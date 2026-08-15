Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

Vecinos y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal que avanzaba cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, el 29 de julio de 2026. (REUTERS/Umit Bektas)

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Europa afronta un verano marcado por las altas temperaturas y una oleada de incendios forestales que afecta a numerosos países. Las condiciones de sequía y el calor extremo han obligado a evacuar a miles de personas y han puesto en alerta máxima a los servicios de emergencia.

En países como Francia, Alemania, España, Croacia, Grecia y Reino Unido, las autoridades trabajan sin descanso para contener las llamas y proteger a la población. Los expertos atribuyen la intensidad y frecuencia de estos fenómenos al cambio climático y advierten que la situación podría agravarse si no cambian las condiciones meteorológicas. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE-ONU), a finales de julio más de 434.000 hectáreas ya habían sido destruidas por los incendios en el continente europeo.

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España afronta un verano de incendios especialmente grave, con más de 270.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, según los datos del sistema europeo EFFIS. El país vive una situación crítica, especialmente grave estos días en las provincias de Huelva y Huesca, donde el fuego ha arrasado más de 39.000 hectáreas.

Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)

En Andalucía, el incendio declarado en Niebla sigue siendo el principal foco de preocupación. Hasta el momento, ha devastado más de 31.000 hectáreas y mantiene a más de 650 personas evacuadas por precaución. La emergencia afecta tanto a la provincia de Huelva como a la de Sevilla, donde se han habilitado alojamientos temporales para los desplazados, mientras los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias trabajan para proteger los núcleos habitados y contener el avance de las llamas.

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En Aragón, la situación es igualmente delicada. El incendio de Las Peñas de Riglos ha obligado a desalojar varias localidades y ha rodeado el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, un enclave histórico de gran valor. Ante la amenaza directa del fuego, se ha procedido al traslado del patrimonio cultural que normalmente acoge el monasterio, entre ellos los restos de varios reyes medievales y piezas históricas al Museo de Huesca.

Miembros de las unidades 401 y 402 de BRICA en Granada utilizan herramientas manuales para contener un incendio forestal en Niebla, Huelva (España), el 8 de agosto de 2026. REUTERS/Mikel Konate

Las autoridades han ampliado los perímetros de riesgo y han movilizado tanto a bomberos como a efectivos militares de la UME a las zonas afectadas. La combinación de temperaturas extremas, ausencia de lluvias y la acción humana —con varios fuegos investigados por imprudencias o provocados de forma intencionada— complica las tareas de extinción y mantiene el riesgo de nuevos focos en niveles máximos. Más de diez carreteras permanecen cerradas en Huelva, aunque se han habilitado pasos puntuales bajo control.

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El Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que este podría ser el peor año en materia de incendios desde que existen registros. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el riesgo en niveles “muy alto o extremo” en buena parte del país y las administraciones insisten en la importancia de extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales.

Las llamas envuelven los árboles mientras un incendio arde en Luglon, Francia. 14 de agosto de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Francia: 100.000 hectáreas quemadas en lo que va de año

En Francia, que atraviesa su cuarta ola de calor del año, un incendio declarado en el departamento de las Landas obligó a evacuar a unas 500 personas. El fuego, que comenzó la tarde del jueves, ha afectado ya a más de 1.100 hectáreas de terreno, principalmente pinares muy secos por las altas temperaturas de las últimas semanas.

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El prefecto del departamento, Gilles Clavreul, advirtió que las siguientes horas serían determinantes para contener el avance de las llamas. El jefe de bomberos, Arnaud Fabre, señaló en AFP que el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche ayudaron a frenar el fuego, aunque persistía la preocupación por posibles rebrotes debido al viento. Este incendio, uno más entre varios otros que han asolado el suroeste francés este verano, lleva la cifra de hectáreas quemadas hasta casi 100.000 en lo que va de año, según el sistema europeo de vigilancia Effis.

Un helicóptero de la policía carga agua para combatir un incendio forestal mientras los bomberos trabajan en Huertgenwald, en el oeste de Alemania. (Photo by Roberto Pfeil / AFP)

Alemania necesita un largo periodo de lluvias que “no está a la vista”

Alemania atraviesa una situación complicada, especialmente en la localidad de Huertgenwald, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Un incendio que avanzó con rapidez de 25 a 300 hectáreas obligó a evacuar a unas 1.800 personas durante la noche.

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Las autoridades desplegaron helicópteros y equipos del ejército para combatir las llamas, y habilitaron refugios temporales en una escuela y un polideportivo. Se pidió a los residentes que solo llevasen consigo los objetos personales más importantes. La extinción se vio dificultada por explosiones nocturnas provocadas por la detonación de antiguas municiones de guerra en la región montañosa de Eifel.

Un helicóptero sobrevuela la zona mientras el humo se eleva cerca de un área residencial (REUTERS/Timm Reichert)

De acuerdo con la AFP, el administrador del distrito, Ralf Nolten, explicó que el incendio se había estabilizado y que, por el momento, no se preveían nuevas evacuaciones, aunque advirtió que la situación podría complicarse de nuevo si el viento volvía a intensificarse. Alrededor de 300 efectivos de los servicios de emergencia participaron en el operativo, respaldados por helicópteros y vehículos militares de oruga, mientras los equipos abrían cortafuegos en el bosque.

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Otros focos activos en el país también han requerido la intervención de centenares de bomberos y medios aéreos, como el incendio registrado más al este, cerca del lago Moehnesee, también en Renania del Norte-Westfalia, donde un centenar de trabajadores logró contener el fuego pese a las condiciones peligrosas y la difícil orografía.

