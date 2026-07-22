Picardo valora como un "éxito" la primera semana del acuerdo de Gibraltar pese a las "dificultades" registradas

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha calificado de "éxito" la aplicación del acuerdo entre la UE y Reino Unido pese a las "dificultades" que ha reconocido que se han producido en la primera semana desde su entrada en vigor, al tiempo que ha celebrado "la mayor fluidez" y el "espíritu de cooperación" a ambos lados de la frontera.

"La primera semana de aplicación del tratado ha sido, en términos generales, un éxito, a pesar de los numerosos y previsibles problemas propios de una transformación de esta magnitud", ha valorado Picardo en declaraciones remitidas a Europa Press, después de que en la medianoche del 15 de julio comenzara la aplicación provisional del acuerdo, que ha permitido la supresión de la histórica Verja.

PUBLICIDAD

Picardo ha admitido que se han producido "dificultades" a la hora de aplicar el Sistema de Entradas y Salidas (EES) europeo en el aeropuerto, donde se han trasladado ahora los controles fronterizos que efectúan agentes gibraltareños primero y policías españoles a continuación, si bien ha esgrimido que han sido "similares a las registradas en otras fronteras europeas".

Asimismo, ha reconocido "incidencias en los nuevos trámites aduaneros" en virtud del acuerdo, después de que la prensa local haya informado de retrasos en la entrada en el Peñón de algunas mercancías, como productos frescos y farmacéuticos, así como "problemas de tráfico en la frontera" que, según el ministro principal, se han visto "agravados por las limitaciones temporales de la infraestructura en el lado linense durante la Feria de La Línea de la Concepción".

PUBLICIDAD

Para hacer frente a estas dificultades, ha sido necesario "un enorme esfuerzo por parte de las administraciones públicas", ha señalado Picardo, al mismo tiempo que "paciencia, comprensión y colaboración por parte de la comunidad gibraltareña.

CAMBIO EXTRAORDINARIO

Con todo, el ministro principal, que se dispone a dejar el cargo el próximo otoño tras casi quince años de mandato, ha reivindicado que "incluso en medio de estos inevitables ajustes" ya se está pudiendo experimentar en estos primeros días un "cambio extraordinario" gracias al acuerdo, que regirá la relación entre Gibraltar y la UE tras el Brexit.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha destacado que se ha producido "una mayor fluidez, la desaparición de los controles y un nuevo espíritu de optimismo, cooperación y fraternidad entre las comunidades de ambos lados de la frontera", donde en la medianoche del 15 de julio se vivieron escenas de celebración y júbilo entre españoles y 'llanitos' ante la supresión de la Verja.

Según Picardo, "ese cambio ha tenido ya un impacto profundo y muy positivo". "Nos permite mirar al futuro con esperanza y con enorme expectación ante todo el potencial del tratado, una vez que los problemas iniciales de adaptación hayan quedado plenamente superados", ha rematado en declaraciones a Europa Press.

PUBLICIDAD