España
Agregar Infobae enGoogle

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

El margen de error de los radares inmovilizados pasa del 7% al 5% en vías de 100 km/h o más, y de 7 km/h a 5 km/h en el resto de casos

Radar de la DGT. Foto de archivo. DGT
Los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos (DGT)
Guardar

El Tribunal Supremo ha cambiado la manera en la que se aplican las multas por exceso de velocidad captado por radares móviles cuando estos se encuentren inmovilizados. Esta decisión afecta a controles realizados por vehículos de la Guardia Civil, la DGT o la policía que, estando detenidos en el arcén, empleen radares de trípode o cámaras incorporadas en el propio vehículo parado.

En el centro de este cambio está el margen de error que se asigna a cada tipo de radar. En la normativa española existen dos márgenes de error diferenciados: uno para los radares fijos, como los instalados en postes, pórticos o cajas, y otro para los móviles, que suelen estar montados en vehículos en movimiento. En vías en las que la limitación sea igual o superior a 100 km/h, el margen de error es del 5% para los fijos y del 7% para los móviles. Cuando la limitación está por debajo de los 100 km/h, el margen es absoluto: 5 km/h en el caso de los fijos y 7 km/h para los móviles.

PUBLICIDAD

Los radares móviles parados aplicarán el mismo criterio que los fijos

La diferencia puede parecer insignificante, pero tiene consecuencias relevantes en las sanciones que se imponen. Por ejemplo, si un radar móvil colocado en un trípode en una vía limitada a 100 km/h detecta un coche a 138 km/h, aplicar el margen del 7% (que corresponde a los móviles en movimiento) supondría restar 9,66 km/h a la medición.

De esta manera, la velocidad corregida se situaría en 128 km/h y se trataría de una infracción grave, castigada con 100 euros de multa, pero sin retirada de puntos del carnet. No obstante, si se aplica el margen del 5% propio de los radares fijos, la velocidad corregida sería de 131 km/h. En ese caso, la infracción sería también grave, pero la sanción ascendería a 300 euros y se sumaría la retirada de 2 puntos del carnet.

PUBLICIDAD

Radar de la DGT
Radar de la DGT

La sentencia del Tribunal Supremo, en su Sala de lo Penal, argumenta que la distinción entre radar fijo y móvil no responde a la realidad técnica de los dispositivos. Un radar que se encuentra sobre un trípode, en un coche parado, sobre una barrera o en un remolque, funciona de forma idéntica a un radar fijo, ya que presenta la misma estabilidad en la medición y no está sujeto a los errores derivados del movimiento del vehículo portador.

Según el Supremo, aplicar el margen de error de un aparato en movimiento a uno que está parado equivale a conceder al conductor un descuento de velocidad que no refleja la precisión real del dispositivo utilizado. Esta diferencia en el margen de error puede acabar siendo determinante en el establecimiento de la sanción, que puede ser solo económica o ir acompañada de una retirada de puntos del carnet.

En consecuencia, a partir de ahora, los conductores sancionados por exceso de velocidad captados por radares móviles inmovilizados pueden recurrir la multa solicitando que se aplique el margen de error correspondiente a un radar fijo. Esta interpretación puede suponer una diferencia notable en la cuantía de la sanción y la posible retirada de puntos, dependiendo del exceso de velocidad registrado y del tipo de vía en la que se haya producido la infracción.

El Supremo ha dejado claro con esta sentencia que la precisión técnica de los dispositivos debe primar sobre la clasificación formal de los radares, de modo que se eviten situaciones en las que se apliquen márgenes de error inadecuados y se garantice así la equidad en la imposición de sanciones por exceso de velocidad.

Temas Relacionados

DGTMotorCochesMultas EspañaTribunal SupremoSeguridad VialEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

El mercado laboral español perderá 1,8 millones de ciudadanos en edad de trabajar hasta 2050, mientras los mayores de 64 años crecerán en 4,8 millones

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

La tragedia puso en primer plano deficiencias legales y técnicas que, según la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados de 2021, condujeron a reformas normativas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

La Seguridad Social e Inspección de Trabajo vigilarán recaídas, duración de los procesos y cumplimiento del tratamiento, sin que ello implique sanción automática

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de los carburantes se modifica todos los días

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

La renovación del confinamiento, según la cartera de Energía, se considera prioritaria para evitar posibles fugas radiactivas y contribuir a la estabilidad de la región

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

España mira a Europa para reforzar su defensa aérea pero mantiene el dominio de las empresas nacionales en tierra y mar

Defensa delega la gestión de información crítica en empresas privadas estadounidenses, lo que propicia una dependencia que pone en riesgo la seguridad nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esta es la causa de muchos incendios en coches”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato

España es el quinto país más endeudado de la Unión Europea y supera en 41 puntos el límite de deuda de Bruselas

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

DEPORTES

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División

Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos