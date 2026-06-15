España llama a Reino Unido a abordar la "descolonización" de Gibraltar, una "rémora" contraria al Derecho Internacional

El Gobierno ha hecho un llamamiento este lunes a Reino Unido a abordar la "descolonización" de Gibraltar, esgrimiendo que se trata de una "rémora" que es contraria a la legislación internacional y que afecta la "integridad territorial" de España, aferrándose a resoluciones de la Asamblea General de la ONU que el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha denunciado que se remontan a la época franquista.

El encargado de trasladar este mensaje ha sido el embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez, durante su intervención en nombre del Gobierno ante el Comité Especial de Descolonización, también conocido como Comité de los 24, de Naciones Unidas reunido en Nueva York. Creado en 1961 para dar seguimiento a la descolonización de los territorios no autónomos, en la actualidad sigue siguiendo la situación de 17 de estos territorios, entre ellos Gibraltar y el Sáhara Occidental.

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"España sigue siendo víctima de una situación colonial que afecta gravemente a nuestra integridad territorial y que consideramos una rémora contraria a la legalidad internacional", ha señalado Gómez, remitiéndose a la resolución 1514, de 1960, y a la 2353, de 1967. Esta última, ha recordado, "insta a su descolonización precisamente en función de ese principio esencial de la integridad territorial".

Además, el embajador español ha mencionado también la resolución 3163, de 1973, en la que se requirió "la retirada de las bases e instalaciones militares ubicadas en territorios no autónomos", como la que tiene actualmente Reino Unido en terrenos que no formaban parte del Tratado de Utrecht.

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Tras mencionar el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado por la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con los Veintisiete tras el 'Brexit' a partir del 15 de julio, Gómez ha resaltado que dicho acuerdo "salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción".

"España reitera su llamamiento a Reino Unido a abordar la descolonización de Gibraltar", ha dicho el embajador, que ha expresado la confianza del Gobierno español de que el citado acuerdo "sirva para crear un nuevo modelo de convivencia entre los habitantes de Gibraltar y sus vecinos del Campo de Gibraltar y atajar los desequilibrios derivados de la situación colonial".

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Antes del embajador ha tomado la palabra Picardo quien, en la que ha sido su última intervención ante este comité de la ONU, ha vuelto a reclamar que se saque a Gibraltar del listado de territorios no autónomos, en el que se le incluyó en 1946, y ha pedido a este órgano que visiten el Peñón para comprobar que cuentan con un gobierno autónomo.

El ministro principal ha denunciado que se alega para no sacarles de la citada lista "las resoluciones de la década de 1960, conseguidas gracias a la incansable presión de la dictadura asesina del general Franco".

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TEXTOS IMPULSADOS POR UN TIRANO QUE LA ESPAÑA ACTUAL REPUDIA

"El caso contra los gibraltareños se basa en textos impulsados a través de esta organización por un tirano al que la propia España contemporánea repudia", ha abundado Picardo, para quien dichas resoluciones "no solo están desfasadas en el Derecho Internacional y en la moral universal, carecen de fundamento" para negar a un pueblo su derecho fundamental a la autodeterminación.

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"Nada más y nada menos que un residuo de un dictador muerto y asqueroso", ha insistido el ministro principal, recordando que cuando Franco intentó "asfixiar" a los gibraltareños cerrando la Verja en 1969, "no se reabrió por completo hasta 16 largos años después", estos resistieron.

Según Picardo, "Franco creía que podía sitiar a los gibraltareños hasta someterlos y fracasó porque no había contado con la voluntad de los gibraltareños". "Que nadie jamás en esta sala cometa jamás el error de creer que la determinación de los gibraltareños puede doblegarse", les ha dicho a los miembros del comité.

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"Ningún cierre de fronteras la ha doblegado. Ninguna campaña de presión la ha doblegado. Ningún paso del tiempo la va a erosionar", ha puntualizado, al tiempo que se ha felicitado también del acuerdo entre Londres y Bruselas que deja el derecho de autodeterminación de los gibraltareños "totalmente intacto".

"Podemos construir prosperidad con España, podemos construir amistad con España", ha dicho el ministro principal, "pero nunca renunciaremos nuestro derecho a la autodeterminación". "Cooperación sí, siempre. Capitulación no, nunca", ha remachado, alentado a construir ahora "puentes de prosperidad donde un dictador cerró de golpe puertas de hierro".

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