España
Agregar Infobae enGoogle

Frontera blindada: Ceuta se prepara para otra posible entrada masiva de migrantes desde Marruecos con un amplio despliegue policial y hospitales en alerta

La ciudad autónoma amanece este sábado con un despliegue por tierra, mar y aire tras semanas de convocatorias en redes que llaman a un nuevo salto

Migrantes caminan por el lado marroquí de la frontera, el 1 de agosto de 2026. (REUTERS/Jon Nazca)
Migrantes caminan por el lado marroquí de la frontera, el 1 de agosto de 2026. (REUTERS/Jon Nazca)
Guardar

Controles de carretera en los accesos a la frontera, patrullas en el mar y cientos de efectivos movilizados en puntos calientes. Las fuerzas de seguridad de Marruecos se despliegan para evitar que la entrada masiva de migrantes vivida a finales de julio vuelva a repetirse. Ante este escenario y la amenaza de una nueva jornada crítica este sábado 15 de agosto —impulsada por convocatorias virales en redes sociales marroquíes—, los cuerpos de seguridad españoles, los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias han blindado Ceuta.

El operativo español se suma al amplio dispositivo desplegado en el país vecino. En el lado marroquí, las autoridades han movilizado a cientos de efectivos entre agentes de policía y unidades militares, además de establecer exhaustivos controles de carretera en los accesos a la localidad fronteriza de Castillejos (Fnideq) para evitar la llegada de autobuses o grupos organizados procedentes de otras provincias, informa Efe.

PUBLICIDAD

Cientos de estos agentes antidisturbios se mantienen posicionados cerca de la línea divisoria, donde se han instalado vallas y elementos de contención de hasta cuatro metros de altura en puntos sensibles como la frontera de Benzú. Asimismo, embarcaciones de la Marina Real de Marruecos realizan barridos constantes frente a las playas para disuadir a quienes pretendan lanzarse al agua.

Decenas de migrantes intentaron traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno - Europa Press)
Decenas de migrantes intentaron traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno - Europa Press)

Desde Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la relación “estrecha, leal y basada en la confianza” con Marruecos para contener las redes de tráfico de migrantes, descartando que la crisis haya generado un riesgo de amenaza terrorista o radicalización. Marlaska ha cifrado en unas 5.000 las personas que aún permanecen en la ciudad tras el cruce masivo de julio, entre las cuales hay 1.898 menores ya identificados.

PUBLICIDAD

Despliegue policial, barreras flotantes y drones en el lado español

El peso del operativo terrestre en el lado español recae sobre las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, con 225 agentes desplegados tras el envío de cinco equipos. A ellos se han sumado 45 efectivos de la UPR procedentes de la península, seis agentes de la UCER y 20 funcionarios de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para agilizar las expulsiones, además de seis efectivos de Información.

La nueva barrera flotante de contención de la frontera en Ceuta instalada tras el paso masivo de migrantes. (Marcos Moreno / Europa Press)
La nueva barrera flotante de contención de la frontera en Ceuta instalada tras el paso masivo de migrantes. (Marcos Moreno / Europa Press)

Por su parte, la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en el perímetro fronterizo con 60 agentes dedicados en exclusiva al control de la valla y otros 160 destinados a tareas de seguridad ciudadana en la ciudad autónoma. En el mar, la franja costera que separa Castillejos (Fnideq) de los espigones de Benzú y El Tarajal está custodiada por las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, apoyadas por el buque Duque de Ahumada y los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Además, para evitar que se bordeen los espigones a nado, se han instalado nuevas barreras flotantes de contención en el agua. Estos elementos flotantes buscan, además de su función física, dotar de la máxima “seguridad jurídica” a los agentes para aplicar el rechazo en frontera de quienes intenten cruzar a nado, adaptándose a la reciente norma del Tribunal Supremo.

El despliegue se completa desde el aire con helicópteros y drones de gran alcance con visión nocturna, mientras Cruz Roja y Protección Civil mantienen prealertados a sus equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) para prestar asistencia en caso de que se produzcan rescates.

