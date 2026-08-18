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El marido de Marta Ortega confiesa cómo es convivir con la presidenta de Inditex: “Somos el yin y el yang. Yo hablo muchísimo, ella habla menos”

Con sus diferencias, Carlos Torretta asegura que se siente afortunado de tenerla para que le “guíe por el buen camino”

Marta Ortega y Carlos Torretta, en imagen de archivo (Europa Press)
Marta Ortega y Carlos Torretta, en imagen de archivo (Europa Press)
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Carlos Torretta se ha sincerado sobre su relación con Marta Ortega, presidenta de Inditex, en una entrevista concedida a Vogue que abre una de las ventanas más desconocida la vida privada de la hija de Amancio Ortega: un matrimonio de caracteres opuestos, una rutina familiar marcada por los hijos y una convivencia en A Coruña estrechamente unida al núcleo familiar.

El empresario define su matrimonio con una fórmula directa en la revista: “Somos el yin y el yang”. De esta manera, ha descrito sus personalidades dispares: “Yo hablo muchísimo, ella habla menos. Ella es hiperorganizada y yo soy más caótico”. Aún así, se complementan a la perfección: “Al final creo que hacemos muy buen equipo”.

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La publicación recoge también cómo la propia Marta Ortega describe a su marido con una expresión tan breve como precisa: “Una enciclopedia con patas”. Ese retrato resume una convivencia en la que, según cuenta él, las diferencias de carácter no han sido un obstáculo, sino una parte del equilibrio de la pareja.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Carlos Torretta, sobre Marta Ortega

Ocho años después de su primer encuentro, Torretta asume que en ocasiones su personalidad puede estresar a la empresaria: “Sé que la debo sacar de quicio un millón de veces al día”. Aun así, explica que esa dinámica también sostiene la relación: “A mí me viene francamente bien tener a alguien como ella a mi lado que me guíe por el buen camino”.

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La pareja ha construido su vida familiar en A Coruña, muy cerca de los padres de Ortega. La presidenta de Inditex es madre de tres hijos: Amancio, de 13 años, nacido de su anterior matrimonio con el jinete Sergio Álvarez Moya, y Matilda, de 6 años, y Manuel, de 2, nacidos de su relación con Torretta.

En Vogue, Ortega explica que la maternidad también cambió su vínculo con la hípica, una de sus grandes pasiones. Después del nacimiento de su hijo mayor volvió a competir, pero dejó de hacerlo tras la llegada de su hija porque entrenarse al nivel que exigía la competición ya no encajaba con el tiempo que quería dedicar a sus hijos, sumado a su trabajo.

02/04/2022 Marta Ortega y Carlos Torreta EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
02/04/2022 Marta Ortega y Carlos Torreta EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

“Ahora tengo menos tiempo y más hijos”, resume. La revista describe además una rutina de lunes a viernes tan común como la de cualquiera: se levanta a las 6:45 horas, hace ejercicio, desayuna con sus hijos, los lleva al colegio y después se dirige a la sede de Inditex. Por otro lado, su casa está justo al lado de la de sus padres, un factor que ella misma considera clave para conciliar la vida profesional con la personal: “Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme”.

La historia de amor de Marta Ortega y Carlos Torretta

Marta Ortega y Carlos Torretta se conocieron en enero de 2016 en Nueva York, durante una cena organizada por un amigo común en el restaurante Sant Ambroeus, en el West Village. Él llevaba entonces cerca de una década viviendo en la ciudad y trabajaba en una delegación de la agencia de modelos Elite. La relación no empezó de inmediato, sino que fue en abril de aquel año cuando comenzaron a salir y, a finales de 2016, Torretta regresó a España.

Marta Ortega y Carlos Torretta en su boda (Europa Press)
Marta Ortega y Carlos Torretta en su boda (Europa Press)

Dos años después, la pareja se casó en A Coruña. La boda, celebrada en noviembre de 2018, se convirtió en uno de los grandes acontecimientos sociales de aquel año y reunió a numerosos nombres vinculados a la moda y al entorno personal de ambos. Marta Ortega se desvinculó en esa ocasión de Zara o Massimo Dutti y llevó varias creaciones de alta costura de Valentino diseñadas por Pierpaolo Piccioli, que preparó cuatro vestidos y logró convencerla para lucir una rompedora propuesta de muaré rosa con botas militares que al principio no le terminaba de convencer.

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