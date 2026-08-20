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Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Los carburantes encadenan siete semanas de subidas desde que el Gobierno eliminó la rebaja del IVA en julio, en plena tensión por el conflicto en Oriente Medio

Una persona rellena el depósito de su vehículo en una gasolinera. EFE/Rungroj Yongrit
Una persona rellena el depósito de su vehículo en una gasolinera. EFE/Rungroj Yongrit
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Los precios de los carburantes en España encadenan su séptima subida consecutiva esta semana, con el gasóleo superando por primera vez desde abril la barrera del euro ochenta por litro. El encarecimiento acumulado desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios de julio supera ya el 21,5% en el caso del diésel y el 18,5% en la gasolina, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Llenar un depósito medio de 55 litros de gasóleo cuesta esta semana 100,54 euros, lo que supone también cruzar por primera vez el umbral de los 100 euros y pagar 22,77 euros más que hace un año. Para los conductores de gasolina, el mismo depósito asciende a 93,77 euros, unos 12,40 euros por encima del coste registrado en el mismo periodo de 2025.

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El litro de gasóleo se sitúa esta semana en 1,828 euros, tras subir un 0,38% respecto a la semana anterior, su nivel más alto desde mediados de abril. La gasolina alcanza los 1,705 euros, con un alza semanal del 0,17%, y se mantiene en máximos desde la semana del 23 de abril.

El encarecimiento llega, además, en el peor momento para los conductores. Agosto concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico del año, con 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por qué subieron los carburantes desde julio

El punto de inflexión fue el 29 de junio, cuando el Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Esa norma dejó sin efecto la rebaja del IVA al 10% sobre los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo. Desde ese momento, los precios llevan siete semanas al alza sin interrupción.

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La medida no eliminó toda la fiscalidad reducida. El decreto mantuvo la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos (IEH): 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos desde el 1 de agosto y, en principio, 5 céntimos previstos para septiembre. No obstante, ante la fuerte subida del gasóleo en julio, el Gobierno elevó ese último tramo a 20 céntimos por litro para el diésel a partir del próximo mes.

El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

Mientras estuvo vigente la fiscalidad reducida, los carburantes habían encadenado cinco caídas y acumulado un descenso de hasta el 11% en el diésel, con la gasolina tocando mínimos anuales.

Aún lejos de los máximos de 2022 y por debajo de la media europea

Pese a la tendencia sostenida al alza desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes permanecen alejados de los registros del verano de 2022, meses después del estallido de la guerra en Ucrania, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros por litro.

Los precios españoles también quedan por debajo de la media comunitaria. La gasolina sin plomo 95 cuesta en la Unión Europea una media de 1,923 euros el litro y 2,008 euros en la eurozona, frente a los 1,705 euros de España. El gasóleo sigue la misma pauta: la media de la UE es de 2,033 euros y la de la zona euro, de 2,088 euros, ambas por encima del precio español.

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