Un agricultor rocía agua cerca de una zona residencial (REUTERS/Timm Reichert)

El Observatorio Europeo del Cambio Climático ha señalado que Europa occidental ha vivido el junio y el julio más calurosos desde que existen registros. La ola de calor de finales de junio llevó a Alemania a batir el récord de temperatura durante tres días consecutivos, alcanzando los 41,7 °C. Para este viernes se prevén temperaturas de hasta 39 °C en el oeste del país y la ola de calor continuará durante el fin de semana.

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El meteorólogo Özden Terli, advierte en AFP que esta situación provoca una mayor evaporación de la humedad y un secado extremo del suelo. Incluso en caso de lluvia, el terreno está tan seco que la absorción será mínima al principio. “Necesitamos un periodo prolongado de lluvias, que no está a la vista”, aseguró Terli al periódico Rheinische Post.

Un incendio violento arrasa la vegetación y las viviendas en la localidad de Lokva Rogoznica, en la zona central de la costa adriática de Croacia. La mayoría de los residentes y turistas han sido evacuados, en especial hacia la cercana localidad de Omis, donde unas 1.000 personas se encuentran alojadas en un polideportivo.

Croacia: evacuaciones masivas y decenas de heridos

La costa croata se enfrenta a uno de los incendios más devastadores de los últimos años. El fuego, que se originó en Lokva Rogoznica la noche del jueves, obligó a desalojar a más de 2.000 personas, entre residentes y turistas, tras avanzar con rapidez por varios kilómetros.

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El jefe de bomberos, Slavko Tucakovic, calificó el episodio como uno de los peores registrados en el país, después de que las llamas consumieran entre 900 y 1.000 hectáreas de terreno, afectando tanto a pinares como a zonas residenciales.

Las consecuencias de un incendio forestal en Omis, Croacia (MIROSLAV LELAS / AFP)

El balance provisional deja 36 personas heridas, diez de ellas en estado grave y catorce hospitalizadas en Split. Las ráfagas de viento contribuyeron a la extensión del incendio, que ha puesto en jaque a los servicios de emergencia y ha obligado a mantener la vigilancia en toda la región adriática.

Grecia: evacuaciones por mar y máxima alerta

En el norte de Grecia, un incendio en la península de Halkidiki provocó la evacuación de cerca de 500 personas por mar, después de que las llamas avanzaran hacia las localidades turísticas de Siviri y Fourka. Las autoridades optaron por el traslado en embarcaciones de la guardia costera y de los bomberos, ya que la carretera principal se encontraba colapsada y la proximidad del fuego hacía peligroso cualquier desplazamiento terrestre. En la operación participaron más de 200 bomberos y varios medios aéreos. Dos bomberos resultaron heridos durante los trabajos de extinción.

Un incendio cerca del pueblo griego de Siviri obliga a evacuar por mar (Photo by Vasilis VERVERIDIS / AFP)

La agencia de protección civil emitió avisos de evacuación a los balnearios afectados porque, según la televisión pública ERT, una pared de fuego de hasta tres kilómetros de longitud y 30 metros de altura amenazaba la zona. Las imágenes mostraban a turistas y vecinos huyendo en bañador, muchos con niños en brazos, mientras el humo y las llamas se acercaban a las playas. Algunos fueron trasladados a otras zonas seguras del litoral y otros a un barco fondeado mar adentro.

Un bombero trabaja para extinguir un incendio forestal cerca del pueblo griego de Siviri (Vasilis VERVERIDIS / AFP)

Grecia mantiene el nivel máximo de alerta por incendios, con previsión de vientos de hasta 100 kilómetros por hora y una treintena de nuevos focos activos solo en las últimas 24 horas. Los expertos advierten de que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad de estos episodios, con sequías y olas de calor cada vez más prolongadas.

Reino Unido: incendios zonas rurales y residenciales

El Reino Unido afronta una situación especialmente complicada para los servicios de bomberos, según Phil Garrigan, responsable del Consejo Nacional de Jefes de Bomberos. Las altas temperaturas y la sequía han favorecido la aparición de numerosos incendios tanto en zonas rurales como en áreas residenciales.

En Stourbridge, en la región de West Midlands, un incendio forestal se propagó rápidamente el jueves, destruyendo varias viviendas y obligando a evacuar a los residentes. Tres bomberos tuvieron que ser hospitalizados debido a las labores de extinción; además, seis personas presentaron síntomas por inhalación de humo y un menor fue trasladado a un centro médico.

El fuego ha arrasado varias viviendas y los residentes han sido evacuados. La región, al igual que casi tres cuartas partes de Inglaterra, está en situación de sequía tras semanas de altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

El jefe de bomberos de West Midlands, Simon Tuhill, señaló que la vegetación extremadamente seca facilitó la rápida expansión del fuego, que presentaba varios focos y afectó a numerosas casas. La zona se encuentra en una situación de sequía tras semanas de temperaturas elevadas y falta de lluvias, una condición que afecta a cerca de tres cuartas partes del territorio inglés y que incrementa notablemente el riesgo de incendios.

Desde el inicio del verano, los equipos de emergencia han estado trabajando principalmente en incendios forestales y de matorrales en distintas áreas rurales. Según datos del Consejo Nacional de Jefes de Bomberos, solo este año se han registrado 1.017 incendios forestales en Inglaterra y Gales.

Expertos y autoridades coinciden en que el cambio climático está detrás del incremento y la gravedad de estos episodios, y advierten de que, si no se producen cambios en las condiciones meteorológicas, el balance final de este verano podría ser aún más devastador. Las administraciones insisten en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para evitar nuevas tragedias, en un contexto en el que la emergencia climática ya está dejando huella en todo el continente.