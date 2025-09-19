Las 5 señales que indican que nos están manipulando emocionalmente, según una terapeuta: “Dudas de la realidad de lo sucedido”

Una mujer duda sobre si dejar a su pareja (AdobeStock)

Hablar de salud es pensar en una dieta variada y equilibrada, ejercicio físico y un buen descanso. Sin embargo, las relaciones interpersonales también son un factor clave para nuestro bienestar integral en tanto que los seres humanos somos seres sociales. Las relaciones con los demás no siempre son fáciles, muchas requieren sacrificios y algunas pueden convertirse en una pesadilla.

Las relaciones tóxicas a menudo no se presentan como tal a simple vista, pues el maltrato psicológico es, con frecuencia, sutil. Una persona en la que confiamos y queremos puede estar ocultando sus verdaderas intenciones hasta el punto de llegar a manipularnos emocionalmente, lo que puede resultar muy peligroso para nuestra autoestima y nuestra salud mental en general.

Sara de Agustín es trabajadora social y terapeuta sistémica, en cuyas sesiones pone el foco en las emociones y en la intervención del panorama sistémico familiar. A través de su cuenta de TikTok, expone cinco señales de que nos están manipulando psicológicamente.

Dudas de la realidad

El primer signo claro de manipulación que recoge de Agustín es que “dudas de la realidad de lo sucedido”. Es lo que popularmente se conoce como gaslighting o luz de gas, que hace referencia a un tipo de maltrato psicológico en el que la víctima desconfía de las cosas que ve o siente. "Te puede llegar a decir que estás exagerando, que esto no ha pasado así, que nunca ha pasado o incluso te puede llegar a llamar loco o loca, dudando de tu percepción, tu memoria y tu entorno", cuenta.

La ley del hielo

Si una persona “practica la ley del hielo contigo”, es bastante probable que te esté manipulando, asegura Sara de Agustín. Esto quiere decir que “evita contestarte a mensajes, te deja en visto, no te coge llamadas, te ignora físicamente, incluso puede llegar a hacer que no existes”.

Se disculpa en vano

“Se disculpa reiteradamente por conductas que tiene, te promete que no lo va a volver a hacer y luego reincide”. Esta actitud tan común en muchas personas puede llegar a hacer mucho daño en quien lo sufre, ya que “un perdón sin cambio de conducta es manipulación” y en realidad no muestra ningún signo de arrepentimiento.

Aparece y desaparece

Especialmente en las relaciones románticas, si una persona aparece y desaparece constantemente, está ejerciendo un maltrato psicológico. “Te deja muchísimas veces, pero luego aparece queriendo volver. Te promete que la relación va a cambiar, que le ha dado muchas vueltas, que ya no va a ser lo de antes... Y cuando tú accedes a intentarlo otra vez más, ves que sigue actuando igual”, aclara la terapeuta Sara de Agustín.

Juega con la culpa

La culpa es una de las herramientas de manipulación más poderosas, ya que remueve consciencias y vuelve vulnerable a otra persona. Una señal de maltrato es que “te hace sentir culpable por absolutamente todo”. Llegados a este punto, “tú estás tan confundida o confundido y te sientes tan mal que acabas disculpándote por acciones que ha generado la otra persona”.