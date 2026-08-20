Esta es la calle más cara de España para comprar una casa: 15 millones de euros por inmueble

Protesta contra los precios de la vivienda en Mallorca. (Francisco Ubilla/Reuters)

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La calle más cara de España para comprar una vivienda está en Mallorca: el Camí des Salinar, en el municipio de Andratx, registra un precio mediano de 15 millones de euros por inmueble, según un estudio difundido este jueves por el portal inmobiliario Idealista sobre las diez vías más exclusivas del país.

La cifra supera en casi cuatro millones al segundo puesto de la clasificación, el Paseo de los Lagos, en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde el precio mediano asciende a 11 millones de euros. El tercer lugar lo ocupa la Urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), con 10,5 millones. El análisis de Idealista se basa en el precio mediano —el valor que deja por encima y por debajo el mismo número de inmuebles— de todas las viviendas anunciadas en cada calle.

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Mallorca concentra tres de las seis primeras posiciones del ranking. Además del Camí des Salinar, la isla coloca dos calles de Palma entre las más caras: el Carrer Mossa, en la exclusiva urbanización de Son Vida, con un precio mediano de 9,8 millones de euros, y el Carrer Binicaubell, también en esa zona, con 7,9 millones. Son Vida es conocida por sus campos de golf, sus vistas sobre la bahía y la concentración de grandes mansiones.

Madrid es la provincia con mayor representación en el listado, con cuatro calles entre las diez primeras. Tras el Paseo de los Lagos, aparecen el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la urbanización La Moraleja, en quinta posición con 8,9 millones; y ya en el tejido urbano de la capital, la calle Serrano y la calle José Ortega y Gasset, octava y novena respectivamente, ambas con un precio mediano de 6,95 millones de euros. La presencia madrileña marca un cambio respecto al año anterior, cuando ninguna calle de la región figuraba entre las diez primeras. Málaga completa el cuadro con tres direcciones. La Urbanización Coto Zagaleta, que durante varios años encabezó la clasificación nacional, queda ahora en el tercer puesto. Marbella aporta las otras dos: la calle Osa Menor, séptima con 7,85 millones, y la Urbanización Cascada de Camoján, décima con 6,395 millones.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Barcelona sale del ranking

La entrada al club de las diez calles más caras de España exige, como mínimo, 6,3 millones de euros, según el estudio de Idealista. El listado también refleja la salida de Barcelona del grupo de cabeza: el año anterior, una dirección de Sant Andreu de Llavaneres ocupaba la segunda posición.

Más allá del top ten, el análisis de Idealista recorre las calles más caras de cada comunidad autónoma. Cataluña sitúa la Avenida del Tibidabo como su dirección más exclusiva, con un precio mediano de 5,98 millones de euros; Canarias apunta a la Avenida de la Macaronesia, en Adeje (Tenerife), con 5,95 millones; y la Comunidad Valenciana registra su precio más alto en la calle Richard Wagner de Jávea (Alicante), con 4,2 millones.

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En el extremo opuesto del mapa, la calle más cara de Castilla-La Mancha es la calle Rusia de Ciudad Real, con un precio mediano de 335.000 euros, seguida por la Urbanización Las Lomas de Badajoz (Extremadura), con 475.000 euros, y la calle Uría de Oviedo (Asturias), con 490.000 euros.