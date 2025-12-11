Marta Ortega, presidenta de Inditex, sobre su infancia: “Cuando era pequeña, me decían que tenía mucha suerte”

Marta Ortega, en imagen de archivo (Europa Press)

Marta Ortega lleva desde pequeña en contacto con la ropa, puesto que es la hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, la empresa que ella misma preside actualmente. La empresaria está acostumbrada a llevar un perfil bajo para centrarse puramente en sus negocios, aunque en ocasiones da algunas pinceladas sobre su intimidad.

Por ejemplo, en una entrevista para El País habló sobre su infancia: “Cuando era pequeña, mis amigos siempre me decían que tenía mucha suerte porque mis padres trabajaban con ropa, y les parecía divertido”. No obstante, más allá de su pasión, para ella la moda se ha convertido en un trabajo. Ortega subraya que los ingredientes del éxito fueron “la humildad y la prudencia combinadas con ambición”.

La moda es un mercado dominado por grandes nombres, que suelen ir acompañados de grandes egos, pese a que su caso es diferente. El anonimato de su equipo creativo ya es prácticamente un sello y su modo de concebir la ropa se ha alejado del lujo para apostar por la cercanía y la accesibilidad.

Como presidenta no ejecutiva ha tenido que ocuparse de la imagen y la proyección internacional de sus marcas en un momento de transición con el que ha conseguido llevar a cabo una correcta evolución. Tiene un gran ejemplo a seguir, ya que Amancio Ortega, a sus 89 años, sigue yendo cada día a la sede de Inditex en Arteixo para comprobar que todo sigue en orden.

Por otro lado, Marta Ortega, pese a su discreción, no necesita ir a La Revuelta a que David Broncano le pregunte cuánto dinero tiene en la cuenta, puesto que su salario se publica cada año con el fin de mostrar transparencia. Aunque las apariencias engañen por su humilde forma de vestir, la empresaria llegó a embolsarse 900.000 euros en 2023.

La fortuna de Marta Ortega

Actualmente también es miembro del Consejo de Administración de Inditex, por lo que a esa cifra se le sumarían unos 100.000 y se quedaría con cerca de 83.000 euros mensuales. Aún así, tan solo cuenta con un 0,0014% del capital de Inditex.

Marta Ortega, en imagen de archivo (Reuters / Miguel Vidal)

En cambio, su padre conserva un 59,294% del capital de la empresa, lo que lo convierte en el hombre más rico de España. De esta manera, Marta Ortega ha quedado fuera de la lista de la revista Forbes que recoge a las personas más adineradas del país.

La expansión de Inditex

Por otro lado, el grupo textil amplia su mercado constantemente, pero sin dejar del lado el fast fashion que tanto los representa. Su gran apuesta ahora es la decoración, por lo que han calcado la propuesta de Zara Home con Lefties, que mantiene la elegancia en los diseños, pero con precios más bajos.

El empresario confía mucho en el liderazgo de su hija, pese a que sigue muy presente en la empresa y su opinión todavía es la que más cuenta. Como Marta Ortega es la presidenta no ejecutiva, el cargo de consejero delegado lo ostenta Óscar García Maceiras, que es quien maneja la gestión diaria de Inditex.