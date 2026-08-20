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Sonia Bellina: la policía confirma que el cuerpo quemado hallado muerto en un viñedo de Francia pertenece a una conocida influencer de 29 años

Permanecen bajo custodia policial dos hombres sospechosos de haber estado implicados, directa o indirectamente, en el asesinato de la joven, que se investiga como un homicidio premeditado por la Fiscalía de Nîmes

Sonia Bellina (Cuenta de TikTok)
Sonia Bellina (Cuenta de TikTok)
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La Fiscalía de Nîmes ha confirmado la identidad de la joven hallada muerta y parcialmente calcinada en unos viñedos de Saint-Gilles, en el sur de Francia, como Sonia Bellina, influencer francesa de 29 años. El cuerpo, desnudo entre las viñas, fue encontrado el 12 de agosto por un trabajador agrícola.

Ahora, un test de ADN ha confirmado la identidad de la víctima, según ha informado Cécile Gensac, fiscal en Nîmes. Desde el primer momento, antes de la identificación oficial, la fiscal apuntó que el “conjunto de pruebas convergentes” hacía pensar que la probabilidad de que el cadáver fuese de Sonia era muy alta.

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Su cadáver fue abandonado en un viñedo

Bellina contaba con una amplia presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 250.000 seguidores en su cuenta principal. Sus contenidos incluían vídeos de baile, moda, karaoke y playback, además de publicaciones sobre desamor y sesiones en directo con sus seguidores. Mantenía también una segunda cuenta en la plataforma, con otros 120.000 seguidores, además de unos 13.000 en Instagram.

Bellina vivía habitualmente entre París y Nîmes, además de visitar con frecuencia el departamento de Gard, en el que vive parte de su familia. El abogado familiar Mourad Battikh denuncia “un torrente de odio” en forma de “insultos, burlas, malicia, mentiras, difamación y calumnias” dirigidas contra Sonia en redes sociales tras trascender la información sobre su muerte. La víctima habría cumplido 30 años el próxParmo 30 de septiembre.

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Según el testimonio de la hermana mayor de la víctima, recogido por el diario francés Midi Libre, la última vez que la vio con vida fue el 10 de agosto, cuando Sonia comentó que tenía previsto encontrarse con una persona entre el 11 y el 12 de ese mes. Al no lograr ponerse en contacto con ella, su familia denunció su desaparición el mismo 11. Un día después, aparecía su cuerpo en el viñedo.

Policia de Francia
Dos hombres permanecen bajo custodia mientras se investiga el caso como un homicidio premeditado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres permanecen bajo custodia policial

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Nîmes ha anunciado la detención de dos hombres sospechosos de estar implicados en los hechos, si bien está por determinar si esta implicación habría sido directa o indirecta. Por ahora, ambos se encuentran bajo custodia policial. Uno de los detenidos, por el momento considerado la última persona que estuvo en contacto con la víctima, cuenta con antecedentes por delitos de violencia y tenencia de armas. Según su hermana, Sonia “se topó con el tipo equivocado en el momento equivocado”.

“Se trata de un asesinato de una brutalidad sin precedentes. Su cuerpo fue abandonado en un viñedo, prácticamente desechado como basura”, declaró a RTL el abogado. “Esta es una familia destrozada que espera respuestas. Y el culpable debe ser encontrado. Tengo fe en el trabajo de los investigadores y las autoridades judiciales”, dijo en una publicación en redes.

El caso de Sonia Bellina se suma a la preocupación creciente por la violencia contra las mujeres en Francia. Según datos del colectivo feminista francés #NousToutes (Todas Nosotras), hasta el 14 de julio se habían registrado 79 feminicidios en el país desde el inicio de 2026. A 20 de agosto, la cifra del colectivo es ya de 85.

La investigación de la Fiscalía de Nîmes sigue en curso, con la toma de declaración a los dos detenidos y la revisión de las pruebas recabadas en el lugar de los hechos. Las autoridades no han facilitado por el momento nuevos detalles sobre la posible relación de los sospechosos con la joven ni sobre el móvil del crimen, pero lo que se investiga es un homicidio deliberado y premeditado. Mientras tanto, la familia de Sonia Bellina y el entorno social permanecen a la espera de avances que permitan esclarecer lo sucedido.

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