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El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La monarca tailandesa ha pasado por diferentes situaciones humillantes antes de llegar a la normalización actual de su situación en el trono

La reina Suthida se arrastró en la coronación de Rama X, que estaba junto a su amante Sineenat (Reuters)
La reina Suthida se arrastró en la coronación de Rama X, que estaba junto a su amante Sineenat (Reuters)
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El camino de la reina Suthida de Tailandia hacia el trono no fue nada fácil ni cómoda. Antes de ser consorte de Rama X tuvo que vivir un ascenso desde su trabajo como azafata y su entrada en la monarquía quedó marcada por una exposición pública de sometimiento, rivalidades palaciegas y episodios que han convertido ese matrimonio en una fuente de humillación más que de estabilidad.

El 1 de mayo de 2019, tres días antes de la coronación de Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, conocido como Rama X, el monarca anunció por sorpresa su boda con Suthida Tidjai, una exazafata que después había sido nombrada subcomandante de la unidad de guardaespaldas del rey y general del ejército, y que en ese momento era casi una desconocida para buena parte del país.

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La ceremonia llamó la atención fuera de Tailandia por una imagen que resume el peso reverencial de esa monarquía: Suthida se arrastró por el suelo para besar la mano de su marido. En ese sistema cortesano, el rey no solo representa al Estado, sino que encarna también una dimensión cultural y espiritual a un nivel similar al de un dios que explica ese protocolo extremo.

El rey Rama X y la reina Suthida de Tailandia (REUTERS/Athit Perawongmetha)
El rey Rama X y la reina Suthida de Tailandia (REUTERS/Athit Perawongmetha)

La trayectoria de la reina Suthida

La nueva esposa recibió el título de reina Suthida y se convirtió en reina consorte. Pocos días después, la Casa Real tailandesa difundió sus primeros retratos oficiales: sola, con protagonismo absoluto, vestida de militar, con uniforme de gala o con el traje tradicional tailandés de seda. Suthida Tidjai, que actualmente tiene 48 años, estudió Comunicación en la Assumption University de Bangkok y trabajó como azafata de vuelo en JALways y Thai Airways. Su cambio de vida llegó en 2010, cuando ingresó en las Fuerzas Armadas y comenzó una carrera militar de ascenso rápido.

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Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha
Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Esa progresión la llevó a convertirse en comandante de la guardia del entonces príncipe heredero Maha Vajiralongkorn. Más tarde fue general y responsable de distintas unidades de la Guardia Real, el periodo en el que su relación con el heredero se fue estrechando bajo la discreción de la Casa Real. La confirmación pública de ese vínculo llegó con el matrimonio de mayo de 2019 en el Palacio Amphorn Sathan.

Días después fue coronada reina de Tailandia, adoptó el nombre de Suthida Bajrasudhabimalalakshana y pasó a custodiar uno de los joyeros reales más extraordinarios de la dinastía Chakri. El contraste entre ese ascenso social y la vida real que encontró después quedó pronto al descubierto. La figura de Rama X arrastraba ya una larga lista de escándalos, con cuatro esposas, siete hijos conocidos, dentro y fuera de sus matrimonios, y una reputación muy distinta de la de su padre, Bhumibol Adulyadej, que permaneció más de 70 años en el trono con una popularidad masiva.

Rama X y Suthida de Tailandia (REUTERS/Jorge Silva)
Rama X y Suthida de Tailandia (REUTERS/Jorge Silva)

Las humillaciones a la reina Suthida

La posición de Suthida se deterioró en julio de 2019, cuando el rey nombró a su amante Sineenat, de 34 años, concubina consorte. Era la primera vez en casi 100 años que un monarca tailandés se asignaba una compañera oficial además de la reina. Ese ascenso duró hasta octubre de ese año. Entonces, un comunicado de Palacio informó de que Sineenat había violado un código de conducta “imperdonable”, la acusó de deslealtad y sostuvo que era “ambiciosa”, que no entendía las costumbres y tradiciones de la corte tailandesa y que había intentado elevarse al estatus de la reina.

La caída de la concubina no cerró la crisis. Durante la pandemia, Rama X se instaló durante meses en el Grand Hotel Sonnenbichl, en Baviera, con un harén de 20 mujeres, entre ellas Sineenat, mientras Suthida permanecía alojada en el hotel Waldegg de Engelberg, en Suiza, lejos del rey. El 1 de mayo de 2020 la pareja cumplió su primer aniversario de boda sin reunirse.

Los reyes de Tailandia junto a la amante de Rama X, Sineenat (Reuters)
Los reyes de Tailandia junto a la amante de Rama X, Sineenat (Reuters)

En octubre de 2020, Sineenat regresó a escena cuando el monarca volvió unas semanas a su país con un amplio séquito. Durante esa estancia, Rama X apareció en público con Suthida y con su concubina, a la que hizo posar junto a la reina en imágenes que numerosos medios internacionales consideraron humillantes para la consorte. En enero de 2021, el diario alemán Bild desveló que el rey podía estar planteándose coronar a su concubina como segunda reina. Suthida estuvo meses sin aparecer e incluso, en febrero de 2021, numerosos medios subrayaron que no había sido vista desde diciembre.

La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como "Bha", ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa

La Casa Real tailandesa difundió a mediados de febrero de ese mismo año fotografías de la reina durante las festividades del Año Nuevo Chino para disipar las dudas. Tras las diferentes polémicas, la situación de la monarquía tailandesa se ha normalizado y se ha intentado acercar a una imagen más occidental. Por ejemplo, el pasado mes de abril, Suthida viajó por primera vez a Europa en visita oficial y debutó con tiara en territorio continental durante las celebraciones por el octogésimo aniversario del rey Carlos Gustavo de Suecia.

Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)
Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

Allí, en el Palacio Real de Estocolmo, eligió la llamada tiara de las esfinges, una pieza de diamantes transformable en collar que perteneció en la década de 1920 a la reina Saovabha Phongsri y que también había llevado la reina Sirikit en otra visita oficial a Suecia. También participó en la coronación de Carlos III de Inglaterra y una de sus últimas apariciones fue hace tan solo unas semanas en Francia junto al presidente de la República Francesa.

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