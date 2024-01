Marta Ortega cumple 40 años en su mejor momento: una gran fortuna, madre de familia numerosa y vida en una aldea gallega

Marta Ortega en una imagen de archivo. (REUTERS/Miguel Vidal/File Photo)

El año que acaba de comenzar se ha convertido en uno de los mejores para Marta Ortega, la mujer que preside Inditex desde su parte no ejecutiva. Desde que ella ocupa el puesto, el gigante de textil tiene cada vez mejores cifras y, por ejemplo, solamente en los primeros seis meses de 2023 se incrementó su beneficio neto en un 40,1%, es decir, 2.513 millones de euros.

Y aunque esta buena noticia es de hace unos meses, seguro que ayuda a que este 10 de enero sea más dulce para la hija de Amancio Ortega, que puede presumir de soplar 40 velas en un momento muy bueno de su vida.

En lo profesional no deja de demostrar que está a la altura de su padre, algo que no era nada fácil, demostrando que el ‘entrenamiento’ al que su progenitor la sometió desde joven para convertirla en su heredera ha sido todo un éxito. Cabe recordar que Marta comenzó su andadura en Inditex como una dependienta más de Zara, concretamente en el de la tienda londinense de Oxford Street, donde doblaba ropa, reponía material y atendía a los clientes como una más. Lo mejor de todo es que lo hizo con la mayor discreción posible, nadie sabía quién era y de ese modo pudo conocer el negocio en su faceta más pura.

“He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”, dijo tras su nombramiento como presidenta no ejecutiva de Inditex, seguramente recordando aquellos días en la capital británica.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, durante la junta general de accionistas de Inditex, a 11 de julio de 2023, en Arteixo, A Coruña. (M. Dylan / Europa Press)

Gracias a su trabajo, además de a la futura herencia de su padre, Marta Ortega es una de las mujeres más ricas de España. Si bien no aparece en el top 100 de la lista Forbes, tiene una fortuna valorada en 80 millones de euros.

Familia numerosa

El pasado 16 de diciembre Marta Ortega y Carlos Torretta dieron la bienvenida a su segundo hijo en común, el tercero para ella. Según desvelaba ¡Hola!, el niño se llama Manuel y se convirtió en un regalo adelantado de Navidad para el matrimonio, que este pasado 2023 cumplió también su quinto aniversario de boda.

Marta Ortega y Carlos Torretta. (Europa Press)

Marta Ortega ya era madre de un niño llamado Amancio, de 10 años, y fruto de su primer matrimonio con el jinete Sergio Álvarez Moya, de quien se separó en el año 2015. También tiene a Matilda, que nació en 2020 y puso la guinda a su historia de amor con Torretta.

Ya como familia numerosa, la pareja disfruta de la vida en su A Coruña natal, donde consiguen pasar totalmente desapercibidos. Además de su vivienda habitual, una casa en el paseo de la Dársena, son dueños del pazo de Aián, una finca de su propiedad localizada en la aldea de Cambre, A Coruña, y que rehabilitaron hace unos meses tras un tiempo deshabitada para convertirla en su segunda residencia. Aunque en la ciudad está su día a día, se espera que también disfruten de la vida de la aldea, donde Amancio Ortega tiene también una propiedad.