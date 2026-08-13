Tomates cherry asados con salsa de yogur: la receta perfecta para untar tus tostadas y hacerte un desayuno, un entrante o una merienda deliciosa

Tomates cherry con salsa de yogur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desayuno y la merienda son momentos clave para muchas personas y también una buena oportunidad para apostar por recetas diferentes. En ocasiones, salir de las opciones más habituales permite descubrir combinaciones sencillas que sorprenden por su sabor y que encajan perfectamente en cualquier momento del día.

Una buena muestra de ello son estos tomates cherry asados con salsa de yogur, una combinación que destaca por el contraste entre el sabor intenso y ligeramente dulce de los tomates y la cremosidad y frescura de la salsa. Además, es fácil de preparar y, sin duda, es una manera distinta de empezar el día.

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Los tomates se asan hasta que quedan tiernos y concentran todo su sabor, mientras que el yogur aporta un acompañamiento suave y envolvente. Es recomendable servirlo después de prepararlo para aprovechar la receta al máximo.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

400 g de tomates cherry 200 g de yogur natural tipo griego 1 diente de ajo pequeño 1 ramita de romero fresco (opcional) 1 cucharadita de orégano seco 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal fina al gusto Pimienta negra molida al gusto 1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional para terminar) 1 chorrito de zumo de limón Tostadas de pan (para acompañar)

Cómo hacer tomates cherry asados con salsa de yogur, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C. Lava bien los tomates cherry y córtalos por la mitad. Colócalos en una bandeja de horno. Añade el romero, el orégano, sal, pimienta y la mitad del aceite de oliva. Mezcla suavemente. Asa los tomates durante 18-20 minutos, hasta que estén dorados y algo caramelizados. Mientras, en un bol mezcla el yogur con el ajo rallado muy fino, una pizca de sal, pimienta y el zumo de limón. Remueve bien hasta obtener una crema homogénea. Deja enfriar ligeramente los tomates tras sacarlos del horno, para que no fundan la salsa al servir. Extiende la salsa de yogur en el fondo de una fuente o plato grande. Coloca los tomates asados encima, repartiendo bien. Riega con el resto del aceite de oliva y, si te gusta, añade un hilo de miel o sirope por encima para potenciar el contraste dulce-salado. Sirve acompañado de tostadas de pan crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 4 raciones. Si quieres preparar más, aumenta las cantidad de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 110 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el plato ya montado en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de 24 horas. Para mantener mejor la textura de los ingredientes, también puedes guardar los tomates y la salsa de yogur por separado y mezclarlos justo antes de servir.

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