las rebanadas de pan y dóralas en la sartén hasta que estén crujientes.
  7. Coloca la loncha de queso gouda sobre una rebanada de pan, seguido de la tortilla de verduras recién hecha, las lonchas de jamón cocido y el queso cheddar.
  8. Mezcla la mayonesa con el kétchup y unta esta salsa sobre la otra rebanada de pan.
  9. Espolvorea el azúcar sobre la tortilla caliente justo antes de cerrar el sándwich. Este toque dulce es clave en el sabor coreano.
  10. Monta el sándwich y sirve inmediatamente. Córtalo en diagonal para una presentación atractiva.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 sándwich (1 porción individual).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 400 kcal aprox.
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este sándwich se disfruta mejor recién hecho. Si necesitas conservarlo, guárdalo en la nevera, envuelto en papel de aluminio o film, hasta 24 horas. Caliéntalo en sartén o sandwichera antes de consumir.

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