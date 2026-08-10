Los incendios arrasan España otro verano más: varios focos en Castellón, Segovia, Huelva y León calcinan más de 21.000 hectáreas y provocan la evacuación de cientos de personas

Miembros de las unidades 401 y 402 de BRICA en Granada utilizan herramientas manuales para contener un incendio forestal en Niebla, Huelva (España), el 8 de agosto de 2026. REUTERS/Mikel Konate

Guardar

Las decenas de incendios que llevan asolando nuestro país todo el verano lo están convirtiendo en uno de los más devastadores de la historia. Con casi 200.000 hectáreas afectadas desde enero, seis veces más que en todo 2025, y 40 grandes incendios declarados frente a los 15 del año pasado, España está combatiendo este lunes contra cuatro focos activos de forma simultánea en Huelva, Castellón, Segovia y León, con miles de personas evacuadas y cientos de efectivos desplegados sobre el terreno.

El incendio de Huelva supera las 20.000 hectáreas y obliga a nuevos desalojos

El foco de Niebla es el más extenso y complejo de todos los fuegos que están activos. La dirección de la Emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real (Huelva), así como del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. La medida, adoptada de forma anticipada ante la posible evolución de las llamas, busca garantizar que los traslados se realicen “con tiempo, de forma ordenada, serena y con total seguridad”, según ha explicado la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

La superficie situada dentro del perímetro del incendio supera las 20.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar (una estimación de superficie recorrida, no necesariamente quemada en su totalidad), con un dispositivo que moviliza a más de 600 efectivos, 26 medios aéreos y una docena de buldóceres. El fuego, calificado de “máxima complejidad” por las autoridades, mantiene activada la situación operativa 2 del Plan Infoca y presenta dos frentes activos cuyo comportamiento está condicionado por los continuos cambios de viento y los fenómenos convectivos que, según el consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, “convierten a cualquier escenario en imprevisible”.

En la provincia de Huelva, el alejamiento afecta a Las Delgadas, con 29 personas censadas, y a Monte Sorromero, con seis. Los vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real, a unos 14 kilómetros de distancia. En la provincia de Sevilla, la medida alcanza al núcleo principal de El Madroño (unos 180 habitantes) y a las cuatro pedanías, con 106 residentes más. Los planes de contingencia tienen en cuenta la elevada proporción de mayores de 65 años y las limitaciones de una red viaria condicionada por la orografía y el entorno forestal. El dispositivo prevé asistencia para personas con dificultades de movilidad, y la Guardia Civil coordinará las salidas y el control de las rutas.

PUBLICIDAD

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad”, subrayando que “no hay fuego en la provincia de Sevilla”, pero que adelantarse a esa posibilidad es “una obligación de las autoridades”. El Gobierno central ha puesto a disposición del operativo 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con más de 100 medios, así como hasta 200 agentes de la Guardia Civil destinados a tráfico y seguridad ciudadana en las provincias de Huelva y Sevilla.

El fuego de Tírig (Castellón) queda estabilizado tras tres días activo

Por su parte, el incendio forestal de Tírig, en Castellón, se ha estabilizado durante la tarde de este lunes, tres días después de que las llamas se declararan el viernes pasado. La estabilización supone el fin de la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana y la desescalada a situación 1. En total, han sido 754 hectáreas las afectadas, de las que 404 corresponden al término de Tírig y 350 al municipio de Catí. Del total, 617 hectáreas son de superficie forestal, y el perímetro se ha ampliado hasta los 22,8 kilómetros. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

PUBLICIDAD

Con la estabilización del fuego, se han levantado todas las órdenes de confinamiento y evacuación. Prácticamente todos los vecinos de Catí desalojados el domingo pueden volver a sus viviendas. “El incendio está muy bien. No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí”, ha afirmado Antonio Rodrigo, director técnico del puesto de mando avanzado (PMA).

Además, esta estabilización supone la retirada escalonada de los medios. La UME, a petición de los responsables del dispositivo, ha iniciado su repliegue hacia la base de Bétera (Valencia). “Todo lo que necesitamos lo estamos retornando a sus bases para que puedan trabajar en otros incendios y en otras emergencias”, ha subrayado Rodrigo. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que los efectivos se redimensionarán en función de las necesidades actuales, con atención también al descanso del personal tras días de trabajo.

PUBLICIDAD

Evacuados Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, en Segovia, desde el domingo

El incendio de Navas de San Antonio mantiene aún en vilo a dos municipios segovianos. Los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute seguirán desalojados durante las próximas horas. Un total de 176 personas han pasado la noche en los puntos de acogida habilitados en El Espinar, Zarzuela del Monte y Villacastín, aunque parte de los evacuados se ha desplazado a viviendas de familiares o segundas residencias.

El incendio mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, el máximo, y provoca además el confinamiento de la localidad de Valdeprados. La región también se enfrenta al fuego de Revenga, que continúa en nivel 1. En ambos casos, la evolución depende del viento, aunque las previsiones apuntan a velocidades y rachas inferiores a las del domingo, cuando la situación se agravó y derivó en los desalojos. El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Ignacio Quintanilla, ha explicado que el perímetro del incendio de Navas de San Antonio está “más o menos anclado”, si bien la elevada pedregosidad y los afloramientos rocosos han impedido el uso de maquinaria en todo el perímetro. En Revenga, la perimetración con maquinaria pesada ya se ha completado, salvo en la pared de la presa, donde se trabaja con autobombas, tendidos de mangueras y descargas de helicópteros.

PUBLICIDAD

El fuego se aproxima a Los Ángeles de San Rafael (Cedida)

Nuevo foco en Gradefes (León) con más de treinta medios desplegados

Un cuarto incendio se ha declarado este lunes por la mañana en Cifuentes de Rueda, en el término municipal de Fradefes, en León, por causas que aún se desconocen. La Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo formado por un técnico, siete agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres buldóceres y cuatro brigadas helitransportadas, apoyados por siete medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones de extinción, lo que sitúa el total de medios terrestres y aéreos en más de una treintena.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ofreció el pasado domingo una cifra de terreno afectado: “Hay casi 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, seis veces más que en 2025, que ya fue un año grave”, y añadió que los 40 grandes incendios registrados en 2026 contrastan con los 15 del año anterior, lo que “da una idea de la complejidad” de la situación.

PUBLICIDAD