Fuerzas de seguridad montan guardia en Fnideq, Marruecos, el 1 de agosto de 2026. (REUTERS/Stringer)
Fuerzas de seguridad montan guardia en Fnideq, Marruecos, el 1 de agosto de 2026. (REUTERS/Stringer)

Plan de Catástrofes Externas en el hospital ceutí

Junto al despliegue de seguridad sobre el terreno, los servicios sanitarios y de emergencia de Ceuta han preparado un dispositivo extraordinario para garantizar la atención inmediata sin comprometer la actividad asistencial de la población. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activado el Plan de Catástrofes Externas en el Hospital Universitario de Ceuta, donde se ha ampliado el número de camas de 175 a 212 para ingresos de urgencia, de las cuales la mitad permanecen ocupadas.

El dispositivo de emergencias moviliza de forma coordinada a las Unidades Móviles de Emergencia (UME), Soporte Vital Básico del 061 y ambulancias de Cruz Roja. A pie de playa, los equipos de respuesta rápida mantienen un refuerzo asistencial continuo en puntos críticos como el Trampolín. Asimismo, desde el Ministerio de Igualdad se ha confirmado la activación del Centro de Crisis 24 horas para garantizar la protección de mujeres y menores en la ciudad.

El Ejército, desplegando en la frontera del Tarajal en Ceuta, 10 de agosto de 2026. (EFE/Reduan Dris)
El Ejército, desplegando en la frontera del Tarajal en Ceuta, 10 de agosto de 2026. (EFE/Reduan Dris)

¿Por qué se blinda Ceuta?

El origen de este despliegue responde a una intensa campaña de movilización. La mecha se encendió tras una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio sobre los rechazos en frontera. A partir de ese fallo judicial, y según los informes de ciberinteligencia, varias cuentas que sumaban más de 90.000 seguidores difundieron el bulo de que España había “abierto” sus fronteras, acompañando los mensajes con lemas virales como “Quien quiera entrar, bienvenido”.

Pese a la salida paulatina de miles de personas, los llamamientos se reanudaron durante las últimas semanas y los organizadores trasladaron la coordinación a canales privados de WhatsApp y Telegram para fijar como nuevo objetivo este sábado 15 de agosto. Ante la avalancha de mensajes engañosos, la Guardia Civil ha lanzado una campaña en sus redes sociales para advertir del peligro de la travesía: “No te dejes engañar. Si te lanzas al mar, probablemente morirás”.

Temas Relacionados

CeutaMarruecosMigrantesMigraciónÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La monarca tailandesa ha pasado por diferentes situaciones humillantes antes de llegar a la normalización actual de su situación en el trono

El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”

La poeta estadounidense dejó esta cita en una carta escrita en 1874 y publicada de forma póstuma

La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

Localidades enteras de países como España, Francia, Alemania, Croacia, Grecia y Reino Unido han tenido que ser evacuadas, mientras los servicios de emergencia tratan de contener el avance de las llamas ante una de las peores crisis forestales en décadas, agravada por la falta de lluvias y las temperaturas extremas

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

El Gobierno asegura que el cese del parque nuclear en 2035 se mantiene, mientras ecologistas y partidos de izquierda alertan de un “efecto dominó” que podría mantener en funcionamiento el resto de centrales y poner en riesgo inversiones millonarias en energías limpias

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”

La prensa oficialista del reino promueve la “reintegración en su entorno natural, Marruecos”, de las dos ciudades autónomas españolas

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”

La alerta que manda la Guardia Civil a todos los que estén pensando en cruzar a Ceuta a nado desde Marruecos: “Si te lanzas al mar, probablemente morirás”

Qué supermercados abren el 15 de agosto: los horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

ECONOMÍA

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

DEPORTES

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego

Quién es Luis Suárez, máximo goleador de Portugal y plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez

El mánager de Topuria responde al agente de Makachev: “Cállate, Ilia aniquilaría al 100% de tu roster”